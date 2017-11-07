Международный консорциум журналистских расследований опубликовал так называемые «райские файлы»​ – миллионы регистрационных документов офшорных компаний, в первую очередь на Каймановых, Бермудских и Британских Виргинских островах. Согласно данным, олигархи по всему миру через сеть банков и теневых компаний вывели из своих стран более восьми триллионов евро.

В документах фигурируют около десятка украинских граждан. В том числе, президент Петр Порошенко, к такому выводу пришли журналисты проекта «Слідство.Інфо». Согласно бумагам, в июне 2014 года юристы украинской компании Avellum, которая обслуживает интересы украинского президента, написали письмо юридической компании Appleby. В нем сообщалось о намерении регистрации для Порошенко офшора на Кипре с «налоговыми целями». Однако Appleby отказалась от сотрудничества, и юристы Порошенко обратились к панамской компании Mossack Fonseca, которая и помогла им создать запланированную структуру.

​Заместитель генерального директора международной организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов считает, что публикация «Райских бумаг» не вызовет ажиотажа в прессе и существенно не повлияет на политическую борьбу в России, в отличие от предшественников – «Панамских архивов».

Уже ряд сенаторов заявили, что хотят инициировать расследования, понять природу сделок, требуют глубокого изучения

– Россияне тяготеют к Кипру, Латвии, Люксембургу, Швейцарии и реже обращаются к офшорным регистраторам на райских островах. Это видно по количеству фигурантов из России… Что касается США, скандал уже вышел за его пределы. Министр торговли США Уилбур Росс-младший – владелец коммерческой организации, которая оказывает логистические транспортные услуги. Эта компания имеет большое количество клиентов во всем мире, один из известных – «Сибур». Это тоже публичная компания, акционерами которой являются Кирилл Шамалов, друг президента (России – КР) Геннадий Тимченко, господин Михельсон. Уже сейчас трактуют эту ситуацию как конфликт интересов: министр торговли – достаточно влиятельная фигура в окружении Дональда Трампа, который будет принимать решение в том числе и по снятию и введению санкций. Такая информация о связи компании с ближним окружением Путина наложит специфический фон. Уже ряд сенаторов заявили, что хотят инициировать расследования, понять природу сделок, требуют глубокого изучения.

​Российский политолог Дмитрий Орешкин подтвердил мысль о том, что Россию публикация «Райских документов» не всколыхнет. По его мнению, опубликованные материалы не имеют под собой юридического основания, кроме того материалы укладываются в риторику о «заговоре против России».

​В Украине же ситуация обратная. Здесь ожидают публичных разбирательств и открытой политической борьбы на фоне «Райских архивов», об этом говорит украинский политолог Валерий Дымов.

Думаю, будут говорить о том, что он (Порошенко – КР) уводил деньги из страны и будут говорить это, увязывая с ситуацией в стране

– У нас есть политическая конкуренция. Валерий Вощевский (бывший вице-премьер Украины – КР) был от «Радикальной партии», его будут конкуренты «мочить», Антон Пригодский был близким другом Януковича и Порошенко, тоже фигурирует в этом скандале. «Офшор» – это слово пугающее и угрожающее в нашей стране. Думаю, будут говорить о том, что он (Порошенко – КР) уводил деньги из страны и будут говорить это, увязывая с ситуацией в стране. Думаю, заговорят и об импичменте. «Нафтогаз» Украины уже начал свое расследование. В отличие от России в Украине будут эти разбирательства.

​При этом, как считает политолог, конфликт не выйдет на уровень «общество против политиков», обнародованные документы будут использовать для внутренних политических разборок.

Предшественник ныне представленных документов – «Панамский архив», опубликованный Международным консорциумом журналистов-расследователей в 2016 году, вызвал существенное обсуждение в мировом сообществе, среди журналистов, политиков, экономистов. Значительная часть «Панамского архива» посвящена России: в документе утверждается, что окружение президента Владимира Путина только через панамские офшорные компании «отмыло» более двух миллиардов долларов. В Кремле эти обвинения отвергли.

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​(Над текстовой версией материала работала Инна Аннитова)