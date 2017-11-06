Конкурс на замещение должности мэра Ялты обернулся скандалом. В конце октября его победителем была признана Елена Сотникова, до этого исполнявшая обязанности главы городской администрации. Однако местный суд приостановил конкурс, и теперь горсовет курортной столицы планирует отменить собственное решение о назначении Сотниковой. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, почему это произошло, а также кто в конечном итоге возглавит администрацию Ялты, подконтрольную России.

О проведении конкурса на должность мэра Ялты было объявлено еще в июле. Но назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов распорядился о создании конкурсной комиссии только 12 октября. В ее состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов и ряд чиновников рангом ниже из правительства и ялтинской мэрии.

Через несколько дней после создания комиссия заявила о приеме заявок от претендентов. Документы подали 12 человек, однако двое впоследствии отозвали заявления. Свои кандидатуры выдвинул ряд действующих ялтинских чиновников: и.о. главы администрации Елена Сотникова, замначальника департамента имущественных отношений Александр Яковлев, руководитель гурзуфского территориального органа Игорь Гец. Заявки на конкурс также подали бывший вице-губернатор Севастополя Сергей Литвинов и экс-замминистра экономики АРК Светлана Немирович. Остальные претенденты мало известны в Ялте и Крыму.

30 октября состоялась кульминационная часть конкурса – собеседования с кандидатами. Этот этап транслировался в прямом эфире на телеканале «Первый крымский». До того как заслушать претендентов, члены комиссии устроили проверку поданных ими документов. После проведенной ревизии было отказано в участии в конкурсе пяти кандидатам в связи с тем, что они якобы «не соответствуют квалификационным требованиям» или подали не все необходимые бумаги. В итоге в финальную часть состязания из 12-ти претендентов попали только пятеро: Елена Сотникова, Игорь Гец, Владимир Какинос, Елена Вавилова и Александр Яковлев. Последний на собеседование не явился, в связи с чем также выбыл из конкурса.

Комиссия заслушала выступления четырех кандидатов и после недолгого совещания объявила победителями конкурса Сотникову и Геца.

​Суд депутатам не указ

Севастопольский политик Сергей Литвинов, которого комиссия не допустила до этапа собеседований, решил оспорить свое отстранение в судебном порядке. Кандидата сняли с конкурса в связи с тем, что он не подал справку об отсутствии судимости. МВД России предоставляет такой документ в течение 30 дней, в то время как конкурсная комиссия требовала подать справку в двухнедельный срок. Это обстоятельство Литвинов указал в своей жалобе. В итоге 31 октября подконтрольный Москве Ялтинский городской суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией.

Несмотря на определение судьи, депутаты горсовета собрались на внеочередную сессию и проголосовали за избрание Елены Сотниковой главой российской администрации Ялты. Ее назначение происходило в присутствии вице-спикера Крыма, назначенного Россией, Натальи Маленко.

​По информации издания «Примечания», в ходе сессии местный общественник Алексей Кожухарь попытался зачитать депутатам решение суда. После этого охрана потребовала от него покинуть сессионный зал. После заседания глава горсовета Роман Деркач сказал журналистам, что депутаты не приняли к сведению определение судьи, поскольку не получили этот документ.

Но, похоже, ялтинским депутатам теперь придется исправлять собственную ошибку. На 7 ноября назначена внеочередная сессия горсовета. В проекте решения, опубликованном на сайте мэрии, указано, что назначение Сотниковой на пост главы администрации будет отменено.

След Константинова

Фактически в Ялте нет действующего мэра уже три месяца. Предыдущий глава городской администрации, подконтрольной России, Андрей Ростенко ушел в отставку 6 июля по требованию Сергея Аксенова. Российский глава Крыма не пояснил, с чем связано это увольнение, ограничившись заявлением, что «обновление кадров – естественный и необходимый процесс».

​Перед тем как Андрей Ростенко написал заявление об отставке, горсовет Ялты собрался на внеочередную сессию и проголосовал за назначение Елены Сотниковой первым вице-мэром. Благодаря этой процедуре ей были переданы полномочия мэра до проведения конкурса.

Сейчас Сотниковой 53 года, родилась она в Ялте. Здесь же начала карьеру в органах юстиции. В 2010 году возглавила крымское управление Минюста Украины. На данном посту она продержалась три года. Верховная Рада АРК проголосовала за ее увольнение летом 2013-го. Поговаривали, что ее отправили в отставку, поскольку Сотниковой были очень недовольны в правительстве.

В мае 2014 года она была опять назначена заместителем начальника крымского управления Минюста, только уже не Украины, а России. Но проработала на этой должности недолго – всего полгода. В 2014 году также вступила в «Единую Россию» и стала советником крымского спикера Владимира Константинова. В ноябре 2016 года стала секретарем ялтинского отделения «единороссов».

Уйти, чтобы остаться

Несмотря на то, что 7 ноября ялтинские депутаты, скорее всего, отменят решение о назначении Сотниковой главой администрации, она все равно продолжит руководить городом. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил глава горсовета Ялты Роман Деркач. По его словам, Сотникова будет исполнять обязанности главы администрации, а комиссия тем временем объявит новый конкурс на замещение должности мэра.

Будет назначен новый конкурс в связи с тем, что комиссия признала свои ошибки

​«Дальше будет назначен новый конкурс в связи с тем, что комиссия признала свои ошибки. К суду это никакого отношения не имеет, собственно говоря, на данный момент. Будет изменено положение о конкурсе, и по новому положению будет проведен конкурс», – сказал Роман Деркач.

​Крымский журналист Максим Степанцов (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника – КР), знакомый с ситуацией в ялтинской мэрии, прогнозирует, что в новом конкурсе победу все равно одержит Елена Сотникова.

Она – кандидатура глав Крыма

​«Она – кандидатура глав Крыма. На сессии по ее голосованию присутствовала (Наталья – КР) Маленко – смотрящая по Ялте от Госсовета, следила, чтобы все проголосовали как нужно», – аргументировал свое мнение журналист.

Собеседник Крым.Реалии считает, что состоявшийся конкурс на самом деле проходил в обход законной процедуры, что и стало причиной скандала.

Конкурс проходил фактически в закрытом режиме. До последнего дня общественности не предоставляли информацию о кандидатах

​«Конкурс проходил фактически в закрытом режиме. До последнего дня общественности не предоставляли информацию о кандидатах, их биографию и так далее. Только финальную часть показали по «Первому крымскому», когда уже решение комиссии практически принято было», – считает Степанцов.

По мнению журналиста, половину участников конкурса отстранили специально, чтобы «протолкнуть» Сотникову. И, как считает собеседник Крым.Реалии, именно поэтому конкурсанты, имеющие политические амбиции, возмутились и решили восстановить свои права через суд. Однако этот скандал и признание конкурса незаконным, по прогнозам Степанцова, не помешает Сотниковой остаться в Ялте у руля.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове