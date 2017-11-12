Разорвать дипломатические отношения Украины с Россией предложил депутат от «Блока Петра Порошенко», секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник. Он заявил в комментарии Радіо Свобода, что планирует внести соответствующую поправку в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

«Я предложил в заключительных положениях обязать Кабмин в трехмесячный срок со дня вступления в силу этого закона денонсировать, разорвать, отозвать подпись под протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией... После этого дипломатические отношения будут разорваны. Это не значит, что мы не сможем при необходимости поддерживать определенный объем торговых отношений, что обязательно прекратят работу консульские отделы МИД Украины в России», ‒ пояснил Винник.

Иван Винник уточнил, что в случае расторжения отношений определенные дипломатические контакты с Россией все же могут происходить, но через страну-посредника

По мнению Ивана Винника, сохранение действующих дипломатических отношений с Россией в условиях ее вооруженной агрессии будет означать ослабление украинских международных позиций, ведь будет способствовать тому, что Украину будут воспринимать как слабое, непоследовательное государство, мнение которого можно не учитывать.

Иван Винник уточнил, что в случае расторжения отношений определенные дипломатические контакты с Россией все же могут происходить, но через страну-посредника. В то же время он опроверг сообщения в российских медиа о том, что, мол, Украина уже предлагает в качестве посредника какие-то конкретные страны, в частности Беларусь.

Политолог Богдана Бабич уверена, что разорвать дипломатические отношения с Россией надо было уже давно, ведь это ‒ адекватный шаг, чтобы определить статус Украины как пострадавшей от военной агрессии другого государства.

«Россия везде заявляет, что это (вооруженное противостояние на Донбассе ‒ ред.) ‒ «гражданский конфликт», это «внутренняя проблема Украины». И мы в правовом поле не можем доказать, что это иначе. Потому что у нас нет законных оснований для этого, законопроектов соответствующих», ‒ констатировала она в эфире «Утренней Свободы».

Это не означает автоматическое прекращение консульских отношений ‒ это раз. Во-вторых, это совершенно не означает расторжения двусторонних договоров

Законопроект о деоккупации, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, предусматривает признание России страной-агрессором, однако Бабич утверждает, что этого недостаточно. Зато аргументы против разрыва дипломатических отношений не имеют под собой оснований, ведь такой шаг не означает полного запрета на взаимодействие между странами.

«Это не означает автоматическое прекращение консульских отношений ‒ это раз. Во-вторых, это совершенно не означает расторжения двусторонних договоров, хотя Россия уже расторгла договор о дружбе в одностороннем порядке, аннексировав Крым», ‒ констатирует она.

Кроме того, по мнению политолога, принятие законопроекта и прекращение дипломатических отношений позволило бы украинским гражданам судиться с Россией для возмещения ущерба, нанесенного военными действиями. В общем, уверена она, это дало бы Украине механизмы для защиты своих прав на международном уровне.

«С заложниками у нас какая ситуация? Мы не можем воспользоваться даже той же Женевской конвенцией, которая помогает урегулировать вопрос военнопленных. У нас же АТО», ‒ приводит пример она.

Сохранение дипотношений со страной-агрессором, кроме всего прочего, портит имидж Украины, добавляет эксперт.

«До сих пор у нас не расставлены точки над «і», и, если честно, очень много моих знакомых иностранцев удивляются, почему это происходит, почему мы так нерешительно себя ведем», ‒ рассказывает Бабич.

Наличие дипломатических отношений помогло нам оказать помощь кому-либо из тех, кого российские власти ‒ хотя это не власть, это режим ‒ захватили?

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ссылается на международные документы, такие как Венская конвенция о дипломатических отношениях или Конвенция о праве международных договоров, согласно которым прекращение дипломатических отношений не означает полного прекращения взаимоотношений.

В то же время промедление с этим он считает неоправданным.

«Наличие дипломатических отношений помогло нам оказать помощь кому-либо из тех, кого российские власти ‒ хотя это не власть, это режим ‒ захватили?», ‒ задает риторический вопрос Огрызко.

Приводя пример той же Грузии, дипломат напоминает, что посредником между Тбилиси и Москвой после пятидневной войны в 2008 году выступает Швейцария, что привлечение третьей стороны является общепринятым международно-правовым инструментом в таких случаях.

«Я вам скажу больше: швейцарские дипломаты имеют больше возможностей влиять на Россию, чем грузинские. Так же и в нашем случае: думаю, если бы это были дипломаты из какой-то западной страны, реакция на их обращения была бы чуть большей, чем на обращение наших», ‒ предполагает Огрызко.

Как и Богдана Бабич, Владимир Огрызко считает такой шаг логичным и последовательным. В то же время он не ожидает, что прекращение дипломатических отношений навредит переговорам в рамках Минского процесса, ведь они все равно нерезультативны.

«Если руководители ОБСЕ сказали, что Минский процесс зашел в тупик ‒ для меня это свидетельство, что это вещь, понятная даже детям. Потому как ОБСЕ ‒ такая структура, которая в последнее время говорит на белое белое, а на черное черное», ‒ отмечает дипломат.

Нужно сделать некий аудит отношений Украины с Россией: где мы можем резать, выставлять барьеры, а где это пройдется по живому и больше навредит Украине

Эксперт Института общественно-экономических исследований Елена Снигирь также отмечает, что разрыв дипломатических отношений с Россией Украине, безусловно, нужен, но уточняет: он был актуальным в начале российской агрессии. Сейчас же, по ее словам, Украина имеет более насущные вопросы, в то время как разрыв дипотношений не прекратит войну.

«Такой шаг сегодня будет выглядеть скорее как пиар-ход. Нужно выработать позицию межведомственную, сделать некий аудит отношений Украины с Россией: где мы можем резать, выставлять барьеры, а где это пройдется по живому и больше навредит Украине. Потому что наша задача ‒ выиграть эту войну», ‒ напоминает Снигирь.

Богдана Бабич считает, что, хотя разрывать дипломатические отношения стоило с самого начала российской агрессии, сейчас для этого также есть все предпосылки.

«Да, у нас есть важные дела, но это тоже важное дело. Ничто не мешает логически продолжить то, что мы сейчас делаем законопроектом о реинтеграции Донбасса. Одно другому не мешает, мы должны делать это параллельно», ‒ утверждает политолог. По ее убеждению, воздерживаясь от прекращения дипломатических отношений и в дальнейшем, Украина вводит международное сообщество в заблуждение и дает России возможности для дальнейших спекуляций относительно природы конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца ранее сказала: «Этот вопрос (разрыв дипломатических отношений с Россией ‒ ред.) является важным, но в то же время очень чувствительным. Поэтому мы пока его не комментируем».

Но она уточнила, что в ближайшее время МИД Украины сообщит медиа свою позицию относительно возможности прекращения дипломатических отношений с Россией.

Некоторые российские медиа уже назвали это заявление «антироссийским», а также сообщили, что украинский депутат якобы «уже внес» соответствующую поправку о разрыве дипломатических отношений в законопроект о реинтеграции Донбасса.

МИД России предложение Винника пока не комментировало. В то же время представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал возможный разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией суверенным делом Украины. Песков добавил, что если официальный Киев таки пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

«В Украине в последние годы было немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Наверное, если такое решение будет принято сейчас, то это дополнительно усложнит ситуацию», ‒ предположил пресс-секретарь Путина. Также он не смог ответить на вопрос о том, какое государство могло бы стать международным посредником между Россией и Украиной, если дипломатические связи таки разорвут.