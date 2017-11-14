«Заманили пряником, а теперь – кнутом» – из крымских сетей

Количество российских граждан в Крыму стремительно сокращается. Теперь специальная комиссия пересматривает решения о выдаче паспортов. Крымчан, у которых возникли проблемы подобного рода, в соцсетях ничуть не жалеют.

Как сообщают крымские СМИ, только в Севастополе российские паспорта отобрали у 528 человек. Всего же, по данным российского управления МВД, проверку прошли уже 44 тысячи жителей Крыма.

Пользователи соцсетей эту информацию подтверждают.

Liydmila Bondareva

знаю зубную клинику, где клепали справки таким "крымчанам", не имеющим прописки в крыму, но якобы в день Х, удалявшим зуб.))

Андрей Васильев

Да-да, а знаю барыгу - владельца спортзалов, который за деньги делал справки, что они у него по 10 лет занимаются

Roman Biriukow

Знаю человечка, которому отказали в гражданстве рф. После уплаты суммы в несколько тысяч условных единиц (скажем так), паспорт принесли практически на дом…

Юрий Смелянский сомневается в достоверности официальных данных крымских ведомств о количестве «лишних паспортов».

Pavel Gol'din

...це ще наше МВС не зізналось, скільки бланків паспортів було втрачено - будь хто міг в 2014-му купити український бланк та з ним отримати російський аусвайс, перш за все самі росіяни, хто хотів нове ім'я: саме з цього панікують сірі браття - вони не знають та не можуть вичислити, хто ці два мільйони

Некоторые пытаются решить вопрос с паспортом в ФМС. Но, к примеру, в ялтинском отделении ведомства их считают гражданами Украины.

Yana Live

В ФМС всегда такой бардак был, а отношение к людям так вообще 'сказочное'. Я бы его назвала скотским. А по вопросам РВП и ВНЖ там была привезённая с материка тётка, если не поменяли... Так она там самая сказочная. Такое впечатление что до этого она работала надзирателем в тюрьме. Они и даже не скрывают своё личное отношение к украинцам, до такой степени они уверены, что им можно все. И таки можно, наказания для них не добьешься. Жаловаться некуда.

Комментаторы не выражают большой жалости к гражданам Украины, которые в свое время кинулись в Крым за российскими паспортами.

Светлана Игоревна

Фантики - отобрать! Неугодных - в ссылку! Ура, товарищи!

Василий Глушук

А шо такое? Уже камней с неба на всех не хватает?

Иван Цвиркунов

Рабам документ не положен. Им клеймо на лоб...

Роман Терещенко

ну эт нормальный ход, сначала на этих челах нажились все "решальщики-посредники", а теперь послали в Опу и аусвайс забрали.

Rizoni Yagya-Veli

На аусвайс не прошли.Параметры не арийские.

Олег Рудаков

І куди ж вони сердешні подадуться,якщо зовсім паспорта не буде?)))Це що рускоязичні бомжі,чи як?)))

Эдуард Козин

Вместо российских паспортов будут выдавать сирийские паспорта!

Натали Литинская

Переселять будут с черного моря к белому))))

Елена Коповская

Заманили пряником, а теперь кнутом! Жалости нет совершенно.

Serge Nikola

В принципе- это счастье,- не иметь российского гражданства!

Illona Karaçan

Опять бИндеры виноваты! От Россиюшки матери отлучили

Сергей Боженко

На 2,5 млн нас крымчан, умудрились честные и неподкупные выдать 4 млн. паспортов. И это при том что какое-то количество уехало и паспорт не брали. Россия придет-порядок наведёт...

Susanna Asm

И это ещё раз говорит о проведении лжереферендума, паспорта получили те, кто даже не проживал на территории полуострова.....а так, заехал и поставил липовую галочку на бланках за три полтинника......а теперь следы заметаем...