Доходы крымского бюджета за текущий год превысили 50,6 миллиардов рублей. Об этом 11 ноября сообщила глава российского министерства финансов Крыма Ирина Кивико.

Чиновница утверждает, что рост налоговых доходов связан прежде всего с увеличением на 12,5 миллиардов рублей поступлений от налога на прибыль организаций и более чем на 2 миллиарда – от налога на доходы физических лиц. Ранее в Крыму впервые утвердили бюджет на три года вперед. Согласно финансовому плану, местная казна будет каждый год прирастать приблизительно на 10 миллиардов рублей, до отметки в 190 миллиардов рублей в год, а дефицит останется нулевым. Как предполагается, достичь этого удастся за счет 780 миллиардов рублей, которые Москва выделяет на Крым по Федеральной целевой программе на 2014-2020 годы.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов убежден, что Россия преуспеет в сдаче больших объектов на полуострове, которые строятся на деньги российского бюджета.

Все предусмотренное в рамках ФЦП практически реализовано

– С моей точки зрения, реализация ФЦП идет по графику. Люди, которые тут (в Крыму –​ КР) живут, видят это своими глазами. В первую очередь это инфраструктурные проекты: трасса «Таврида», Крымский мост, аэропорт «Симферополь», новые электростанции, школы, детские сады и так далее. Все это действительно строится, многое уже построено. Крымский мост и аэропорт должны сдать уже в 2018 году. Многие оппоненты крымчан считали, что все это вымысел, что никакого моста не будет. Теперь же очевидно, что все предусмотренное в рамках ФЦП практически реализовано. Те, кто утверждает, будто деньги разворовываются, или ничего не смыслят, или говорят так осознанно. Действует многоуровневый контроль, федеральные деньги на Крым увести в офшоры невозможно. Это все часть пропаганды против Крыма.

Тем не менее летом 2017 года Счетная палата России заявила о перерасходе средств по ФЦП, в том числе в части зарплат управляющих проектами. Игорь Рябов называет это лишь необходимыми корректировками по ходу реализации программы и объясняет ситуацию тем, что российские чиновники изначально определяли расходы «на глаз». Эксперт заключает, что крымчане уже почувствовали улучшения от российских вложений.

Даже сейчас по целому ряду показателей уровень жизни крымчан растет

– Надо также не забывать, что после окончания строительства инфраструктурных объектов власти Крыма должны привлечь инвесторов для дальнейшего развития. Но даже сейчас по целому ряду показателей уровень жизни крымчан растет. Конечно, есть какие-то неудобства, связанные с тем, что при Украине полуостров жил в основном с «черным налом», а налоги просто не собирали. Люди, вообще говоря, отвыкли от такого контроля и хранили сбережения долларов. После резкого падения курса в конце 2014 года многие купили себе дешевые российские машины, и от этого стало больше пробок. Но при этом пенсии гораздо выше, безработица в Крыму и Севастополе близка к 1%, а средние зарплаты по Крыму составляют 30-40 тысяч рублей.

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Как оказалось, не все радиослушатели из Крыма согласны с тем, что им якобы стало лучше жить:

Никакого улучшения жизни не произошло, это все пропаганда

​«Никакого улучшения жизни не произошло, это все пропаганда. Какие 30-40 тысяч рублей средней зарплаты? Где такие есть? Средняя зарплата в Крыму – тысяч 10 от силы. По покупательной способности это соответствует примерно 2,5 тысячам гривен. Только машины и покупать с таким заработком».

«Это просто бесстыдство утверждать, что нам стало лучше жить. Просто бесстыдство, что он рассказывает, какая благодать настала в Крыму. При Украине у меня пенсии хватало и оставалось еще. Сейчас я еле дотягиваю, сдаю металлолом! Конечно, у кого-то зарплаты увеличились – у силовиков и пенсии хорошие. А простые люди живут, как бомжи, честное слово».

«Эти два предыдущих якобы радиослушателя – на самом деле не из Крыма, это вы их специально подговорили позвонить и обхаять Россию! У нас все нормально, жизнь процветает, зарплаты растут, так что не надо!»

Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов считает, что полуостров не способен обеспечивать свои нужды без российских денег.

Социальный и государственный сектор могут финансироваться только из государственного бюджета, потому как других поступлений там просто нет

– Мне очень понравилось экспертное заявление о том, что Федеральная целевая программа рассчитывается «на глаз». Когда идет речь о миллиардных вложениях, никто так не считает. Другое дело, что в Крыму россияне столкнулись с новыми для них социально-экономическими условиями: отсутствие инвестиций, невозможность профессионального управления финансами, сложности из-за оккупированного статуса. Социальный и государственный сектор могут финансироваться только из государственного бюджета, потому как других поступлений там просто нет. Были планы обеспечивать строительство ряда объектов за счет инвесторов, например, аэропорта «Симферополь», однако в оккупации это оказалось невозможным. Таким образом, остается только Федеральная целевая программа.

​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)