В октябре 2017 года за пост российского мэра Ялты выразили желание бороться четыре человека, однако конкурсная комиссия в финал допустила только двоих. Один из них – подконтрольный Кремлю глава территориального округа Гурзуфа Игорь Геца. Он обещал превратить аннексированную Ялту в здравницу международного значения. Второй кандидатурой стала исполняющая обязанности российского главы администрации Ялты Елена Сотникова, выступившая за утверждение генерального плана и против стихийной торговли. В итоге она и стала российским мэром города, хотя депутаты при этом проигнорировали решение местного суда, который приостановил проведение конкурса. Иск подал отстраненный кандидат – житель Севастополя Виктор Литвинов.

Ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко убежден, что управу на местные власти, нарушающие российские законы, надо искать в Кремле.

Депутаты выдворили общественников из зала и выбрали Елену Сотникову

– О решении суда про приостановку конкурса было известно еще до сессии: Виктор Литвинов зарегистрировал документ с мокрой печатью в канцелярии за три часа до начала. Однако депутаты просто отказались обратить внимание на это решение, выдворили общественников из зала и выбрали Елену Сотникову. Председатель горсовета Роман Деркач – простой паренек из поселка, который волею судеб вознесся на вершину ялтинской власти, и методы у него соответствующие. Видимо, он привык игнорировать законы. Дело в том, что в Крыму требования к кандидатам на пост мэра более строгие, чем в российском законодательстве о местном самоуправлении, так что иски мы предвидели. К сожалению, некомпетентные руководители с украинским прошлым отбрасывают Ялту назад. Вся надежда на то, что вмешается Кремль.

Сергей Сардыко также надеется, что Следственный комитет возбудит уголовное дело против Романа Деркача, а после выборов президента России в 2018 году Москва вернет в Крым прямые выборы градоначальников.

– За три недели до назначения Елена Сотникова попросила горсовет утвердить ей четырех новых замов в администрацию, что выглядит крайне подозрительно. Какой смысл назначать новых людей, если ты не уверена в исходе выборов? Мы благодарим этого севастопольца, Виктора Литвинова, за то, что он пошел до конца, что он борется, утверждает демократию и способствует становлению гражданского общества. Безусловно, мы проинформируем Москву, и первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко обратит внимание на такую беспрецедентную ситуацию. Главное, что в Ялте люди активные: посмотрите, как мы обсуждаем это в социальных сетях! Так что надежда на лучшее, конечно, есть.

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Крымский политолог Евгения Горюнова отмечает, что российские власти уже привыкли использовать выборы лишь как прикрытие для нужных им назначений.

В сегодняшней России людей и близко не допускают к власти

– В сегодняшней России людей и близко не допускают к власти, а иллюзию демократии создают с помощью президентских и парламентских выборов. Местных же руководителей назначают сверху или после конкурсов, чтобы граждане не могли выбирать их и потом спрашивать с них. Это часть общегосударственной политики, и Крым не является исключением. Прямые выборы так называемого губернатора в Севастополе стали особым случаем, учитывая местную специфику, но здесь власти задействовали технических кандидатов и административный ресурс. В Ялте общее голосование вряд ли введут, поскольку это слишком лакомый земельный кусочек. Не думаю, что жалобы в Москву что-либо изменят: местные дрязги там никому не интересны.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук заключает, что власти аннексированного полуострова работают для граждан, только если решили свои внутренние проблемы.

Власть занята своими важными делами, а для людей работает лишь по мере возможностей

– Я хорошо помню, что в канун президентских выборов 2010 года в Украине Василий Джарты (экс-глава крымского правительства – КР) привез в Крым когорту будущих мэров для городов и поселков Ялты, выстроил их на набережной во время концерта и сказал: «Вот ваши будущие мэры, голосуйте за них». И все победили! Население тогда молчало. С тех пор в технологии мало что изменилось, просто за мэров голосуют не все крымчане, а только депутаты, но выборы, как и раньше, предсказуемы из-за неравнозначных кандидатов. В итоге назначенных таким образом чиновников обычно увольняют по желанию вышестоящего руководства, а не граждан. Власть занята своими важными делами, а для людей работает лишь по мере возможностей, скорее побочно.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове