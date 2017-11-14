Специально для Крым.Реалии

Заниматься молодежной и информационной политикой, а также общественными пространствами, культурой и туризмом в Севастополе будет человек, ранее командовавший интернет-ботами в скандально известной российской компании «Апостол». Зачем он понадобился губернатору города?

В понедельник, 13 ноября, в Севастополе был официально представлен новый помощник российского губернатора города Олег Беркович. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, он «сфокусируется на проектах в области культуры и туризма, городской среды и общественных пространств, молодежной и информационной политики».

Возникает закономерный вопрос: кто такой Олег Беркович?

​«Все сферы моей деятельности прочно связаны с выстраиванием конструктивного диалога между властью и обществом, с проектами, направленными на формирование привлекательного образа Севастополя. Фактически речь идет о координирующей и увязывающей в общие смыслы и проекты деятельности различных департаментов и управлений. Моя задача – помочь всем им взаимодействовать между собой и работать на общий результат», – сообщил Олег Беркович.

До назначения на эту должность он уже «засветился» в Севастополе нынешним летом – в качестве директора фестиваля «Опера в Херсонесе». Фестиваль посетили Путин с Медведевым, следовательно, директором мероприятия случайный человек оказаться не мог. Особенно если учесть, что к оперному искусству Беркович никакого отношения не имеет.

На страничке в Facebook Олег Беркович хвастается персональным фото с президентом России, причем фотографий с другими политиками в его архиве нет. Возникает закономерный вопрос: кто такой Олег Беркович?

От телерадиоведущего до совладельца «Апостола»

Беркович Олег Алексеевич окончил московскую школу № 1297 в 2003 году, сведений о его высшем образовании обнаружить не удалось. С 2006 года работал ведущим и редактором программ на молодежном телеканале О2ТВ, с сентября 2007 – ведущим на радио «Маяк». В январе 2008 года Беркович вместе со своим радийным шефом Василием Бровко (которому на тот момент было 20 лет, и он был студентом филфака МГУ – авт.) уволились с радиостанции и основали компанию «Апостол Медиа Групп». Бровко, кстати, тоже начинал на О2ТВ.

С февраля 2008 года Бровко и Беркович начали заниматься продвижением журнала «Русский пионер», главным редактором которого был Андрей Колесников – журналист из пула Владимира Путина. Для журнала был создан цикл мероприятий с участием российских медиаперсон и политического истеблишмента – «Пионерские чтения», среди постоянных участников которых были заместитель председателя правительства России Владислав Сурков, актер Иван Охлобыстин, глава государственного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Также «Апостол» продвигал различные торговые марки, производил телепередачи для интернет-каналов, зарабатывая то тут, то там, пока в компанию не пришла телезвезда Тина Канделаки. Она имела обширные связи в высших бизнес-кругах России и сумела привести в «Апостол», в котором стала соучредителем и гендиректором, крупных клиентов.

Совместная работа «Апостола» с крупнейшим российским провайдером мобильного Интернета, компанией Yota, началась в мае 2010 года. Олег Беркович продолжал поддерживать Yota вплоть до начала 2013 года, опубликовав 11 статей на одном из крупнейших российских компьютерных порталов «Хабрахабр».

В марте 2012 года к Тине Канделаки обратились представители компании Oriflame с предложением стать лицом косметического бренда в России и странах СНГ. Гонорар Тины от участия в этом проекте составил 2 млн долларов. Ее контракт стал рекордным – самым дорогим персональным контрактом в истории российской рекламы. Занималась продвижением, естественно, компания «Апостол».

В том же году «Апостол» сумел получить госконтракты с госкорпорацией «Ростех» и крупнейшим российским авиаперевозчиком – компанией «Аэрофлот». За свою работу с «Ростехом» «Апостол» получил 1,5 млн долларов, а «Аэрофлот» заплатил 64 млн рублей в 2012 году.

С «Аэрофлотом» не обошлось без громких скандалов. Контракт был заключен без проведения конкурса, то есть с нарушением российского законодательства. По мнению члена совета директоров компании и общественного деятеля Алексея Навального, авиакомпания платит в срок, а «Апостол» не выполняет своих обязательств.

В июле 2013 года «Апостол» выиграл новый конкурс на обслуживание учетных записей в соцсетях «Аэрофлота». В течение 2014 года компания должна была обеспечить прирост числа подписчиков страниц авиаперевозчика в социальных сетях. Сумма контракта – 27 млн рублей.

К «обслуживанию учетных записей в соцсетях» мы еще вернемся, а сейчас просто запомним такой род деятельности компании «Апостол».

В клиентах у «Апостола» также значились российские госструктуры – ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», Минпромторг и другие.

Кроме того, детище Бровко, Берковича и Канделаки имело ряд успешных интернет-проектов. В 2008 году было запущено политическое ток-шоу «Нереальная политика» совместно с уже упомянутым кремлевским журналистом Колесниковым и Канделаки в качестве телеведущей. Проект был настолько успешным, что в марте 2009 года права на его трансляцию приобрел федеральный телеканал РЕН ТВ.

