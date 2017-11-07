Российские и украинские СМИ распространили фейк о том, что в одной из школ Николаева после лекции о СПИДе школьникам якобы раздали брошюры для работниц секс-бизнеса.

«Новость» впервые появилась на николаевском портале Свидок.info. В комментарии порталу Stopfake журналист объяснил, что сообщение написали со слов родственников ученицы. Номер школы, где якобы произошла такая лекция, Свидок.info не назвал. В учебное заведение для подтверждения этой информации журналисты не звонили.

Но российские СМИ пошли дальше и исказили фейк. К примеру, «РЕН-ТВ» сообщили, что украинским школьницам выдали учебники по проституции. В агентстве новостей «Хакасия Информ» заявили, что «николаевских школьниц массово готовят в проститутки». Новость распространили и украинские СМИ: «Страна.ua», «Вести», «РИА Новости-Украина», «Обозреватель», Depo.ua, «Подробности», «Волынь», 24.ua, Znaj.ua и другие. А также российские «НТВ», «Русская весна», Life.ru, «Утро.ру», «Известия» и так далее.

Как пишет StopFake.org, брошюра впервые появилась 12 октября 2017 года на российском сайте «Яплакаль».

Как и в «новостях», автор поста рассказывает, что эту «памятку» ему принесла коллега из школы. «Попала достопримечательность в школу в далеком лохматом году, но было это еще «при Украине», ‒ пишет пользователь @kalabaska из Крыма и выкладывает отсканированные брошюры.

Там, где перечислены издатели, указаны херсонские номера телефонов, а также надпись с ошибками: (на русском) «Щведское агентство по международному развитию».

Директор организации «Всеукраинская Лига Легалайф» Юлия Дорохова, которая занимается также защитой прав секс-работников в Украине, отметила в комментарии Stopfake, что никогда не встречала подобную брошюру в работе. А по поводу «новостей» в СМИ отметила, что «это выглядит как грязно слепленный фейк».

Директор николаевского Благотворительного фонда «Юнитус» (этот фонд реализует программы профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа) Сергей Ваненков также отметил, что новость похожа на фейк.

А заместитель мэра Николаева Евгений Шевченко позже рассказал, что по этой новости провели расследование.

«Проверкой, проведенной в 53 школах нашего города, не было подтверждено проведение лекции, о которой шла речь в информационном материале», ‒ написал заместитель председателя Николаева.

«Также отмечу, что в материале журналистов не указано название школы, что, по моему мнению, вообще ставит под сомнение эту информацию», ‒ добавил Евгений Шевченко.

На запрос Stopfake Управление образования Николаевского городского совета ответило, что «специалисты проверили проведение данного мероприятия во всех школах города, и данный факт не установлен».

В ведомстве пояснили, что перед проведением лекций общественные организации должны предоставить документы, лицензию на право деятельности организации, вопросы, которые будут обсуждать с учениками, а также раздаточный материал.

Председатель Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Верховной Рады Украины Артур Палатный попросил главу Национальной полиции Украины, руководителя Николаевской ОГА и министра образования и науки проверить информацию по «новостям» о брошюре, якобы розданной в одной из школ Николаева.