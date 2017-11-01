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Политика

Выборы за закрытыми дверями: как назначали мэра Ялты

Глава российской администрации Ялты Елена Сотникова

В октябре 2017 года за пост российского мэра Ялты выразили желание бороться четыре человека, однако конкурсная комиссия в финал допустила только двоих. Один из них – подконтрольный Кремлю глава территориального округа Гурзуфа Игорь Геца. Он обещал превратить аннексированную Ялту в здравницу международного значения. Второй кандидатурой стала исполняющая обязанности российского главы администрации Ялты Елена Сотникова, выступившая за утверждение генерального плана и против стихийной торговли. В итоге она и стала российским мэром города, хотя депутаты при этом проигнорировали решение местного суда, который приостановил проведение конкурса. Иск подал отстраненный кандидат – житель Севастополя Виктор Литвинов.

Ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко убежден, что управу на местные власти, нарушающие российские законы, надо искать в Кремле.

Депутаты выдворили общественников из зала и выбрали Елену Сотникову
Сергей Сардыко

– О решении суда про приостановку конкурса было известно еще до сессии: Виктор Литвинов зарегистрировал документ с мокрой печатью в канцелярии за три часа до начала. Однако депутаты просто отказались обратить внимание на это решение, выдворили общественников из зала и выбрали Елену Сотникову. Председатель горсовета Роман Деркач – простой паренек из поселка, который волею судеб вознесся на вершину ялтинской власти, и методы у него соответствующие. Видимо, он привык игнорировать законы. Дело в том, что в Крыму требования к кандидатам на пост мэра более строгие, чем в российском законодательстве о местном самоуправлении, так что иски мы предвидели. К сожалению, некомпетентные руководители с украинским прошлым отбрасывают Ялту назад. Вся надежда на то, что вмешается Кремль.

Сергей Сардыко также надеется, что Следственный комитет возбудит уголовное дело против Романа Деркача, а после выборов президента России в 2018 году Москва вернет в Крым прямые выборы градоначальников.

– За три недели до назначения Елена Сотникова попросила горсовет утвердить ей четырех новых замов в администрацию, что выглядит крайне подозрительно. Какой смысл назначать новых людей, если ты не уверена в исходе выборов? Мы благодарим этого севастопольца, Виктора Литвинова, за то, что он пошел до конца, что он борется, утверждает демократию и способствует становлению гражданского общества. Безусловно, мы проинформируем Москву, и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко обратит внимание на такую беспрецедентную ситуацию. Главное, что в Ялте люди активные: посмотрите, как мы обсуждаем это в социальных сетях! Так что надежда на лучшее, конечно, есть.

Крымский политолог Евгения Горюнова отмечает, что российские власти уже привыкли использовать выборы лишь как прикрытие для нужных им назначений.

В сегодняшней России людей и близко не допускают к власти
Евгения Горюнова

– В сегодняшней России людей и близко не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью президентских и парламентских выборов. Местных же руководителей назначают сверху или после конкурсов, чтобы граждане не могли выбирать их и потом спрашивать с них. Это часть общегосударственной политики, и Крым не является исключением. Прямые выборы так называемого губернатора в Севастополе стали особым случаем, учитывая местную специфику, но здесь власти задействовали технических кандидатов и административный ресурс. В Ялте общее голосование вряд ли введут, поскольку это слишком лакомый земельный кусочек. Не думаю, что жалобы в Москву что-либо изменят: местные дрязги там никому не интересны.

Евгения Горюнова
Евгения Горюнова

Крымский политолог Дмитрий Омельчук заключает, что власти аннексированного полуострова работают для граждан, только если решили свои внутренние проблемы.

Власть занята своими важными делами, а для людей работает лишь по мере возможностей
Дмитрий Омельчук

– Я хорошо помню, что в канун президентских выборов 2010 года в Украине Василий Джарты (экс-глава крымского правительства – КР) привез в Крым когорту будущих мэров для городов и поселков Ялты, выстроил их на набережной во время концерта и сказал: «Вот ваши будущие мэры, голосуйте за них». И все победили! Население тогда молчало. С тех пор в технологии мало что изменилось, просто за мэров голосуют не все крымчане, а только депутаты, но выборы, как и раньше, предсказуемы из-за неравнозначных кандидатов. В итоге назначенных таким образом чиновников обычно увольняют по желанию вышестоящего руководства, а не граждан. Власть занята своими важными делами, а для людей работает лишь по мере возможностей, скорее побочно.

Дмитрий Омельчук
Дмитрий Омельчук

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове

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