Пока украинцы жгли чучело Ленина и «отправляли» в опломбированном вагоне на Запад, чтобы окончательно попрощаться с той идеологией и ее лидерами, на временно оккупированном Донбассе с помпой и рвением чествовали советское наследие. В «ЛНР» и «ДНР» отметили сразу два праздника: столетие Октябрьской революции и День единства народов России. Как это происходило и кому в оккупации сейчас не до веселья ‒ разбирались «Донбасс.Реалии».

100-летие Октябрьской революции (так в России называют захват власти большевиками в 1917 году ‒ ред.) в Луганске отмечали в лучших советских традициях: митинг у памятника Ленину, коммунистические лозунги и красные знамена. Многие держали в руках российскую газету «Правда», напечатанную в Ростове-на-Дону. Это подарок от КПРФ и главного коммуниста России Геннадия Зюганова.

Кроме митинга в честь коммунистического праздника, в Луганске устроили одноименную вечеринку. В программе ‒ фото с генсеком и «революционные коктейли».

Ко дню пролетарского юбилея в Луганской академии культуры и искусств поставили спектакль «Ленин в семнадцатом». По сюжету, Владимир Ленин живет в современном мире, в 2017 году. В постановке задействовали британского блогера-пропагандиста «русского мира» Грэма Филлипса, который по скайпу записывает интервью с Лениным.

Почтовая марка к годовщине «Октября»

В оккупированном Донецке 7 ноября прошло несколько скромнее.

Ученые провели круглый стол, школьники участвовали в викторине, а лидеры группировки «ДНР» презентовали новую почтовую марку в честь столетия так называемой «Октябрьской революции». На презентации присутствовал российский писатель, ныне ‒ советник главаря группировки «ДНР» Захар Прилепин.

«СССР. Расшифровывается, в нашем случае, как «свобода, справедливость, совесть, равенство», ‒ заявил он на презентации.

Тем не менее, традиционное шествие под красными флагами было и в донецкой праздничной программе.

«Там, к сожалению, удался этот советский эксперимент по созданию советского человека. То есть человека без корней, которая воспринимает пропаганду как истину. Советская идеология, которая, во-первых, работает очень хорошо, потому что 70 лет все эти штампы и механизмы пропаганды отрабатывались. Во-вторых, конечно, там нет нормальной жизни как такового и эта скука по настоящей жизни, и тем более, ностальгия по тем временам, когда люди были молоды ‒ конечно, что она есть. И очень хорошо эксплуатируется», ‒ отмечает эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

«ЛНР», «ДНР», День народного единства России и Лада Дэнс

В группировках «ЛНР» и «ДНР» решили праздновать не только годовщину «Октябрьской революции», но и современный российский праздник ‒ День народного единства России.

Луганскую молодежь и не только верхушка группировки «ЛНР» в этот день пригласила во Дворец культуры имени Ленина на концерт российских поп-звезд Лады Дэнс, Авраама Руссо и группы «Русский характер». Такой же звездный состав выступил и в Донецке.

В интервью перед концертом певица сказала: «Будем радость нести!».

На луганском концерте в зале был аншлаг ‒ билеты распродали всего за час. Но некоторые луганчане, несмотря на рекламу по всему городу, гуляния проигнорировали.

Накануне празднования корреспонденты программы «Донбасс.Реалии» спросили горожан, собираются ли они присоединиться к торжествам.

Двое молодых ребят знают, что у них выходной, но сути праздника не понимают.

‒ А что за праздник?

‒ Я знаю, что завтра праздник ‒ я не иду на работу.

‒ Ааа, да! Завтра же точно выходной. А в чем суть праздника?

Кроме приезжих, в Луганске выступали и местные звезды, в частности, лидер военно-музыкального ансамбля так называемой «народной милиции ЛНР» «Новороссия» Роман Разум, спевший о благодарности «матушке России, за то, что стал военным».

Празднование поддержали и в луганском цирке ‒ новой программой.

«Интересно, что своего ничего не придумывается, поэтому заимствуется худшее, что только может быть у соседей-алкашей. Все склеивается в результате. Здесь Казанская Богоматерь, здесь «Ленин великий нам путь озарил», здесь клоуны, здесь Лада Дэнс. И все это вместе ‒ попытка как-то зажечь, а выходит скучно», ‒ говорит медиаэксперт и политтехнолог Алексей Ковжун.

«У нас должен свой праздник быть» ‒ жительница Донецка

В Донецке не все радостно встретили День народного единства России. Некоторые и не вспомнили о российском празднике.

‒ Ну, это же не Россия. У нас должен свой праздник быть.

‒ Ой, я даже не знаю. Ну, пока же не в России.

Но есть и те, кто уверен: празднику быть.

‒ Праздник, в принципе, хороший. А что в нем плохого?

‒ Я, например, как русский человек, считаю, что должен быть.

Для поднятия торжественного настроения в этот день в Донецке можно было покататься на тракторах, выполнить упражнения с прицепом и плугом или пойти на пикантную вечеринку «Караоке по-взрослому ‒ секс-олимпиада».

«Эти праздники не украшают будни, а, скорее, отражают ужас каждого дня, ‒ убежден Алексей Ковжун. – У меня ощущение, что там не очень в этот день. Жить, как бы по-приличнее сказать, в ужасе, крови и страхе ‒ здесь все «веселье» заканчивается и становится кисло».