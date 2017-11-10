Крымские пользователи YouTube снимали обклеенные рекламой районы Симферополя, прорыв канализации в Керчи, демонстрацию сторонников коммунистов и грязь на территории детской больницы.

Пользователь Живи и радуйся пока жив прошелся по улицам Симферополя, чтобы снять обклеенные объявлениями стены домов, гаражи, столбы и заборы. Его возмутило, что весь город заклеен такой рекламой, а контролирующие органы не следят за порядком.

Пользователь Kerch.FM опубликовал видео прорыва канализации в центре Керчи. Судя по объему нечистот, оказавшихся на поверхности дороги, прорыв случился давно. Справились ли к настоящему времени с последствиями происшествия коммунальные службы, не уточняется.

Пользователь cimferopol опубликовал видео демонстрации в центре Симферополя по случаю годовщины Октябрьской революции. Мероприятие мало чем отличалось от подобных акций, которые проводились в прошлом. В колоннах находились преимущественно люди пожилого возраста с флагами Компартии. Следовавшие за ними представители молодого поколения скандировали: «Ленин! Сталин! Победа!»

Пользователь dasha teslenko опубликовал видео возгорания легкового автомобиля. ЧП произошло в одном из жилых дворов на улице Ростовской в Симферополе. О причинах пожара не сообщается.

Пользователь simf228 опубликовал видео, показывающее, в каком состоянии находится главный вход в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. «Заходим на территорию детской больницы и оказываемся в полной ж... грязюке. Смотрите на нее. Отмывание денег!», – возмутился автор ролика.