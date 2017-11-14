«Заманили пряником, а теперь – кнутом» – из крымских сетей

Количество российских граждан в Крыму стремительно сокращается. Теперь специальная комиссия пересматривает решения о выдаче паспортов. Крымчан, у которых возникли проблемы подобного рода, в соцсетях ничуть не жалеют.
Как сообщают крымские СМИ, только в Севастополе российские паспорта отобрали у 528 человек. Всего же, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей Крыма.
Пользователи соцсетей эту информацию подтверждают.
знаю зубную клинику, где клепали справки таким "крымчанам", не имеющим прописки в крыму, но якобы в день Х, удалявшим зуб.))
Да-да, а знаю барыгу - владельца спортзалов, который за деньги делал справки, что они у него по 10 лет занимаются
Знаю человечка, которому отказали в гражданстве рф. После уплаты суммы в несколько тысяч условных единиц (скажем так), паспорт принесли практически на дом…
Юрий Смелянский сомневается в достоверности официальных данных крымских ведомств о количестве «лишних паспортов».
...це ще наше МВС не зізналось, скільки бланків паспортів було втрачено - будь хто міг в 2014-му купити український бланк та з ним отримати російський аусвайс, перш за все самі росіяни, хто хотів нове ім'я: саме з цього панікують сірі браття - вони не знають та не можуть вичислити, хто ці два мільйони
Некоторые пытаются решить вопрос с паспортом в ФМС. Но, к примеру, в ялтинском отделении ведомства их считают гражданами Украины.
В ФМС всегда такой бардак был, а отношение к людям так вообще 'сказочное'. Я бы его назвала скотским. А по вопросам РВП и ВНЖ там была привезённая с материка тётка, если не поменяли... Так она там самая сказочная. Такое впечатление что до этого она работала надзирателем в тюрьме. Они и даже не скрывают своё личное отношение к украинцам, до такой степени они уверены, что им можно все. И таки можно, наказания для них не добьешься. Жаловаться некуда.
Комментаторы не выражают большой жалости к гражданам Украины, которые в свое время кинулись в Крым за российскими паспортами.
Фантики - отобрать! Неугодных - в ссылку! Ура, товарищи!
А шо такое? Уже камней с неба на всех не хватает?
Рабам документ не положен. Им клеймо на лоб...
ну эт нормальный ход, сначала на этих челах нажились все "решальщики-посредники", а теперь послали в Опу и аусвайс забрали.
На аусвайс не прошли.Параметры не арийские.
І куди ж вони сердешні подадуться,якщо зовсім паспорта не буде?)))Це що рускоязичні бомжі,чи як?)))
Вместо российских паспортов будут выдавать сирийские паспорта!
Переселять будут с черного моря к белому))))
Заманили пряником, а теперь кнутом! Жалости нет совершенно.
В принципе- это счастье,- не иметь российского гражданства!
Опять бИндеры виноваты! От Россиюшки матери отлучили
На 2,5 млн нас крымчан, умудрились честные и неподкупные выдать 4 млн. паспортов. И это при том что какое-то количество уехало и паспорт не брали. Россия придет-порядок наведёт...
И это ещё раз говорит о проведении лжереферендума, паспорта получили те, кто даже не проживал на территории полуострова.....а так, заехал и поставил липовую галочку на бланках за три полтинника......а теперь следы заметаем...
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