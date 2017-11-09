Крымская «усталость» российских депутатов

Специально для Крым.Реалии

Почти каждый сторонник аннексии Крыма уверен, что полуостров Украине «подарил» советский генсек Никита Хрущев в 1954 году. Политически подкованная публика знает, что решение принималось на уровне Верховного Совета СССР и властей союзных республик на основании советских законов. Теперь некоторые российские политики предлагают «отменить» акты о передаче Крыма, полагая, что именно так можно оспорить притязания Украины на владение полуостровом.

Депутат российской Госдумы Константин Затулин, широко известный своими антиукраинскими эскападами, заявил, что Россия должна отменить советские акты по передаче Крыма в состав Украины. «Законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должна принять решение об отмене актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море», – сказал Затулин на пленарном заседании «Форума друзей Крыма».

Передача Крыма произошла с учетом всех требований действовавшего на тот момент советского законодательства

Речь идет о решении Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года передать Крым, имевший статус области, из состава РСФСР в состав УССР. В апреле того же года союзный парламент принял соответствующий закон. Указ и закон о передаче полуострова подписал тогдашний глава Президиума парламента Климент Ворошилов. То есть передача Крыма произошла с учетом всех требований действовавшего на тот момент советского законодательства.

Несмотря на это, предложение депутата Затулина нашло поддержку среди некоторых его коллег. Российский сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина после краха СССР «незаконно» завладела полуостровом. «Я хочу напомнить, что Верховный совет России еще в 1992 году дал негативную оценку акту 1954 года, назвав его незаконным, а в 1993 году принял решение, что Севастополь вообще не передавался в состав Украины. Плюс в 1991 году, по законодательству СССР, в случае распада Советского Союза или выхода из него какой-либо республики автономные образования этих республик должны были сами решать свою судьбу путем референдума. Крыму такую возможность не дали. То есть и эти действия Украины были по отношению к полуострову совершенно незаконны», – полагает Сергей Цеков.

Господин Затулин многие годы продвигал кремлевские интересы в Украине, распределял финансирование на организации «российских соотечественников» в Крыму и других регионах страны. После Оранжевой революции Затулина объявили персоной нон грата. Зимой 2009 года он публично заявил, что Крым Украине «принадлежит незаконно», но Москва не станет отбирать его силой. Суть российской политики на полуострове он видел в защите интересов русскоязычных жителей. Такие заявления в очередной раз свидетельствуют, что еще несколько лет назад никто из кремлевских политиков даже представить не мог возможность захвата Крыма и войны против Украины.

Через несколько лет на полуострове началась так называемая «русская весна» – военная оккупация под видом «народного восстания». Константин Затулин принял активное участие в отторжении Крыма от Украины и создании «народных республик» на территории Донбасса. Летом прошлого года украинская прокуратура опубликовала перехваченные телефонные разговоры между Константином Затулиным и советником российского президента Сергеем Глазьевым. Затулин, находясь во время аннексии в Крыму, обсуждал с ним захват полуострова, финансирование провокаций на Донбассе и создание «Новороссии».

Полуостров – чемодан без ручки, в который Украина, США и Евросоюз постоянно подкладывают кирпичи

Казалось бы, заветная мечта Затулина и его единомышленников сбылась. Крым, как они полагают, «вернулся» в состав России. Но радости по этому поводу у них с каждым месяцем все меньше, а гневных заявлений, претензий к Украине и странам Запада – все больше. Теперешнее заявление депутата Госдумы свидетельствует, что в высоких московских кабинетах нарастает нервозность по поводу Крыма. Дым «русской весны» рассеялся и оказалось, что полуостров – чемодан без ручки, в который Украина, США и Евросоюз постоянно подкладывают кирпичи. Российский политический класс, как выразился господин Затулин, действительно «устал» тащить этот груз на себе, постоянно отбиваясь от санкций и политического давления.

Предложение «отменить» решения, принятые еще при СССР, являются юридическим анекдотом. Даже если Госдума, в которой заседает Константин Затулин, «отменит» акт о передаче Крыма в состав тогда еще Советской Украины, то никаких политических последствий такой шаг иметь не будет. Так как с точки зрения украинского и российского законодательства есть более важный документ – «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», подписанный в мае 1997 года. Текст был ратифицирован парламентами Украины и России, став частью национального законодательства. Самое интересное зафиксировано в статье 2, которая гласит, что «Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ». Кремль признал границы Украины по состоянию на 1992 год. Российский парламент после аннексии Крыма не денонсировал этот документ. То есть по российским законам полуостров является украинским.

Господа Цеков и Затулин, призывая отменить советские акты, осознано не вспоминают об этом документе. Политико-правовые несуразицы, озвученные ими, имеют простое объяснение. Константин Затулин, Сергей Цеков и весь российский политикум совершенно не представляют, как без потерь выбраться из крымского капкана. На подсознательном уровне они понимают, что рано или поздно Кремль из Крыма выдавят. Москва всячески этому сопротивляется, но ее дипломатические и экономические ресурсы небезграничные. Политический режим только внешне выглядит монолитным. Сами власти не верят в пресловутые 86% поддержки президента и «Крымнаша», постоянно закручивая гайки и сажая граждан за публикации в соцсетях. Российская элита, ухватившись за Крым, старается не думать о будущем. Поэтому Константин Затулин и Сергей Цеков борются с прошлым, пытаясь отобрать Крым у несуществующей УССР.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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