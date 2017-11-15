«Повестки» в «военкомат», «мобилизация» путем видеороликов и так называемые «сборы резервистов». На оккупированных территориях развернули целую кампанию по привлечению жителей Донецкой и Луганской областей в незаконные вооруженные формирования. Сколько платят боевикам и как через бывшие украинские военкоматы теперь вербуют молодежь в группировки «ЛНР» и «ДНР»? Узнавали журналисты проекта Радіо Свобода Донбасс.Реалии.

​Нехватка боевиков на Донбассе. Как зазывают в ряды боевиков? Сколько рублей платят новобранцам и боевикам со стажем? Что рассказали Донбасс.Реалии в «военкоматах» Харцызска и Горловки? Сколько тысяч новобранцев группировки «ЛНР» и «ДНР» планируют завербовать уже к новому году?

Привычными в Луганске стали не только прохожие с автоматами за плечами, но и билборды с призывом записываться в ряды боевиков. А еще в городе раздают пропагандистские листовки.

​Но главным ключом к вербовке новобранцев в группировках «ЛНР» и «ДНР» стали бывшие украинские военные комиссариаты.

«Военкоматы» сейчас выполняют роль прежде всего вербовочных центров

​«Военкоматы» сейчас выполняют роль прежде всего вербовочных центров», – говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Они осуществляют работу по отбору личного состава, по учету всех «мобилизационных ресурсов» – как гражданских рядового состава, так и офицерского состава. Согласно «распоряжениям» и Захарченко, и Плотницкого, «военкоматы» очень активно работают со всеми предприятиями: как с так называемыми «государственными», так и с частными. И этот вопрос – под жестким контролем российских кураторов, командования российских войск», – рассказывает пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

​«Повестки» «военкоматы», подконтрольные боевикам, рассылают мужчинам призывного возраста.

«В «военкомат» не ходил, потому что пока не нашел идентификационного кода своего, как найду, возможно, схожу», – говорит студент из Донецка.

«Да ничего особенного, приглашали просто поговорить», – отмечает другой призывник.

​«Я приехал, сказал, что я – студент, я работаю, у меня никак не получается. Ну, говорят, что надо медкомиссию пройти. Я прошел, меня записали, что я учусь, попросили справку с места учебы. Я принес справку и мне сказали: «свободен», – рассказывает мужчина.

Какова ныне численность боевиков?

Сейчас в так называемых 1-м и 2-м «армейских корпусах» «ДНР» и «ЛНР» – до 36 тысяч боевиков. До нового года, уверяют в группе «Информационное сопротивление», российское командование поставило задачу – численность увеличить до 42 тысяч человек. Тогда «корпусы» будут укомплектованы на 90%.

Наращивание идет довольно небольшими темпами

​«В течение сентября-октября приход и вербовка среди местного населения и командирование российских наемников в обоих корпусах вообще составляло около 200-250 человек. При этом шли в среднем 130 человек в месяц. То есть наращивание идет довольно небольшими темпами», – отмечает Дмитрий Тымчук.

Агиткампанию в интернете боевики развернули уже давно. В «мобилизационных» роликах новичкам обещают вещевое обеспечение, трехразовое питание и стабильный заработок.

«Подписывается «контракт», как правило, на один год, который предусматривает обязательства одной и другой стороны. И, соответственно, определяется и заработная плата», – отмечает Вадим Скибицкий.

Сколько получают наемники?

С вопросом о зарплате Донбасс.Реалии дозвонились в «военкоматы» Горловки и Харцызска.

– А скажите, вот хочу на «службу» записаться на «контракт», что для этого надо сделать?

– Взять паспорт, военный билет и прийти в «военкомат».

Если военного билета нет, говорят, не проблема. Спрашивают год рождения и приглашают на медкомиссию.

– А вы не скажете, какие сейчас суммы «рядовой» получает?

– «Рядовой» – 15 тысяч рублей, «сержант» – 19 с половиной.

​А это расценки уже в другом «военкомате»:

– От 15 тысяч рублей.

– А за боевые что-то доплачивают?

– Да, доплачивают. 150 рублей за выезд на боевые.

Платят боевикам в группировках «ДНР» и «ЛНР» в рублях. «Рядовому» – 15 тысяч в месяц. Это около 7 тысяч гривен. «Сержанты», в пересчете на гривны, получают до 13 тысяч. «Командир роты», по данным «Информационного сопротивления», – 27 тысяч, «командир бригады» – более 50 тысяч гривен в месяц.

То, что состав боевиков молодеет, из местного населения – это факт

​«То, что состав боевиков молодеет, из местного населения – это факт. Однако, опять же, даже, скажем, молодые мозги, омраченные российской пропагандой, очень быстро становятся на место, когда видят отношение к себе не только со стороны «командиров», но даже со стороны товарищей по «службе» из числа российских наемников», – говорит Тымчук.

Суммы, которые получают наемники с российским паспортом, как правило, в два раза выше. По данным Тымчука, командиры боевиков среднего звена понимают – выполнить план по вербовке новобранцев из местного населения можно только с помощью «призыва» на «срочную службу». Но принудительно записывать молодежь в свои ряды главари группировок пока не планируют.

Готово ли местное население воевать за группировки?

– А были ли у вас мысли, желание пойти воевать?

– Думаю нет. Я человек достаточно мирный и считаю, что война – это не лучший выход, – ответил студент из Донецка.

– Знаете, было в том году желание, а потом как-то или страх проснулся, не знаю. И не получается у меня, – сказал другой мужчина призывного возраста.

Правда тех, кто записываться в ряды боевиков не спешит, сепаратисты время от времени зазывают на «сборы резервистов».

«Отрабатывались вопросы, начиная от «призыва», от их принятия в ряды этих подразделений, проведения различного рода тренировок, учений для того, чтобы проверить способность в короткие сроки «мобилизировать» местное население», – говорит Вадим Скибицкий.

Это были обычные люди, которые работают в школах, садиках, больницах, которых специально заставили туда идти

​Самые масштабные «сборы» состоялись в группировке «ДНР» весной этого года. Около 30 тысяч человек одновременно вывезли на полигон.

«Это были обычные люди, которые работают в школах, садиках, больницах, которых специально заставили туда идти, угрожая, что им не будут платить зарплаты, их уволят с работы. В общем была создана просто картинка, чтобы Россия показывала, какие силы на той территории, чтобы скрыть непосредственно свои вооруженные подразделения, кадровиков Российской Федерации», – отмечает руководитель проекта «Стоп террор» Семен Кабакаев.

Впрочем, и так называемые «армейские корпуса» «ДНР» и «ЛНР» – это фактически часть регулярных войск. И находятся они, по информации украинского командования, в непосредственном подчинении Южного военного округа армии России.