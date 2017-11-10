Народный депутат Украины от «​Блока Петра Порошенко»​ Иван Винник намерен внести в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку, предполагающую разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией. На заседании фракции президент Украины не поддержал такую инициативу.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала эту идею неадекватной, а подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что такой шаг не пойдет на пользу обеим странам. Верховная Рада 6 октября в первом чтении приняла президентский законопроект «Об особенностях государственной политики для обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В документе содержится пункт о признании России государством-агрессором.

Украинский политик и дипломат Константин Грищенко считает, что разрыв дипотношений между странами в 2017 году уже попросту нецелесообразен.

Это совершенно нереально. Мы слышим предвыборную риторику

– Я думаю, что это совершенно нереально и что мы слышим предвыборную риторику. Разрыв дипотношений имел бы смысл сразу после начала тех событий в 2014 году. Сегодня это вредно, неэффективно и несвоевременно. Однозначно такие настроения в украинской политике есть, а некоторые просто хотят показать себя перед выборами ультрапатриотами. Сам по себе разрыв дипотношений не исключает дипломатический диалог на низшем уровне. Куба и США пошли на это, но в конечном итоге все равно продолжили договариваться. То же самое с Россией и Грузией. Как правило, подобный разрыв – это эмоциональный политический шаг. Не думаю, что коалиция в парламенте и президент готовы к нему. Так или иначе, нельзя лишать наших граждан на временно оккупированных территориях консульской помощи. А еще надо сохранить основу для будущей нормализации отношений с Россией.

Российский дипломат, бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе называет грузинский пример разрыва дипотношений неудачным.

Я бы понял такой шаг со стороны Киева весной-летом 2014 года, однако сейчас он выглядел бы странно

– Война идет уже четвертый год, но дипломатические отношения формально сохраняются, так что разрывать их вряд ли кто-то будет. В случае с Грузией инициатива исходила от Тбилиси, и это ясно: жертва нападения обычно реагирует сразу. Я бы понял такой шаг со стороны Киева весной-летом 2014 года, однако сейчас он выглядел бы странно. Потом восстанавливать отношения очень сложно: грузинские граждане до сих пор с большим трудом получают российские визы, а россияне ездят туда беспрепятственно. Посольство нужно, чтобы вести информационно-аналитическую работу и докладывать своему правительству, а также информационно-разъяснительную – для общественности той страны, в которой оно находится. Вряд ли Украина пользуется такой возможностью.

Советник украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько заключает, что, с точки зрения борьбы за освобождение украинских граждан в России, разрыв дипотношений может быть очень вредным.

Нам нужны механизмы, чтобы вытаскивать украинцев из российских тюрем или облегчать участь политзаключенных

– Конечно же, нам нужны механизмы, чтобы вытаскивать украинцев из российских тюрем или облегчать участь политзаключенных. К тому же послы России и Украины давно отозваны, но консулы до сих пор работают. Собственно, это единственная сфера, где дипотношения сохраняются – по линии освобождения узников совести и помощи нашим гражданам в России. Обрывать эти каналы не просто бессмысленно на четвертом году войны, а еще и вредно.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F353730398&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

(Над текстовой версией материалом работал Владислав Ленцев)