​Другой проект – интернет-телеканал Post TV – просуществовал с марта 2009 до апреля 2010 года. На телеканале выходили такие программы, как «Старикам здесь не место» с Захаром Прилепиным, «Фантастический завтрак» с Дмитрием Глуховским, «Мужские игры» с Олегом Тактаровым и «Реальный спорт» с Викторией Лопыревой. Суммарная аудитория проектов Post TV достигала более 5,6 млн зрителей в месяц.

Вместе с тем созданная «Апостолом» закрытая социальная сеть Face.ru для представителей фэшн-индустрии потерпела неудачу и была закрыта через полгода.

В рамках сотрудничества с YBW Group «Апостол» также занимался продвижением шоу «Уральские пельмени» в соцсетях и блогах. Кроме того, компания занималась продвижением ситкомов «Воронины», «Папины дочки», сериалов «Игрушки», «Маргоша» и «Аманда О».

В конце 2013 года Василия Бровко пригласили на работу в «Ростех». Олег Беркович ушел из компании немного раньше. После того как покинул агентство, сотрудничал с комиссией по безопасности дорожного движения при правительстве России по федеральному проекту «Опасное вождение». Был соорганизатором театрального фестиваля «Толстой Weekend», проходящего при поддержке правительства Тульской области и Министерства культуры России.

Командующий армией ботов

Согласно ЕГРЮЛ, сегодня Беркович является учредителем двух компаний: ООО «ЦИМЭС» (Центр исследования массового электронного сознания) и ООО «Агентство стратегических исследований» (основана 25 февраля 2014 года). Первая компания занимается проведением опросов в социальных сетях. Вторым юрлицом Беркович владеет совместно с Линдой Гусевой, подругой Тины Канделаки.

Также Олег Беркович является автором блога на сайте «Эхо Москвы», в котором пишет, в частности, о сбитом малайзийском «Боинге», поддерживая позицию российской пропагандистской машины. И еще продюсирует интернет-сериал «Россия на крови», в котором российская история умело рассматривается через призму пропаганды.

С «Агентством стратегических исследований» связан небольшой скандал. Год назад оно занималось разработкой бренда Тульской области. Местные журналисты посчитали эту работу банальным «распилом» средств.

В «Апостоле» действительно была создана сеть фейковых аккаунтов. Управлял этим делом Олег Беркович

​Гораздо более серьезный скандал случился еще во время пребывания Берковича в «Апостоле». Согласно расследованию, проведенному журналистами Russiangate, Олег Беркович руководил сетью фейковых аккаунтов. Бывший сотрудник коммуникационного агентства подтвердил связь «живых ботов» с «Апостолом»: «В «Апостоле» действительно была создана сеть фейковых аккаунтов. Управлял этим делом Олег Беркович. А когда компания развалилась, владельцы аккаунтов перешли на работу в новое коммуникационное агентство, которое сейчас занимается темой реновации, а также пиаром некоторых депутатов».

Другой бывший сотрудник компании «Апостол» рассказал, как была организована работа «живых ботов». По его словам, комментариями в социальных сетях занимался smm-отдел. Около пяти человек управляли всеми твиттер-аккаунтами. Они оставляли в социальных сетях так называемые «инициированные посты» и «инициированные комментарии».

После этого аналитический отдел «Апостола» проводил мониторинг всех положительных постов и комментариев о заказчике – например, «Ростехе». По свидетельству бывшего сотрудника компании, «положительные посты о заказчиках «Апостол» покупал и у известных блогеров».

Согласно расследованию, интернет-боты ставят лайки макетам домов, которые появятся взамен московских «хрущевок», сражаются за честь реновации на просторах интернета, с понедельника по пятницу оставляют комментарии о «заботливой мэрии» и защищают корги Игоря Шувалова.

В Севастополь на войну

Как известно, нынешний губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прибыл в город прямиком из Минпромторга России, который, как известно, являлся одним из клиентов «Апостола». Овсянников вполне мог знать Берковича ранее, или уже сейчас его посоветовал губернатору кто-то из бывших коллег по министерству. Фестиваль «Опера в Херсонесе» был, судя по всему, пробным шаром.

​Фактически работа Берковича в должности помощника губернатора будет дублировать работу департамента общественных коммуникаций, возглавляемого Иваном Чихаревым. Вероятно, роль последнего сведется к общению с прессой и согласованию митингов. Олегу Алексеевичу предстоит работа посложнее: войны на просторах интернета в Севастополе не прекращаются ни на минуту – губернатору Овсянникову никак не удается совладать с местными элитами, недовольными своим нынешним положением. В этих баталиях очень может пригодиться армия «ботов», командует которой профессионал, поднаторевший в «Апостоле».

«Крым при всем при этом наш. Империю никто не отменял», – рассказывал Беркович в 2015 году в интервью «Новой газете». И в этих словах вся его суть: он – защитник империи и ее пропагандист.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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