Во вторник историк, заведующий отделом Ровенского областного краеведческого музея Игорь Марчук написал в фейсбуке, что вице-консул генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур сделал «провокационное антиукраинское заявление»: назвал Львов польским городом и сказал, что Украина оккупировала Крым и Донбасс. Запур же говорит, что слова, которые ему приписывают, «вырваны из контекста и превратно истолкованы».

По словам историка Игоря Марчука, во время круглого стола «Волынский эксперимент Г. Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период» в городе Ровно вице-консул Польши Марек Запур сделал «антиукраинское заявление».

«Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР в 1919-1920 годах. На самом деле, «волынский эксперимент» был направлен на утверждение польской власти и полонизации и ассимиляции местных украинцев. В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов ‒ это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс», ‒ написал Игорь Марчук.

После этого поста появилось множество новостей в украинских и российских СМИ и на веб-сайтах. В частности, появлялись и такие заголовки: «Вице-консул МИД Польши: Украина оккупировала Крым и Донбасс», «Львов ‒ польский город: поляки начали открыто заявлять о своих намерениях» и другие.

В среду на сайте генерального консульства Польши в Луцке появилось официальное заявление Марека Запура. Он говорит, что его слова о Львове вырваны из контекста и превратно истолкованы.

Обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения Украины в оккупации Крыма

«Я не говорил о том, что Львов является польским городом. Я четко отметил, что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его жителей составляли поляки. Этот вопрос был поднят в ходе дискуссии, вспыхнувшей после моего протеста против употребления термина «польская оккупация» в отношении межвоенного периода на Волыни, которым пользовались во время нескольких выступлений. Вопрос Крыма и Донбасса, указанный в информации, был приведен мною в качестве примера, что обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения Украины в оккупации Крыма. Очевидно, не все меня поняли», ‒ сообщил Запур.