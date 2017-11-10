В Крыму начала работать комиссия, пересматривающая решения о выдаче российского гражданства. Как сообщают местные СМИ, только в Севастополе российские паспорта отобрали у 528 человек. Всего же, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей Крыма.

После аннексии Крыма жителей полуострова автоматически записали в ряды российских граждан, согласно закону «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя». В конце 2015 года российская миграционная служба утверждала, что выдала крымчанам более двух миллионов паспортов.

Журналист из Севастополя Андрей Васильев считает процесс изъятия паспортов закономерным – учитывая то, как хаотично их выдавали.

Паспорта получили и люди, которые не проживали в Крыму к марту 2014-го, например, беженцы из Донецкой и Луганской областей

– Причин, по которым могут отобрать российский паспорт, достаточно много. Власти ведут проверки и обнаруживают самые разные нарушения российского законодательства. Правовая коллизия была заложена еще в 2014 году – когда документы выдавали всем гражданам Украины с регистрацией в Крыму и Севастополе. Но из-за нечеткости процедур паспорта получили и люди, которые не проживали в Крыму к марту 2014-го. Например, беженцы из Донецкой и Луганской областей или киевляне, имеющие недвижимость на полуострове. Насколько я знаю, можно было сделать за деньги поддельные справки о том, что человек посещал крымский спортзал или жил у кого-то из местных незарегистрированным. Я слышал также, что крымские коммерсанты со связями в судах за тысячу долларов покупали паспорта для других.

Радиослушатель из Крыма Александр Гаврилов уточняет неофициальные расценки на паспорта в России и на полуострове.

– В Татарстане, где я жил раньше, паспорта делали за 300 долларов. Наценка на Крым в 700 долларов была исключительно из-за престижа, так сказать. Когда давали гражданство, нужно было все равно по факту прожить полгода на полуострове. Отбирать как попало выданные паспорта хотели еще раньше, но по просьбе Сергея Аксенова ничего не делали. Так как Севастополь находится в другом правовом поле, там творят что хотят.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F353725313&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

Депутат Госдумы Павел Шперов в недавнем письме в Верховный суд России пожаловался, что крымчан несправедливо лишают гражданства:

«По состоянию на август текущего года количество крымчан, паспорта которых признаны выданными в нарушение установленного порядка, составляет более 3 200 человек. В это количество включены и законопослушные граждане, которые родились, большую часть своей жизни прожили в Крыму, имели регистрацию по месту жительства в Республике Крым, однако на момент референдума 18 марта 2014 по тем или иным жизненным обстоятельствам не могли находиться в Крыму».

Андрей Васильев напоминает, что самый резонансный случай лишения российского гражданства произошел с соратником российского экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской – зампрокурором Симферополя Александром Шкитовым, который приехал на полуостров из Киева. Журналист называет ситуацию с документами в Крыму уникальной.

– Крымчане попали в уникальную со времен Второй мировой войны ситуацию, подобных прецедентов в международном праве последних нескольких десятков лет просто нет. Я пока не слышал о случаях изъятия паспортов по политическим причинам у тех, кто оформил их легально, с точки зрения России, через органы Федеральной миграционной службы, однако считаю, что при таком свободном отношении к трактовкам законодательства все возможно.

Координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова рассуждает, что делать крымчанину, которого лишили необходимого ему российского гражданства.

– После того, как у человека отобрали российский паспорт, он должен как-то легализовать свое местонахождение на территории Крыма: получить вид на жительство, патент на работу или снова подать документы на гражданство. Само изъятие стоит обжаловать в судебных инстанциях. Действительно, российские власти спохватились, что выдали слишком много паспортов в 2014 году. Пару лет спустя получить гражданство стало намного сложнее.

(Над текстовой версией материалом работал Владислав Ленцев)