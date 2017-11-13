Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге он успел «два или три раза» поговорить с Владимиром Путиным, обсудив, в том числе и вмешательство России в американскую избирательную кампанию 2016 года.

По словам главы Белого дома, российский лидер «чувствует себя оскорбленным», слыша обвинения в адрес Москвы, а сам Дональд Трамп больше не намерен возвращаться к этой теме.

«Каждый раз, когда он видит меня, он говорит: «Мы этого не делали», – и я действительно верю, что когда он говорит об этом, он именно так и считает», – заявил Дональд Трамп журналистам на борту американского президентского самолета Air Force One.

Я не могу стоять там и спорить с Путиным, я лучше сделаю так, чтобы он убрался из Сирии

Он подчеркнул, что не собирается оспаривать слова Владимира Путина. «Я не могу стоять там и спорить с ним, я лучше сделаю так, чтобы он убрался из Сирии. Есть президент Путин, который очень настойчиво и эмоционально говорит, что он не имеет к этому (вмешательству – ГА) никакого отношения. Так что если вы не начнете спорить, вы сможете начать разговор о Сирии и Украине», – пояснил Трамп.

Президенты США и России провели короткую встречу в Дананге утром, 11 ноября. До этого ожидалось, что лидеры двух стран могут встретиться днем раньше, но переговоры, о возможности проведения которых всю неделю говорили в Вашингтоне и в Москве, так и не состоялись. В Белом доме это объяснили «несовпадением графиков» президентов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 11 ноября заявил телекомпании CNN, что во время короткой встречи Дональд Трамп и Владимир Путин не обсуждали тему российского вмешательства в выборы.

Подозрения в адрес российского лидера не позволяют двум странам более продуктивно обсуждать проблему Северной Кореи

В свою очередь, президент США счел нужным заявить журналистам, что «подозрения» в адрес российского лидера не позволяют двум странам «более продуктивно» обсуждать проблему Северной Кореи. «Нам бы действительно очень помогло, если бы Россия оказала помощь с Северной Кореей. Вы знаете, речь идет о миллионах и миллионах жизней. Это не детские игрушки, это настоящая проблема. И если Россия, также, как и Китай, поможет нам, эта проблема будет разрешена гораздо быстрее», – сказал президент США.

Белый дом и Госдепартамент США 11 ноября распространили текст совместного заявления по Сирии, одобренного президентами во время встречи в Дананге.

Дональд Трамп и Владимир Путин подтвердили, что главной целью военной кампании в регионе является уничтожение террористической огранизации «Исламское государство».

«Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», – говорится в документе.

Кроме этого, лидеры двух стран заявили, что продолжат отстаивать «суверенитет, независимость, единство, территориальную целостность и светский характер Сирии», призвав все стороны конфликта в этой стране активнее участвовать в мирных переговорах в рамках Женевского процесса.

Дональд Трамп и Владимир Путин пообещали «поддерживать открытыми» каналы связи между военными двух стран для «более эффективного предотвращения опасных инцидентов между американскими и российскими военными», заявив, что «эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГ».

Российская сторона заявила, что совместный документ был подготовлен заранее экспертами двух стран и согласован представителями Госдепартамента и Министерства иностранных дел России.

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