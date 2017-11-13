В одном из крупнейших университетов Нидерландов студенты делают то, что не входит ни в одну учебную программу страны, – создают и распространяют фейковые новости.

"Вместо того чтобы разглагольствовать о том, как решить проблему фейков, мы с вами научимся их создавать, – объясняет создатель игры "Плохие новости" Янин Терлоу. – Вы поймете, как фальшивые новости становятся вирусными и популярными. По сути, это будет борьба огнем против огня".

В качестве "огня" исследователь Янин Терлоу предлагает новую онлайн-игру "Плохие новости". Суть игры в том, чтобы всего за 10 минут превратиться в топ-блогера или раскрутить свой сайт-фальшивку. Можно использовать фейки и "утки", например, такие: "Больше 17 тысяч голландцев погибли в 2016 году. Узнай странную связь между всеми этими смертями!"

Или фальшивые цитаты известных людей: "Правительство всегда лишь пытается использовать законопослушных граждан", – Далай-лама".

Сгодятся и фотоколлажи выдуманных причин авиакатастрофы MH17.

Важно не переборщить. Если постить все подряд, аудитория почует неладное, и игра закончится.

Для победы нужно завоевать доверие наибольшего числа подписчиков.

Студенты рассказали, что для победы постили "плохие новости о терроризме" или "тревожные новости, те, что злят людей".

Результаты игры произвели впечатление на студентов.

Люди играют с медиа, чтобы заполучить больше подписчиков и больше доверия

"Жутковато немного, – рассказывает студент. – Понимаешь, что люди играют с медиа, как мы играем сейчас, и все ради того, чтобы заполучить больше подписчиков и больше доверия".

Собственные выводы запоминаются намного лучше профессорских лекций. На это и делают ставку Янин и ее коллеги. Сейчас игра "Плохие новости" доступна в Сети для всех, кто владеет голландским. ​

Авторы добиваются, чтобы ее включили в программы местных школ и университетов. А еще хотят, чтобы учебные фейки можно было постить в социальных сетях. Ведь именно оттуда большинство молодежи черпает новости.