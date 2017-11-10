Сто лет гибридной войны России

В эти дни Россия отмечает столетие большевистского переворота, так называемой «Великой октябрьской социалистической революции», в результате которой сама Россия и соседние государства на длительное время были втянуты в процесс построения тоталитарного коммунистического государства. Современная Россия превратила юбилей Октябрьской революции в мощный элемент той гибридной войны, которую Кремль и его руководители на протяжении веков ведут против западной цивилизации и ее демократических ценностей, считают украинские ученые. И признают: как и сто лет назад, так и сейчас Украина ‒ первая жертва кремлевской войны.

За последние 100 лет Россия воевала против Украины военными средствами более четверти века, а еще были Голодомор и депортации в Сибирь, на Дальний Восток и в Казахстан, искажение истории Украины и уничтожение ее языка и культуры, отмечают ученые.

Это и есть методы гибридной войны, к которым Кремль прибегал издавна и использует до сих пор. Но сейчас Россия распространяет гибридную войну по всему миру, чтобы взять реванш и вернуть территории государств, которые в свое время входили в состав Российской империи и/или Советского Союза, под свой полный контроль. Не менее важно для Кремля, накануне президентских выборов, продемонстрировать россиянам свою мощь и влияние на мировую политику, отмечает директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин. Поэтому не стоит ожидать, что Россия и ее сторонники вернутся к цивилизованному диалогу и откажутся от создания «гибридного мира». Войну за независимость, которую сейчас ведет Украина, Горбулин рассматривает как часть мирового конфликта.

Мир уже отравлен страхом, ложью и ненавистью. Это и есть тот новый, гибридный мир, в котором мы сегодня живем

«Мир уже отравлен страхом, ложью и ненавистью. Это и есть тот новый, гибридный мир, в котором мы сегодня живем. И то, что сейчас фронт на европейском театре военных действий занимает всего несколько сотен километров украинской границы, никого не должно вводить в заблуждение. Именно поэтому нынешний конфликт и называется гибридным, так как жертвы и разрушения агрессор наносит не только прямым военным вторжением, а, скорее, наоборот: все активнее он применяет средства информационно-психологического, экономического, политического влияния», ‒ отмечает Горбулин.

«Распятые мальчики» и переписывание истории

Информационная составляющая, которую в борьбе против Украины Кремль использовал на протяжении десятилетий, со времени Революции достоинства претерпела серьезные изменения, а объемы и сфера распространения «атак» значительно возросли, признают эксперты. От историй о «киевской хунте» во время Майдана и «распятом мальчике» во время захвата части Донбасса кремлевские пропагандисты перешли к обвинениям в адрес Украины в якобы нарушении прав русскоязычных украинцев и «геноциде» «народа Донбасса».

Более того, захватив часть Донецкой и Луганской областей, руководители России врут об отсутствии там российских войск, говорит киевский историк Игорь Лосев. Он обращает внимание на вполне адекватную реакцию украинского общества на московскую ложь. В то же время, как отмечает Лосев, украинская власть до сих пор не смогла дать адекватный ответ на информационные «атаки» России, фактически борьба за информационное пространство Киевом проиграна.

Мы проигрываем информационную войну только потому, что элементарно не принимаем в ней участия

«Такая же гибридная война была в 1918-1930-х годах, тогда большевики все прекрасно использовали и все закончилось поражением УНР. Сейчас у нас тоже кричат о гибридной войне, об информационной войне, но никто ничего не делает. По большому счету, надо власти что-то наконец делать. Мы проигрываем информационную войну только потому, что элементарно не принимаем в ней участия, нам засчитывают поражение из-за неявки, как в спорте говорят», ‒ объясняет эксперт в интервью Радіо Свобода.

«Атаки» на Украину в интернете успешно отбиваем ‒ «белые хакеры»

Россия пытается усилить свое влияние и в виртуальном пространстве, что приводит к вполне реальным проблемам, таким как хакерские атаки на государственных деятелей и политических лидеров, вмешательство в избирательные процессы в разных странах и тому подобное. Группы хакеров, которых специалисты Украинского киберальянса связывают с Россией, взламывали системы электронных коммуникаций правительственных институтов Украины, но атаки удалось «отбить».

А международное волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm четвертый год подряд противостоит российской гибридной агрессии, используя так называемые «асимметричные методы». Как пояснил Радіо Свобода руководитель сообщества Роман Бурко, «напалмовцы» не тратят время и усилия на опровержение распространяемых Россией фейков и пропагандистских клише, зато активисты InformNapalm концентрируют усилия на «выжигании» секретов российских армии и спецслужб, осуществляют сбор информации о россиянах-участниках боевых действий на востоке Украины.

Каждый волонтер сообщества может проявить инициативу, например, найти интересное направление для эффективного действия и предложить его реализацию

«Каждый волонтер сообщества может проявить инициативу, например, найти интересное направление для эффективного действия и предложить его реализацию. Так появилась идея структурировать базы данных по доказательствам присутствия российских военных и вооружения на Донбассе, так мы начинали фиксировать присутствие российских пилотов в Сирии и т.д.», ‒ отмечает Бурко.

Вместе с Украинским киберальянсом «напалмовцам» удалось найти и выложить дампы переписок из администрации президента России (SurkovLeaks), говорит эксперт.

Роман Бурко, как и большинство экспертов, считает, что Украина не только должна защищаться, но и давать адекватные ответы на агрессию России, ведь украинцы имеют мощное оружие ‒ правду.