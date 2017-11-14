«Путин стремится подорвать нашу демократию»

В субботу во время международного саммита во Вьетнаме состоялась короткая незапланированная встреча американского президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Позже Трамп заявил, что верит словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, и отметил, что, по его мнению, такие обвинения «очень обижают» российского президента. Трамп также сказал, что «хорошие отношения с Россией ‒ это хорошо, а не плохо», и что Москва «находится под тяжелым давлением санкций» и «пора вернуться к исцелению разбитого и сломанного мира». Слова Трампа вызвали различные реакции в мировых СМИ.

Чарльз Блоу в статье для американского издания The New York Times отмечает, что Трамп «сказал, что верит в выводы разведывательных служб нации, враждебной этой стране ‒ России ‒ вместо выводов американских разведывательных служб». Автор считает, что заявление Трампа является «предательством американских интересов и доверия».

Блоу также вспоминает слова Трампа о том, что обвинения России во вмешательстве в выборы США могут усилить насилие в Сирии. «Верьте Путину! Беспокойтесь о его чувствах! Виновны домашние враги! Отмените расследование! Используйте беззащитных сирийцев как щит!» ‒ комментирует автор действия американского президента. Он считает, что Путин только пытается выглядеть невиновным, в то время как Трамп хочет быть легитимным, и ничто из этого, по его мнению, не является правдой.

В статье для британского издания The Times Бен Гойл сообщает, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава национальной разведки США Джеймс Клэппер считают, что Кремль «обманул» Трампа. «Путин стремится подорвать нашу систему, нашу демократию и весь наш процесс», ‒ цитирует Клэппера автор статьи.

Британское издание The Guardian обращает внимание на то, что сначала Трамп хотя и отмечал, что верит Путину, в воскресенье он уже передумал, мол, он «на стороне наших агентств», когда речь идет о российском вмешательстве в американские выборы.

Издание The Atlantic советует обратить внимание на контекст вокруг слов российского лидера об отрицании вмешательства в американские выборы. В статье говорится, что «это произошло на следующий день после того, как министр обороны Испании заявил, что российские хакеры умышленно пытались навредить его стране, раздувая вопрос о независимости Каталонии». Франция, Германия, Эстония, Швеция, Польша и Венгрия, среди других государств, заявили о целенаправленных российских усилиях повлиять на политические процессы у них дома. Российские разведывательные структуры, продолжает The Atlantic, поддерживали насильственные и праворадикальные группы в Европе, а также попытались устроить переворот в Черногории. Россия, возможно, как пишет западное издание, подталкивала процесс «Брекзита» по выходу Великобритании из ЕС.

Российские СМИ также не оставили комментарии президента США без внимания, распространив его воскресный твит, в котором он пишет: «Когда все ненавистники и глупцы осознают, что хорошие отношения с Россией ‒ это хорошо, а не плохо. Играть в политику ‒ плохо для нашей страны. Я хочу решить (ситуацию с) Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может очень помочь».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил американскую сторону в том, что, несмотря на готовность Кремля, полноценной встречи Трампа и Путина так и не произошло. Он также отметил, что любые заявления Бреннана о том, что Трамп якобы боится Путина, являются неверными.

Российское государственное новостное агентство «РИА Новости» цитирует слова российского историка и политолога Сергея Козлова, который считает, что «Трамп находится под существенным давлением со стороны глобалистских неолиберальных элит, и они ищут всевозможные способы дискредитировать его и, возможно, осуществить импичмент. В этом плане для поддержания негативного впечатления среди истеблишмента, среди медиасообщества подходят любые обвинения, в том числе и безосновательные».

Российский новостной портал «Вести.ру» цитирует слова российского сенатора Алексея Пушкова о том, что Трамп «сохраняет трезвость среди всеобщей истерики», когда говорит о дружеских отношениях с Россией.

Еще накануне встречи Трампа с Путиным американский институт исследования общественного мнения Институт Гэллапа опубликовал результаты опроса об ожиданиях россиян от такой возможной встречи. Россияне хотели бы, чтобы Путин вел себя решительно, а не пытался восстановить отношения, говорится в анализе. Лишь 29% опрошенных считают, что России важно иметь хорошие отношения с США.

«Хотя и Москва, и Вашингтон надеялись наладить отношения, после того, как Трамп занял свой пост, большинство россиян пока не ожидают, что отношения станут хуже, но они также и не ожидают, что они станут лучше», ‒ говорится в статье.

При этом 48% мало что знают о Трампе для того, чтобы должным образом оценить его работу, отмечает институт. Американцы же, с другой стороны, хорошо знакомы с деятельностью российского президента, и только 13% положительно к нему относятся, говорится в анализе.