Крым в YouTube: «Вот дебилы!»

В объективы крымских пользователей YouTube попали крестный ход, первый снег в Крыму, ДТП и пикет противников «Матильды».



Пользователь Алексей Салов опубликовал видео крестного хода на одной из дорог Крыма. В ролике видно, как несколько десятков человек идут по проезжей части, чем создают пробки на дороге. «Вот дебилы!» – возмутился автор.

Пользователь Подслушано Ялта снял на видео первый снег на Ангарском перевале. От сильных осадков транспорт здесь остановился – образовался затор из автомобилей, микроавтобусов и троллейбусов.

Пользователь Севастополь Місто-Герой опубликовал видео снега с градом в Севастополе. «Выпадение осадков сопровождалось грозой и молнией. Это достаточно редкое явление для осени в крымском регионе. На видео запечатлено самое начало», – указано в описании.

Пользователь Виктор Лукьянов опубликовал видео ДТП: автомобиль сбил пешехода. Происшествие случилось на улице Севастопольской в Симферополе в вечернее время. Последствия аварии неизвестны.

Пользователь Крым Новейшая История опубликовал видео собрания активистов организации «Православная Русь» перед кинотеатром Шевченко в Симферополе. Таким образом люди решили выразить протест против премьеры нашумевшей картины «Матильда».