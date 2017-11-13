Российская телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты России, открыто заявляет, что Крым аннексировали незаконно. Тем не менее она избегает формулировки «Крым – это Украина» и предлагает провести новый референдум на полуострове.
Кроме того, телеведущая не спешит критиковать президента России Владимира Путина. В связи с этим некоторые политические эксперты считают, что кандидатуру Ксении Собчак курируют напрямую из Кремля, однако там подобные версии опровергают.
Российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман убежден, что Ксения Собчак – персонаж в «предвыборном спектакле». Поэтому ее заявления о Крыме ничего не значат, считает эксперт.
Ксения Собчак выглядит карикатурой на то, как российские власти представляют себе либераловВладимир Гельман
– В России попросту нет альтернативной политической повестки, которую могли бы использовать участники кампании. Итоги этих выборов и их участники всем, что называется, до лампочки, потому что выберут Владимира Путина. Ксения Собчак выглядит карикатурой на то, как российские власти представляют себе либералов. Есть такой оскорбительный термин – «демшиза». Это не очень умные люди, которые ничего не понимают в управлении страной, но любят разглагольствовать на политические темы. Не так важно, осознанно или неосознанно Ксения Собчак участвует в этом спектакле. Так или иначе она служит мишенью для нападок провластных сил и существенно мешает вести кампанию Алексею Навальному, которого вряд ли допустят до выборов. Какая разница, что там Ксения Собчак скажет про Крым? Это всего лишь ее роль.
Владимир Гельман отмечает, что политическая повестка российского оппозиционера Алексея Навального – главным образом, борьба с коррупцией – действительно отвечает интересам многих россиян и в свободной стране сильно повлияла бы на исход выборов.
Россияне о Крыме забыли или не хотят вспоминатьВладимир Гельман
– Что до Крыма, россияне о нем забыли или не хотят вспоминать. Алексей Навальный с его знаменитым высказыванием, что «Крым – это не бутерброд», также задвинул этот вопрос на периферию. Эйфория 2014 года давно прошла, а о том, как эту проблему решать, говорить никто не хочет, – или же не желает ее замечать.
Социолог «Левада-Центра», специалист в области политических наук Степан Гончаров согласен, что россиян больше волнует борьба с коррупцией, чем Крым, однако Владимир Путин остается для них неприкосновенной фигурой.
Пока что мы не видим, как Собчак собирается работать с крымской повесткой. Людей гораздо больше интересуют проблемы коррупцииСтепан Гончаров
– Пока что мы не видим, как Ксения Собчак собирается работать с крымской повесткой. Есть только громкие заявления, которые обеспечили ей публичность. Возможно, ее целью было вызвать бурю эмоций и запомниться избирателю. Людей гораздо больше интересуют проблемы коррупции, особенно региональной. В пользу Владимира Путина они высказываются прежде всего потому, что ждут от него решительных действий в отношении местных проворовавшихся чиновников. Это пассивная поддержка, и все же она есть. Обратите внимание на то, как Алексей Навальный в какой-то момент отказался от нападок на Владимира Путина лично и стал расследовать злоупотребления его окружения.
Радиослушатель из Крыма уверен, что новый крымский референдум, если его провести честно и с соблюдением тайны голосования, даст однозначный результат в пользу Украины.
Если сейчас провести на полуострове секретный опрос, то 90% выскажутся за возврат в УкраинуРадиослушатель из Крыма
– Я уверен, что если сейчас провести на полуострове секретный опрос, то 90% выскажутся за возврат в Украину. Недовольство у людей страшное: зарплаты и пенсии маленькие, тарифы огромные, все подорожало и притом некачественное. Люди выносят последние вещи, чтобы продать и поесть. Нам обещали тут Арабские Эмираты сделать, но когда? Лет через 30-40, когда все вымрут? России нужна тут воинская часть и больше ничего. Очень многие побежали бы обратно в Украину, в ту демократическую обстановку. А сегодня они боятся выйти протестовать, потому что у полиции огромные полномочия.
Украинский политтехнолог, политический философ Андрей Окара считает, что Ксения Собчак действует самостоятельно, пользуясь личными связями с Владимиром Путиным.
Собчак самостоятельно решила идти в президенты. Вопрос в том, вписывается это в сценарий Кремля или нетАндрей Окара
– На мой взгляд, Ксения Собчак самостоятельно решила идти в президенты. Вопрос в том, вписывается это в сценарий Кремля или нет. Когда она заявила о выдвижении, политологи и политтехнологи обрадовались, что сейчас в России вырастет сдувшийся рынок политтехнологий, потому как Ксения Собчак – проект Кремля, а он уж точно даст денег. Однако всего лишь через несколько дней разразился скандал с финансированием ее кампании, и стало ясно, что этих денег нет. В то же время Ксения Собчак и Владимир Путин – практически родные люди, то есть это гарантия того, что каждый из них не будет делать другому что-то плохое. Собственно, именно поэтому она может говорить про Крым все что угодно и не бояться уголовного преследования.
(Над текстовой версией материалом работал Владислав Ленцев)
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: