Ввод в эксплуатацию Сакской тепловой электростанции отложили до конца 2018 года.

Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик прогнозирует, что дефицит электроэнергии в зимний период может достигнуть 120 мегаватт. По его словам, крупные предприятия уже разработали и утвердили графики перехода на резервную генерацию.

Председатель комитета крымского парламента по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец также уверен, что нет никакой катастрофы.

– Если и идут какие-то задержки, то по вине местной администрации. Я имею в виду прохождение газопровода. Конечно, никому не мешает иметь запасы электроэнергии, но Саки и Сакский район на сегодня обеспечены. Для всего Крыма – для того, чтобы всю систему энергоснабжения усилить, – эта ТЭС, безусловно, нужна.

Бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида отмечает, что Крыму до сих пор не хватает генерации без поставок с материковой Украины.

Скандал с Siemens очень затормозил введение собственной генерации

– Причины сегодняшней ситуации нужно искать в структуре генерации Крыма и в истории вопроса. Полуостров (до аннексии) обеспечивал себя электроэнергией максимум на 20%, а порядка 80%, то есть около тысячи мегаватт получал с материковой Украины. После прекращения поставок Россия стала поставлять 800 мегаватт по энергомосту, а еще 400 добавили за счет мобильных газотурбинных установок со всей России. Примерно такая же схема и сейчас, но она ненадежная и непостоянная. Конечно, скандал с Siemens очень затормозил введение собственной генерации.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков прогнозирует, что зимой в Крыму будет легче с электроэнергией, чем летом.

– Главный вопрос – что будет с газовыми турбинами Siemens? Успеют ли их ввести в эксплуатацию в запланированные сроки? До сих пор не ясно, сможет ли Россия вообще использовать их без помощи со стороны немецкого концерна. Сакскую ТЭС должны были запустить как раз к зиме 2017-го, а теперь перенесли это на целый год.

В Краснодарском крае освободится достаточно электрогенерации, которую можно будет перекинуть в Крым

Перебои с электроэнергией в Крыму в последние годы случаются и летом, поскольку люди покупают все больше и больше кондиционеров – отсюда и дефицит. Энергомост не справлялся, потому что на Кубани в это время тоже были перегрузки. Зимой же в Краснодарском крае нормально работает отопление, поэтому освободится достаточно электрогенерации, которую можно будет перекинуть в Крым. В итоге зимой 2017-2018 годов на полуострове станет лучше, чем летом.

Игорь Юшков отмечает, что к зиме 2018 года в Крыму должны заработать крупные ТЭС под Севастополем и Симферополем, то есть запуск еще и более мелкой Сакской может стать нецелесообразным.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины Дмитрий Марунич согласен, что если в Крыму не будет ЧП, электроэнергии хватит и этой зимой.

– Сакская станция дала бы 120 мегаватт, что не так уж и много. Кроме того, заводов новых в Крыму не построили, то есть нет необходимости наращивать генерационные мощности. Потрясением может стать разве что очень холодная зима, а это сейчас маловероятно. Так что электроэнергии полуострову должно в целом хватить.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)