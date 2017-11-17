15 ноября на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны в законопроект о реинтеграции Донбасса внесли поправки, связанные с аннексией Крыма Россией.

По словам народного депутата от «​Блока Петра Порошенко»​ Ивана Винника, датой начала аннексии полуострова определили 20 февраля 2014 года.

Напомним, 6 октября украинский парламент в первом чтении принял законопроект о реинтеграции Донбасса, инициированный президентом Украины Петром Порошенко. Документ должен урегулировать правовые основы действия Вооруженных сил Украины на востоке страны. Следующее голосование должно пройти в декабре.

​Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник отмечает, что новый законопроект ориентирован в том числе на защиту прав пострадавших от российской агрессии украинцев.

Теперь мы констатируем факт аннексии и оккупации Крыма в преамбуле законопроекта и далее по тексту

– Я бы скорее назвал это законопроектом о деоккупации, а не о реинтеграции. Там прописано, что эти территории надо сначала освободить, а потом уже восстанавливать инфраструктуру и проводить там выборы по украинскому законодательству. Это можно назвать реинтеграцией, но в первую очередь мы говорим о деоккупации. Теперь мы констатируем факт аннексии и оккупации Крыма в преамбуле законопроекта и далее по тексту, когда речь идет об агрессии со стороны России и нарушениях прав граждан. Кроме того, этим документом мы прекращаем действие «свободной экономической зоны» на полуострове, которая почему-то до сих пор считается действующей. Те, кто потерял имущество от российской агрессии, смогут подавать иски в украинские суды без уплаты судебного сбора, а потом уже в международные инстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров с трибуны Верховной Рады еще в октябре однозначно выступил за включение в законопроект крымского аспекта:

Нельзя больше разделять Крым и другие оккупированные территории Украины

«Нельзя больше разделять Крым и другие оккупированные территории Украины, когда речь идет про восстановление территориальной целостности страны и обеспечение ее государственного суверенитета. Именно благодаря этому законопроекту у нас есть уникальная возможность наконец разработать единую формулу для себя, для всего мира, для наших партнеров и для наших врагов. Мы должны обязательно включить Крым и Севастополь как в название документа, так и в его текст».

Иван Винник предполагает, что Украина освободит Крым военно-дипломатическим путем.

Украина – мирная нация, но с чувством собственного достоинства. Мы не позволим навсегда отбить у себя территорию

– Противников включения Крыма в законопроект не было, рабочая группа пришла к консенсусу по этому вопросу. Что до методики освобождения полуострова, мы как политики, конечно, не можем вдаваться в подробности, но в общем деоккупация произойдет военно-дипломатическим путем. Украина – мирная нация, но с чувством собственного достоинства. Мы не позволим навсегда отбить у себя территорию. Создание сильной современной армии усилит позиции украинских дипломатов, а дальше можно уже добровольно или принудительно решать вопрос деоккупации.

Народный депутат Украины Светлана Залищук объясняет, почему из законопроекта полностью убрали положения о Минских соглашениях.

Не внося в будущий закон Минские соглашения, мы сохраняем для себя пространство для маневра

– Сказать, что их заменили Крымом, нельзя. И Крым, и Донбасс в равной мере считаются оккупированными в результате вооруженной агрессии. Не внося в будущий закон Минские соглашения, мы сохраняем для себя пространство для маневра. Сегодня эти соглашения фактически заблокированы и три года не выполняются противоположной стороной. Украина должна быть свободна в разрешении этого конфликта. Конечно, ключевым в процессе деоккупации остается международное сообщество. Правда, недавно Европейский союз представил отчет с оценкой реализации нашего Соглашения об ассоциации. В документе, к сожалению, было указано, что Крым оккупирован, а то, что происходит на Донбассе, – «конфликт на востоке, который спровоцирован дестабилизационными действиями России», а не агрессия России. Поэтому так важно, чтобы Украина сохраняла собственное видение этих событий.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)