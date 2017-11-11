Виктору Ющенко он давал подержать медвежонка, Нестору Шуфричу – макаку. Премьеру Тимошенко подарил тигренка. России обещал 60 львов, броневик и монумент Путину. Он радовался «исторической справедливости» в 2014 году.

Теперь пламенный сторонник аннексии, владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков, чувствует себя «недочеловечком» в Крыму и мечтает об Украине.

Как Зубков наступил на российские грабли – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 13:30 и в 17.30 (повтор в воскресенье в 14:00 и в 21:30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13:30.

Проект «Крым.Реалии» от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.