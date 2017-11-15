В американском журнале The National Interest есть статья о том, как США могут содействовать становлению мира в Украине. Джош Коэн в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет о том, что улучшит военные шансы Киева против агрессии России. А в британском издании Reuters есть статья о том, как Кремль заказывает «позитивные новости».

В американском журнале The National Interest старший научный сотрудник Cato Institute Дуг Бэндоу размышляет над тем, как США могут содействовать миру в Украине. Автор объясняет, что «Россия не является идеологическим противником США, ведь путинизм никого не привлекает, кроме самого президента России Владимира Путина и его друзей». И российский лидер хочет, чтобы уважали безопасность его страны и учитывали ее интересы, например, в Сирии. Он также не хочет вступления Украины и Грузии в НАТО, говорится в статье.

Бэндоу замечает, что «только Европа, безнадежно зависящая от Америки, могла бы казаться такой уязвимой от силы, приходящей в упадок ‒ России», ведь Европа имеет экономику в 12 раз сильнее, чем российская, втрое большее население, а ее военные расходы превышают российские. Сегодня Россия ‒ «это серьезная региональная военная сила со слабыми экономическими и неопределенными политическими основами», считает автор.

Санкции в отношении России непрактичны, убежден автор, ведь эта страна вряд ли вернет Украине Крым. При этом налаживание отношений с Москвой должно стать приоритетным для США, считает Бэндоу, потому что, даже когда Путин уйдет, его вряд ли заменят либеральные силы. «Ожидать изменений ‒ значит ожидать то, чего может никогда не произойти», ‒ говорится в статье.

Всем сторонам было бы выгодно покончить с конфликтом на востоке Украины, а Россия могла бы помочь или же затормозить западные интересы в других странах, например, на юго-востоке, говорится в статье.

США пока планируют предложить введение 20 тысяч миротворцев ООН в Украину, «конечной целью которых будет отвод российских сил, разоружение сепаратистов и реинтеграция региона Украины с большей автономией», пишет автор. Россия могла бы на это согласиться, если бы Вашингтон принял во внимание ее интересы безопасности, например, прекращение расширения НАТО, говорится в статье. Это, по мнению автора, прекратило бы желание Кремля поддерживать конфликт на востоке Украины.

​Джош Коэн в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет о том, что, по его мнению, улучшит военные шансы Киева против агрессии России. Автор считает, что важнейшим сейчас является реформирование коррумпированного сектора обороны, и называет «Укроборонпром» «колодцем коррупции».

«Высокий уровень секретности, окружающий расходы на оборону страны, является серьезным коррупционным риском», ‒ ссылается на слова недавнего отчета Transparency International автор. Эта проблема, в свою очередь, напрямую связана с эффективностью обороны на Донбассе, говорится в статье.

В Украине с 2016 года существует Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО), отмечает Коэн. Этот орган считает, что Министерство обороны должно предоставлять больше деталей по бюджету обороны, а «процент, потраченный на предметы, классифицированные как секретные, должен быть существенно уменьшен», говорится в статье.

Реформирование самого «Укроборонпрома» также является критическим, считает автор. Не менее важным является внедрение мероприятий по обеспечению прозрачной закупки медикаментов для военных, говорится в статье.

«В идеальном мире украинские чиновники воплощали бы эти изменения сами по себе, однако реальность заключается в том, что основные антикоррупционные реформы страны вводили в результате внешнего давления со стороны гражданского общества и западных партнеров Киева», ‒ отмечает автор.

В британском издании Reuters есть статья о том, как Кремль заказывает «позитивные новости». Автор статьи Катя Голубкова сообщает, что российское руководство, согласно полученным редакцией документам, попросило крупнейшие компании страны, среди которых и «Газпром», предоставлять новости о научных достижениях, новой инфраструктуре и тому подобное. Особенно интересны те новости, работе над которыми способствовало правительство, говорится в статье.

В этих документах также было объяснение о том, как следует подавать истории и в какие сроки, замечает Голубкова. «Жизнь для большинства людей стала спокойнее, комфортнее, привлекательнее. Но многие такие примеры часто обделены вниманием СМИ», ‒ цитирует издание один из документов.

Основной акцент этих новостей должен быть на том, как улучшилась жизнь в России, говорится в статье.

«Оба документа прикрепили к приглашению от 9 октября, направленному Министерством энергетики высшим руководителям в отделах по связям с общественностью и правительством, из которых 17 являются государственными и 28 ‒ частными. В приглашении говорилось, чтобы они отправили представителей на совещание 12 октября в министерстве в Москве для того, чтобы обсудить, как помочь усилиям правительства в области пиара», ‒ говорится в статье. Reuters получили копию такого приглашения и поговорили с тремя высокопоставленными чиновниками, получившими их, отмечает Голубкова.

Согласно инструкциям, «позитивные новости» должны давать в понедельник или ‒ самое позднее ‒ во вторник утром, говорится в статье.