Крымские газеты пишут о недобросовестных подрядчиках в Симферополе, внезапной смерти руководителя Федеральной антимонопольной службы в Крыму и заявлениях крымского спикера Владимира Константинова.

«Крымская правда» в статье «Обещанного до декабря ждут?» сообщает о затянувшемся ремонте дорожного полотна на улице Толстого в Симферополе. Издание напоминает, что объект обещали сдать до 1 ноября, однако «скоро будет середина месяца, а воз и ныне там». «На примере одной небольшой улицы в столице Крыма можно проиллюстрировать то, как у нас работают подрядчики на полуострове, – пишет издание. – Нужно было срочно менять коммуникации, которые вот-вот могли развалиться. Тепловые сети должны были заменить до начала отопительного сезона. Сделать это удалось. Дело за малым – вернуть дороге прежний вид. И тут, как оказалось, все не просто. Глядя на улицу Толстого, невольно вспоминаешь зайчика из старого советского мультфильма. Главный герой постоянно повторял фразу «и так сойдет». Если вы хотите в полной мере ощутить значение этих слов, вам нужно проехать по улице Толстого на велосипеде. Именно на этом двухколесном транспорте, чтобы в полной мере ощутить прелести каждого ухаба». КП отмечает, что «эта ситуация типична для Крыма». «Пример такого отношения к жителям городов можно увидеть по всему Крыму. В соседнем Севастополе уже несколько месяцев энергично ремонтируют проспект Генерала Острякова. Пешеходы устали падать на разбитых остановках, а водители – каждый раз нецензурно ругаться, наезжая на торчащие люки или выступы старого асфальта», – подчеркивает газета.

«Крымский телеграф» в главном материале номера «Кому мешает ФАС?» сообщает о смерти руководителя крымского управления Федеральной антимонопольной службы России Тимофея Кураева, которая стала «шоком». «Почему ушел из жизни всегда приветливый, улыбчивый, здоровый 44-летний мужчина? Пока идет следствие, точных, официальных ответов не может дать никто. Но, может быть, причина кроется в сфере его профессиональных обязанностей? Во всяком случае, это одна из множества рождающихся сейчас неофициальных версий», – пишет еженедельник. По информации издания, Кураев, возглавлявший ведомство с 2014 года, был найден мертвым в своей квартире. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. КТ перечисляет самые громкие дела, которые вело ведомство за последние три года. Одно из них: разбирательство в отношении владельцев платежных терминалов – севастопольской компании «Пэйбэрри». Тогда в ходе внеплановой выездной проверки ООО «Пэйбэрри» были установлены и зафиксированы факты и доказательства, указывающие на координацию экономической деятельности между предприятием и его субагентами, запрет на которую установлен законодательством России. Дело было возбуждено по признакам нарушения российского закона «О защите конкуренции». В декабре УФАС признало «Пэйбэрри» нарушителем и выдало предписание об устранении выявленных нарушений.

«Крымские известия» опубликовали выдержки из пресс-конференции спикера подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова, которую он дал после заседания политсовета крымской организации партии «Единая Россия». Константинов «назвал рейтинг партии высоким, однако, по его мнению, «провисает» первичное звено, требующее где-то радикального кадрового решения, а где-то – «работы над ошибками». 2016-й год Константинов по некоторым параметрам честно назвал «потерянным». По его словам, сложно на низовом уровне построить школу или детский сад». «Однако «маленькие чиновники и управленцы» не предложили и локальных проектов. И народ как-то подразочаровался, сделав вывод, что власти на местах нет», – пишет газета. Спикер предположил, что далеко не все депутаты и партийные функционеры правильно понимают свою миссию. «Партячейки должны объединять соратников, искренне желающих улучшить жизнь в большом или маленьком социуме. Это общественная работа в чистом виде. Практика показывает: не все способны ею заниматься. 20% сельских руководителей не соответствуют занимаемой должности. В кресла сели, а движут ими бизнес-интересы или карьерные соображения», – цитирует КИ спикера.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове