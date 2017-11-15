О Крыме не спорят

Издание The New York Times в статье о строительстве Керченского моста обозначило Крым тем же цветом, что и Россию, с пометкой «спорная территория». В социальных сетях запустили флешмоб с требованием исправить ошибку.

Первыми с такими призывами выступили российский политический эмигрант Гарри Каспаров и профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг. МИД Украины также обратился в The New York Times с запросом, отметив, что Крым не является спорной территорией. В пресс-службе американского издания позднее заявили, что изучат обстоятельства выхода материала.

Журналист Иван Нечепуренко, который готовил статью, заявляет, что не имеет отношения к карте и предлагает не ждать исправлений:

«Такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий. Например, для Голанских высот или для Кашмира. Карта перерисовываться не будет, несмотря на критику со стороны Министерства иностранных дел Украины. The New York Times, скорее всего, не будет делать никаких дополнительных заявлений по этому вопросу».

Член Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания Украины Сергей Костинский убежден, что западные журналисты в погоней за объективностью искажают реальность.

– В сфере телерадиовещания мы относимся к таким вещам очень жестко: телеканал «Дождь» в свое время получал предупреждения за неправильную карту Украины. Что до самой публикации в американской газете, тут можно пошутить: мы уже доказали, что Крым не Россия, но осталось доказать, что Крым – это Украина. В данном случае проблема в том, что западные СМИ не хотят перегружать своих читателей деталями и идут на такие неуместные искажения действительности. Конечно, Россия фактически контролирует Крым, но это украинская территория. Говоря первое, надо обязательно говорить и второе, однако многие не утруждаются и подходят к проблеме формально, с точки зрения иллюзорной объективности. В случае с Крымом – уравнивают жертву агрессии и агрессора, а это совсем некорректно.

Журналист-международник Алексей Коваль считает карту в американской газете результатом ошибки или недосмотра.

Ляпы бывают даже в солидных изданиях. Это подарок для российской пропаганды

– Я не исключаю, что это просто ошибка редактора, который рисовал карту. Такое тоже бывает: человек, прочитавший статью с целью сделать инфографику, мог не знать о решении Генассамблеи ООН про украинский статус полуострова и об украинском законодательстве на этот счет. Подобные ляпы бывают даже в солидных изданиях. В целях сохранения реноме The New York Times лучше исправить ошибку. Ведь совсем недавно был прецедент, когда Северная Корея выпустила атлас мира с Крымом, окрашенным в тот же цвет, что и Россия, а Министерство иностранных дел России потом подало это как великое достижение. Понятно, что публикация в американской газете даже со спорным статусом Крыма – подарок для российской пропаганды.

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Народный депутат Украины Владимир Арьев называет сомнительную картографию побочным эффектом стремления западных журналистов к объективности и призывает украинских дипломатов не игнорировать подобные прецеденты.​

Мы будем требовать исправлений. Никакого спора вокруг Крыма нет

– Это не ошибка, а осознанное действие, как показывает ответ Ивана Нечепуренко. К сожалению, либерализм иногда переходит границы международного права. Это может быть и побочным эффектом статистического представления данных – организация Freedom House обозначила Крым в одном цвете с Россией из-за таких же ущемлений свободы слова на полуострове. Я понимаю их мотивацию, но со стороны это выглядело, мягко говоря, провокационно. Никто просто об этом не задумался, но российские пропагандисты радовались.Так что мы видим правильную реакцию со стороны Министерства иностранных дел Украины. И пусть нам не говорят, что ничего страшного не случилось – нет, случилось, и мы будем открыто заявлять, что не так, требуя исправлений. Никакого спора вокруг Крыма нет.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)