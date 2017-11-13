Российская телеведущая Ксения Собчак, которая планирует баллотироваться в президенты России, открыто заявляет, что Крым аннексировали незаконно. Тем не менее она избегает формулировки «Крым – это Украина» и предлагает провести новый референдум на полуострове.

Кроме того, телеведущая не спешит критиковать президента России Владимира Путина. В связи с этим некоторые политические эксперты считают, что кандидатуру Ксении Собчак курируют напрямую из Кремля, однако там подобные версии опровергают.

Российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман убежден, что Ксения Собчак – персонаж в «предвыборном спектакле». Поэтому ее заявления о Крыме ничего не значат, считает эксперт.

Ксения Собчак выглядит карикатурой на то, как российские власти представляют себе либералов

– В России попросту нет альтернативной политической повестки, которую могли бы использовать участники кампании. Итоги этих выборов и их участники всем, что называется, до лампочки, потому что выберут Владимира Путина. Ксения Собчак выглядит карикатурой на то, как российские власти представляют себе либералов. Есть такой оскорбительный термин – «демшиза». Это не очень умные люди, которые ничего не понимают в управлении страной, но любят разглагольствовать на политические темы. Не так важно, осознанно или неосознанно Ксения Собчак участвует в этом спектакле. Так или иначе она служит мишенью для нападок провластных сил и существенно мешает вести кампанию Алексею Навальному, которого вряд ли допустят до выборов. Какая разница, что там Ксения Собчак скажет про Крым? Это всего лишь ее роль.

​Владимир Гельман отмечает, что политическая повестка российского оппозиционера Алексея Навального – главным образом, борьба с коррупцией – действительно отвечает интересам многих россиян и в свободной стране сильно повлияла бы на исход выборов.

Россияне о Крыме забыли или не хотят вспоминать

– Что до Крыма, россияне о нем забыли или не хотят вспоминать. Алексей Навальный с его знаменитым высказыванием, что «Крым – это не бутерброд», также задвинул этот вопрос на периферию. Эйфория 2014 года давно прошла, а о том, как эту проблему решать, говорить никто не хочет, – или же не желает ее замечать.

Социолог «Левада-Центра», специалист в области политических наук Степан Гончаров согласен, что россиян больше волнует борьба с коррупцией, чем Крым, однако Владимир Путин остается для них неприкосновенной фигурой.

Пока что мы не видим, как Собчак собирается работать с крымской повесткой. Людей гораздо больше интересуют проблемы коррупции

– Пока что мы не видим, как Ксения Собчак собирается работать с крымской повесткой. Есть только громкие заявления, которые обеспечили ей публичность. Возможно, ее целью было вызвать бурю эмоций и запомниться избирателю. Людей гораздо больше интересуют проблемы коррупции, особенно региональной. В пользу Владимира Путина они высказываются прежде всего потому, что ждут от него решительных действий в отношении местных проворовавшихся чиновников. Это пассивная поддержка, и все же она есть. Обратите внимание на то, как Алексей Навальный в какой-то момент отказался от нападок на Владимира Путина лично и стал расследовать злоупотребления его окружения.

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Радиослушатель из Крыма уверен, что новый крымский референдум, если его провести честно и с соблюдением тайны голосования, даст однозначный результат в пользу Украины.

Если сейчас провести на полуострове секретный опрос, то 90% выскажутся за возврат в Украину

– Я уверен, что если сейчас провести на полуострове секретный опрос, то 90% выскажутся за возврат в Украину. Недовольство у людей страшное: зарплаты и пенсии маленькие, тарифы огромные, все подорожало и притом некачественное. Люди выносят последние вещи, чтобы продать и поесть. Нам обещали тут Арабские Эмираты сделать, но когда? Лет через 30-40, когда все вымрут? России нужна тут воинская часть и больше ничего. Очень многие побежали бы обратно в Украину, в ту демократическую обстановку. А сегодня они боятся выйти протестовать, потому что у полиции огромные полномочия.

Украинский политтехнолог, политический философ Андрей Окара считает, что Ксения Собчак действует самостоятельно, пользуясь личными связями с Владимиром Путиным.

Собчак самостоятельно решила идти в президенты. Вопрос в том, вписывается это в сценарий Кремля или нет

– На мой взгляд, Ксения Собчак самостоятельно решила идти в президенты. Вопрос в том, вписывается это в сценарий Кремля или нет. Когда она заявила о выдвижении, политологи и политтехнологи обрадовались, что сейчас в России вырастет сдувшийся рынок политтехнологий, потому как Ксения Собчак – проект Кремля, а он уж точно даст денег. Однако всего лишь через несколько дней разразился скандал с финансированием ее кампании, и стало ясно, что этих денег нет. В то же время Ксения Собчак и Владимир Путин – практически родные люди, то есть это гарантия того, что каждый из них не будет делать другому что-то плохое. Собственно, именно поэтому она может говорить про Крым все что угодно и не бояться уголовного преследования.

​(Над текстовой версией материалом работал Владислав Ленцев)