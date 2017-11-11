Кремль на 180 градусов изменил свое отношение к вопросу сходства между Донбассом и Каталонией после того, как шансы испанской провинции на получение независимости уменьшились, об этом сообщает проект по исследованию пропаганды DFR, поддерживаемый американским аналитическим центром Atlantic Council.

С углублением кризиса в Каталонии прокремлевские и управляемые Россией медиа сепаратистов активно сравнивали борьбу за независимость Каталонии с управляемой Россией борьбой на Донбассе.

В начале кризиса в Испании российские медиа проводили параллели между Каталонией и ОРДЛО, настаивая, что Донбасс якобы имеет независимую от Украины историю, как и Каталония от Испании. Хотя это утверждение справедливо относительно Каталонии, это не так для востока Украины, сообщают аналитики.

Риторика быстро изменилась в октябре, когда вероятность независимости Каталонии уменьшилась. Прокремлевские СМИ начали резко противопоставлять Каталонию и Донбасс, утверждая, что Каталония преимущественно занимается сокращением налогов, и ее независимость, мол, менее легитимна, чем «республик», управляемых Россией, для которых борьба ‒ это вопрос «выживания», отмечают исследователи.

Так, издание Министерства обороны России «Звезда» разместило статью, в которой говорилось о «специальных территориях», к которым авторы статьи отнесли Донбасс и Каталонию, отметив, что Донбасс якобы «страдал от притеснений языка», в отличие от Каталонии.

Издание topwar.ru, которое проект «ЕС против дезинформации» часто определяет как источник пропаганды и дезинформации, говорит, что в Крыму протестующими двигало «самосохранение». Ту же мысль продвигает и другой прокремлевский источник ‒ Newsfront.

Это ‒ лишь несколько из ссылок на материалы прокремлевских СМИ, приведенные DFR, где содержатся утверждения о притеснениях языка и культуры в Украине, противоречащие фактам.

Однако тенденция очевидна: после того как перспективы независимости Каталонии уменьшились, российская и сепаратистская пропаганда перестала указывать на общность Каталонии и Донбасса и начала говорить об их различии.

Управляемые Россией сепаратисты пользуются этим ростом пропаганды для того, чтобы восстановить некоторые аргументы, которыми российские чиновники и руководители сепаратистов пользовались в начале противостояния в 2014 году, указывают исследователи.