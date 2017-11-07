В Ялте 6 ноября стартовал «Форум друзей Крыма». Российские организаторы мероприятия анонсировали 90 зарубежных гостей из более чем 30 стран мира.

На форуме уже отметились экс-лидер оппозиционной демократической партии Японии Юкио Хатояма, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, депутат национального собрания Франции Тьерри Мариани. Иностранные гости учредили международную ассоциацию «Друзей Крыма». Делегаты заявили, что нужно «активизировать усилия по сохранению мира, восстановлению конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада и налаживанию всесторонних отношений с Республикой Крым».

По мнению председателя общественной организации «Сила права», бывшего вице-премьер-министра Крыма Андрея Сенченко, подобное собрание нельзя считать дипломатическим успехом российских властей – уровень и компетентность участников форума не позволяют обсуждать вопрос об отмене западных санкций.

Эти люди не то что не определяют политику, но и голоса не имеют

– Большинство этих участников могут выступать за отмену санкций разве что в ближайшей булочной на углу своего дома. Хотя, безусловно, часть из тех, кого Кремлю удается втянуть, – это представители маргинальных мизерных фракций в органах власти. Но эти люди не то что не определяют политику, но и голоса там не имеют.

Сенченко говорит, что каждому из таких визитов Украина должна давать правовую оценку. Кроме того, нужна работа с украинскими диаспорами во всем мире. Пока же, по его мнению, украинцы не используют активно эти возможности.

Российский Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что работа форума полезна для развития международных экономических связей.

«Есть хорошая русская пословица «не имей сто рублей, а имей сто друзей». У Крыма друзей во много раз больше, так что крымчане – счастливые люди».

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С таким утверждением не соглашается народный депутат Украины Игорь Гузь.

Наши дипломаты должны вести работу по усилению санкций

– Российская Федерация систематически осуществляет шаги в направлении международного признания аннексии Крыма. Люди, которые приехали туда, – это отдельные политики. Это либо крайне правые силы – антиевропейские, антииммиграционные, или крайне левые. Это спектр, который готов сотрудничать с Россией за определенные ресурсы. Никто не считает, сколько их на самом деле, но подается это как начало признания. Наш МИД, наши дипломаты должны вести работу по увеличению, усилению санкций.

Игорь Гузь считает, что можно создать аналогичный форум для друзей украинского Крыма. Местом проведения события могла бы стать территория возле административной границы с аннексированным полуостровом, но для этого там нужно создать инфраструктуру.

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Депутат подконтрольного России Госсовета Крыма Юрий Гемпель утверждает, что форум российских друзей Крыма способствует развитию так называемой народной дипломатии и способен прорвать политику блокады Крыма в международной повестке:

«Я считаю, что мы прорвали информационную блокаду, которая была в 2014-2015 году и в дальнейшем подобные формы важны для Российской Федерации и для тех стран, которые являются инициаторами блокады».

Украинский политолог Антон Кучухидзе называет это заявление технологическим и напоминает про экономическую, торговую, политическую и гуманитарную блокады со стороны европейский стран в направлении Крыма. По его мнению, настоящая цель же форума – отвлечь внимание жителей и гостей Крыма от проблем полуострова.

(Над текстовой версией материала работала Инна Аннитова)