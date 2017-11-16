Подконтрольный России Крымстат утверждает, что уровень безработицы на полуострове стремительно падает. По данным ведомства, в 2015 году зафиксировано чуть больше 1% нетрудоустроенных граждан, а в 2016-м цифра снизилась до 0,7%.

Украинские эксперты указывают на то, что эти данные противоречат общепринятому в экономике понятию естественной безработицы. Согласно отчету Государственной службы статистики Украины за 2013 год, уровень безработицы в Крыму составлял тогда 5,6%, то есть ниже среднего общеукраинского показателя.

Крымский журналист Андрей Васильев называет подобные низкие показатели уровня безработицы распространенной уловкой.

Безработными считают исключительно тех, кто обратился в Центр занятости, но не был трудоустроен

– В Севастополе ситуация лучше, чем в Крыму, потому что это компактный город, а большинство новых рабочих мест связаны с бюджетным финансированием. С 2014 года сильно увеличилось количество государственных служащих, чиновников разного ранга. В связи с санкциями, с проблемами в экономике очень много мест в коммерческом секторе было ликвидировано. Однако местный Центр занятости настаивает, что безработица составляет 0,2%. Это уловка, которая практикуется не только в России, а и на всем постсоветском пространстве: безработными считают исключительно тех, кто обратился в Центр занятости, но не был трудоустроен. Согласно статистике, рассчитанной по международной методике, безработица в Севастополе составляет порядка 4%.

Андрей Васильев отмечает, что большая часть вакансий – низкоквалифицированные рабочие специальности, а главная проблема местного рынка труда – низкие, по сравнению с ценами, зарплаты.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов раскрывает более приближенную к реальности статистику по безработице и зарплатам в Крыму.

В Крыму, если считать по международной методологии, безработица составляет 5,4% от всего экономически активного населения, а в Севастополе – 4,5%

– Уровень безработицы в России достаточно низкий, примерно 5%, и в последние годы он снижается. Последний ее пик пришелся на послекризисные 2009-2010 годы. Однако уровень оплаты труда не очень высокий, а работодателям дороже выходит увольнять людей, чем платить им маленькую зарплату. В Крыму, если считать по международной методологии, безработица составляет 5,4% от всего экономически активного населения, а в Севастополе – 4,5%. При этом средняя зарплата в Крыму и в Севастополе ниже, чем в Российской Федерации: 25-26 тысяч рублей против 30 тысяч рублей. Однако медианная зарплата, то есть рассчитанная по более приближенной к реальности методике, в Крыму еще ниже – 20 тысяч рублей.

Рекрутер из Евпатории, которая занимается трудоустройством переселенцев из Крыма на материковой Украине, Оксана Викарчук утверждает, что сложнее всего найти работу на полуострове людям с высшим образованием.

Раньше, благодаря туризму, было очень много вакансий, в том числе в экскурсионной сфере. Сегодня их практически не осталось

– Понятно, что безработица в Крыму никуда не делась, просто очень много людей ищут работу не через центры занятости, в соседних регионах – например, в Краснодаре. К нам на материковую Украину обращаются в основном люди с высшим образованием, которые не могут найти себе ничего в аннексированном Крыму. Для них тут однозначно больше возможностей. Раньше, благодаря туризму, было очень много вакансий, в том числе в экскурсионной сфере. Сегодня их практически не осталось. К нам обращаются крымчане и за трудоустройством в Польше, причем за последние годы такой спрос вырос примерно на 40%.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)