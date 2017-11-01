Этот фильм не покажут в Украине, но в соседней России «Матильда» подняла немало шума. Точнее, не сама лента, а ее информационное сопровождение и борьба экс-прокурора аннексированного Крыма, ныне депутата Госдумы России Натальи Поклонской за нравственность Николая II.

​На премьере «Матильды» в российском Петербурге звучали молитвы, а на красную дорожку летели фекалии. В Москве вокруг кинотеатра – ограждение, полицейское оцепление и автозаки.

Немец Ларс Айдингер и полька Михалина Ольшанская, которые сыграли любовь между будущим царем и балериной, опасаясь за свою безопасность, в Россию не приехали. Но от количества российских звезд на премьере слепило глаза.

Если она бесплатно все это делала, то это просто какая-то высшая степень идиотизма

«Матильдобесие». Она это создала все (ажиотаж – КР) ему (фильму – КР) – Поклонская. Я не понимаю, если она бесплатно все это делала, то это просто какая-то высшая степень идиотизма», – делится светский хроникер Божена Рынска.

«Я пришел ознакомиться, хотя мне звонил духовник и советовал не ходить, но все-таки пошел», – говорит художник Никас Сафронов.

В аннексированном Россией Крыму зрители под впечатлением, а кинозалы заполнены даже на дневных сеансах.

«Фигуру царя мы, прежде всего, воспринимаем как императора – это наше наследие, наша гордость, но для меня он был мужчина, представлен абсолютно с мирскими какими-то чувствами».

Не знаю, что там Поклонская нашла в нем плохого или унизительного для царской семьи

«Надо переосмыслить, подумать, может быть, еще раз сходить на этот фильм».

«Не знаю, что там Поклонская нашла в нем плохого или унизительного для царской семьи», – делятся крымские зрители.

Почти год Наталья Поклонская призывала запретить «Матильду». Ее возмутило, что в кровать к будущему святому императору положили балерину.

«Если государь, который канонизирован Русской православной церковью, если он мог вот романы такие – Матильда, балерина, государыня там, оккультные науки, – значит, это все можно сделать в православии и нам. Так этого не было!» – возмущается Поклонская.

Да и главную роль, по мнению экс-прокурора, в «Матильде» сыграл актер, не достойный образа Николая II.

«Это он в роли фашиста (демонстрирует фото – КР), это он в тарелке с дерьмом, простите, пожалуйста, но что есть, то есть. Это он с младенцами задушенными в пакете», – приводит аргументы защитница Николая.

Справка: Николай II – последний император России. Коронован в 1896 году. В марте 1917 года, после демократической революции, отрекся от престола. Через год был расстрелян вместе с женой и пятью детьми в Екатеринбурге. В 2000 году Николай II и члены его семьи канонизированы Русской православной церковью. За страдания и мученическую смерть их признали святыми страстотерпцами.

Неужели создатели фильма не понимали, что образ немецкого порноактера не устроит людей православных?

Ей не нравятся даже национальность и вера актера Ларса Айдингера.

«Неужели голодовка существует на актеров?! Неужели у нас закончились?! Нет, они не закончились. Они есть. Они есть православные. А когда подбирался Ларс Айдингер на роль православного государя, неужели создатели фильма не понимали, что образ немецкого порноактера не устроит людей православных?!», – возмущена российский депутат.

Режиссер картины счастлив, что именно Айдингер сыграл русского царя, а Поклонская влюблена в Николая II, поэтому так отчаянно защищает его образ, считает Алексей Учитель.

«Последние два года его фильмы в конкурсе Каннского фестиваля, он – жюри Берлинского. Как можно говорить, что он порноактер, только потому что он снялся, да, действительно, обнаженным, но в картине классика Гринуэя», – озвучил кинематографист.

Учитель объяснял Поклонской, что не хотел обидеть царя. И снял фильм, основанный на реальных событиях, но художественный, а не документальный.

Задача была очень простая – показать человека, который стал императором

«Задача была очень простая – показать человека, который стал императором. Эта история в глазах верующих позволит лучше его понять, потому что он – человек. А если мы будем показывать статую или бюст, который может замироточить, то тогда беда», – считает Учитель.

Во время войны с режиссером Поклонская наведывалась в Ливадию.

«Чтобы вразумить создателей фильма и чтобы обратили внимание на людей», – рассказала Поклонская, о чем молилась.

Учитель тоже обращался к высшим силам – президенту России, тот ничьей стороны не занял.

«Никто не пытается запретить. Никаких запретов нет», – ответил Владимир Путин.

Ни Генпрокуратура, ни Счетная палата, ни МВД России не нашли нарушений. Экспертизу сценария провел Санкт-Петербургский государственный университет – эпизодов, которые бы оскорбляли верующих, не обнаружили.

«Не содержит неприличных жестов, слов, обращенных как к зрителям, так и героям, в частности, к персонажу Николая II, не содержит сцен в местах отправления религиозного культа, которые бы противоречили представлению верующих лиц об их использовании», – указал адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин.

Против «Матильды» Поклонская якобы собрала 100 тысяч подписей православных и мусульман, жителей России и зарубежья и даже коробку с листами демонстрировала.

Вот только сами россияне не спешат единогласно поддержать Поклонскую в борьбе. Согласно результатам опроса, 58 процентов россиян уверены, что произведения искусства, даже если они могут оскорблять чувства верующих, не должны запрещаться, и каждый должен решать сам, смотреть такие произведения или нет.