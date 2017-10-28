«Священная война» за «Матильду»

Нашумевший в России фильм «Матильда» презентовали в аннексированном Крыму. Православные активисты принесли к симферопольскому кинотеатру иконы и портреты Николая II. Они читали молитвы и пели церковные песни, обошлось без происшествий.

Ранее различные российские активисты заявляли, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства, а адвокату режиссера Алексея Учителя даже сожгли машину. Во главе кампании против фильма встала бывший российский прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви Яков Кротов считает, что Николая II пытаются сделать «специальным святым» для аннексированного Крыма.

Это попытка создать отдельного святого для Крыма

– Российский режим сейчас достаточно гибкий и не исповедует какую-то одну идеологию. То есть у подданных есть возможность выбрать между Иосифом Сталиным и Николаем II, но это псевдокоммунизм и псевдомонархизм. Интересно, что культ последнего российского императора появился только в 1990-е годы и не поощрялся православной церковью, даже наоборот. Думаю, что всплеск активности его поклонников в последние годы связан с аннексией Крыма. Это попытка создать отдельного святого для Крыма. Что до фильма, то по отзывам это обычная костюмированная мелодрама, не несущая в себе ничего оскорбительного. Режиссер скорее работал в духе кремлевской глобализации российского прошлого.

Что касается Натальи Поклонской, то Яков Кротов называет ее кампанию против «Матильды» стремлением заслужить место под солнцем в нынешней российской политической иерархии.

Это все закончится ничем, поскольку власти не нужен отдельный сильный культ Николая II

– Я думаю, что вся эта возня вокруг фильма – игры политруков перед начальником концлагеря. В итоге это все закончится ничем, поскольку власти не нужен отдельный сильный культ Николая II. Любая попытка широкой солидаризации людей подавляется Кремлем, он хочет иметь монополию на подобные вещи. Что до Русской православной церкви, она давно уже слилась с властью и обслуживает ее интересы, что мы видим и по молчаливому одобрению войны в Украине, и по другим признакам. Если завтра все священники вдруг уйдут из православной церкви, она продолжит действовать на государственном финансировании.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F348823299&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

Украинский психолог Лариса Волошина рассуждает об ажиотаже вокруг фильма «Матильда».

Речь идет об истерии, нагнетании массового психоза

– В случае со скандалом вокруг этого фильма речь идет об истерии, нагнетании массового психоза. Сначала деятели вроде Натальи Поклонской начинают обвинять режиссера во всех смертных грехах и поднимать на «священную войну» маргиналов, потом люди приходят в кинотеатры и видят там много охраны, полиции. Сходить на фильм, особенно в аннексированном Крыму, становится подвигом. Все это имеет признаки умственной эпидемии. Верующие начинают подражать агрессивному поведению Натальи Поклонской, хотя создание кумира в рамках православной традиции считается грехом. Но, как мы видим, внушение подобных иллюзий может быть успешным. Очень хорошо, что истерия в итоге не привела к человеческим жертвам.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)