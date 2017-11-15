«Повестки» в «военкомат», «мобилизация» путем видеороликов и так называемые «сборы резервистов». На оккупированных территориях развернули целую кампанию по привлечению жителей Донецкой и Луганской областей в незаконные вооруженные формирования. Сколько платят боевикам и как через бывшие украинские военкоматы теперь вербуют молодежь в группировки «ЛНР» и «ДНР»? Узнавали журналисты проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии.
Нехватка боевиков на Донбассе. Как зазывают в ряды боевиков? Сколько рублей платят новобранцам и боевикам со стажем? Что рассказали Донбасс.Реалии в «военкоматах» Харцызска и Горловки? Сколько тысяч новобранцев группировки «ЛНР» и «ДНР» планируют завербовать уже к новому году?
Привычными в Луганске стали не только прохожие с автоматами за плечами, но и билборды с призывом записываться в ряды боевиков. А еще в городе раздают пропагандистские листовки.
Но главным ключом к вербовке новобранцев в группировках «ЛНР» и «ДНР» стали бывшие украинские военные комиссариаты.
«Военкоматы» сейчас выполняют роль прежде всего вербовочных центровДмитрий Тымчук
«Военкоматы» сейчас выполняют роль прежде всего вербовочных центров», – говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
«Они осуществляют работу по отбору личного состава, по учету всех «мобилизационных ресурсов» – как гражданских рядового состава, так и офицерского состава. Согласно «распоряжениям» и Захарченко, и Плотницкого, «военкоматы» очень активно работают со всеми предприятиями: как с так называемыми «государственными», так и с частными. И этот вопрос – под жестким контролем российских кураторов, командования российских войск», – рассказывает пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
«Повестки» «военкоматы», подконтрольные боевикам, рассылают мужчинам призывного возраста.
«В «военкомат» не ходил, потому что пока не нашел идентификационного кода своего, как найду, возможно, схожу», – говорит студент из Донецка.
«Да ничего особенного, приглашали просто поговорить», – отмечает другой призывник.
«Я приехал, сказал, что я – студент, я работаю, у меня никак не получается. Ну, говорят, что надо медкомиссию пройти. Я прошел, меня записали, что я учусь, попросили справку с места учебы. Я принес справку и мне сказали: «свободен», – рассказывает мужчина.
Какова ныне численность боевиков?
Сейчас в так называемых 1-м и 2-м «армейских корпусах» «ДНР» и «ЛНР» – до 36 тысяч боевиков. До нового года, уверяют в группе «Информационное сопротивление», российское командование поставило задачу – численность увеличить до 42 тысяч человек. Тогда «корпусы» будут укомплектованы на 90%.
Наращивание идет довольно небольшими темпамиДмитрий Тымчук
«В течение сентября-октября приход и вербовка среди местного населения и командирование российских наемников в обоих корпусах вообще составляло около 200-250 человек. При этом шли в среднем 130 человек в месяц. То есть наращивание идет довольно небольшими темпами», – отмечает Дмитрий Тымчук.
Агиткампанию в интернете боевики развернули уже давно. В «мобилизационных» роликах новичкам обещают вещевое обеспечение, трехразовое питание и стабильный заработок.
«Подписывается «контракт», как правило, на один год, который предусматривает обязательства одной и другой стороны. И, соответственно, определяется и заработная плата», – отмечает Вадим Скибицкий.
Сколько получают наемники?
С вопросом о зарплате Донбасс.Реалии дозвонились в «военкоматы» Горловки и Харцызска.
– А скажите, вот хочу на «службу» записаться на «контракт», что для этого надо сделать?
– Взять паспорт, военный билет и прийти в «военкомат».
Если военного билета нет, говорят, не проблема. Спрашивают год рождения и приглашают на медкомиссию.
– А вы не скажете, какие сейчас суммы «рядовой» получает?
– «Рядовой» – 15 тысяч рублей, «сержант» – 19 с половиной.
А это расценки уже в другом «военкомате»:
– От 15 тысяч рублей.
– А за боевые что-то доплачивают?
– Да, доплачивают. 150 рублей за выезд на боевые.
Платят боевикам в группировках «ДНР» и «ЛНР» в рублях. «Рядовому» – 15 тысяч в месяц. Это около 7 тысяч гривен. «Сержанты», в пересчете на гривны, получают до 13 тысяч. «Командир роты», по данным «Информационного сопротивления», – 27 тысяч, «командир бригады» – более 50 тысяч гривен в месяц.
То, что состав боевиков молодеет, из местного населения – это фактДмитрий Тымчук
«То, что состав боевиков молодеет, из местного населения – это факт. Однако, опять же, даже, скажем, молодые мозги, омраченные российской пропагандой, очень быстро становятся на место, когда видят отношение к себе не только со стороны «командиров», но даже со стороны товарищей по «службе» из числа российских наемников», – говорит Тымчук.
Суммы, которые получают наемники с российским паспортом, как правило, в два раза выше. По данным Тымчука, командиры боевиков среднего звена понимают – выполнить план по вербовке новобранцев из местного населения можно только с помощью «призыва» на «срочную службу». Но принудительно записывать молодежь в свои ряды главари группировок пока не планируют.
Готово ли местное население воевать за группировки?
– А были ли у вас мысли, желание пойти воевать?
– Думаю нет. Я человек достаточно мирный и считаю, что война – это не лучший выход, – ответил студент из Донецка.
– Знаете, было в том году желание, а потом как-то или страх проснулся, не знаю. И не получается у меня, – сказал другой мужчина призывного возраста.
Правда тех, кто записываться в ряды боевиков не спешит, сепаратисты время от времени зазывают на «сборы резервистов».
«Отрабатывались вопросы, начиная от «призыва», от их принятия в ряды этих подразделений, проведения различного рода тренировок, учений для того, чтобы проверить способность в короткие сроки «мобилизировать» местное население», – говорит Вадим Скибицкий.
Это были обычные люди, которые работают в школах, садиках, больницах, которых специально заставили туда идтиСемен Кабакаев
Самые масштабные «сборы» состоялись в группировке «ДНР» весной этого года. Около 30 тысяч человек одновременно вывезли на полигон.
«Это были обычные люди, которые работают в школах, садиках, больницах, которых специально заставили туда идти, угрожая, что им не будут платить зарплаты, их уволят с работы. В общем была создана просто картинка, чтобы Россия показывала, какие силы на той территории, чтобы скрыть непосредственно свои вооруженные подразделения, кадровиков Российской Федерации», – отмечает руководитель проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев.
Впрочем, и так называемые «армейские корпуса» «ДНР» и «ЛНР» – это фактически часть регулярных войск. И находятся они, по информации украинского командования, в непосредственном подчинении Южного военного округа армии России.
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