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Общество

​​Поющие о Керченском мосте: как в России прославляют «стройку века»

Российские власти активно продвигают идею величия проекта моста через Керченский пролив. Пока фирмы друзей Владимира Путина осваивают на строительстве бюджетные миллиарды, российские государственные телеканалы тратят миллионы на съемки фильма о будущем мосте. Россиян же призывают славить мост бесплатно. Крым.Реалии разбирались, что из этого вышло.

Для популяризации Керченского моста российские власти задействуют все доступные ресурсы. На стройплощадке у крымских берегов пролива периодически появляются российские артисты и телеведущие, а кадры со «стройки века» появляются в эфирах российских телеканалов. А Минкульт России даже снял фильм, посвященный строительству моста.

«Россия строит мост»

Как стало известно Крым.Реалии, в конце прошлого года российский Минкульт закупил услуги по созданию полнометражного видеофильма на тему «О строительстве моста через Керченский пролив». Из российского бюджета на проект выделили три миллиона рублей. Контракт заключен с ООО «Телеиндустрия» из Москвы

ООО «Телеиндустрия» сняла фильм о Крымском мосте по заказу Министерства культуры России
ООО «Телеиндустрия» сняла фильм о Крымском мосте по заказу Министерства культуры России

Фирма занимается производством и распространением кинофильмов. Она принадлежит гражданину России Дмитрию Рязанову. Является ли он родственником советского режиссера – достоверное не известно.

«Телеиндустрия», согласно контракту с Минкультуры России, обязалась вложить в проект 1,5 миллиона рублей собственных средств. Смета расходов выглядит так:

Фильм обошелся в 4,5 миллиона рублей
Фильм обошелся в 4,5 миллиона рублей

Согласно тендерной документации, фильм должен быть односерийным, хронометраж – 52 минуты, рабочее название – «Россия строит мост».

По условиям контракта, работу над проектом «Телеиндустрия» должна была завершить в сентябре. Автором сценария указан Михаил Родин, а режиссером – Юрий Ручкин. В документах указано, что автор сценария и режиссер-постановщик за работу получили по 300 тысяч рублей. Гонорар продюсера составил 115 тысяч рублей.

Документальный фильм о еще не достроенном мосте, судя по всему, щедро проиллюстрируют компьютерной графикой. На нее, по тендерной документации, потратили 370 тысяч рублей.

Планируется, что фильму выдадут прокатное удостоверение и будут показывать в России.

Труды Кеосаяна

Ранее крымские СМИ сообщали, что фильм о Крымском мосте в Керчи снимает известный российский режиссер Тигран Кеосаян. Съемочная группа Кеосаяна успела поработать на смотровых площадках Крымского моста, а также в одном из кафе на набережной Керчи.

Крымский блогер Александр Кирьяков выложил фрагмент съемок в соцсети Instagram.

Ни название, ни бюджет фильма пока не известны.

Крымскому мосту Тигран Кеосан также посвятил несколько выпусков своей телепрограммы «Международная пилорама» в этом году.

«Я забиваю сваю»

Тем временем к публичному восхвалению моста приступили и его создатели. В августе прошлого года пресс-центр «Крымского моста» распространил видеоклип на песню «Я забиваю сваю». Ее написал и исполнил Константин Хоменко – проектировщик из «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург», разработавший проект моста.

Песни о мосте

После этого процесс воспевания стройки пошел по всей России. Местные власти предложили россиянам поучаствовать в конкурсе песен и стихов, посвященных мосту. Правда, без гонораров. В результате мир увидел тысячи произведений из различных регионов.

Работы оценивали известные российские исполнители, продюсеры и композиторы: Валерия, Николай Расторгуев, Алена Свиридова, Игорь Крутой, Владимир Матецкий и другие. Среди членов жюри оказался и упомянутый выше Константин Хоменко.

Журналисты телепроекта Крым.Реалии тоже составили хит-парад.

«Голосящий» мост: хит-парад песен о крымской «стройке века» (видео)
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Победителем российского конкурса стал водитель из Иваново Леонид Чернышов. Его песню исполнил российский певец Олег Газманов на конкурсе «Новая волна» в Сочи в сентябре.

А с 16 ноября россияне выбирают название для строящегося моста. После изучения общественного мнения в Крыму и на Тамани Минтранс России предложил пять вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения.

Лавочка для молодоженов

Еще один способ популяризации будущего моста придумали строители. На вершине горы Митридат они установили скамейку «Крымский мост». На ее фоне уже успели засветиться крымские власти и депутат Госдумы России Николай Валуев.

Николай Валуев (слева) на скамейке «Крымский мост»
Николай Валуев (слева) на скамейке «Крымский мост»

Сейчас лавочка используется для фотосессий, в том числе, свадебных.

Посмотреть на стройку за 50 рублей

Увидеть «стройку века» вживую даже крымчанам сегодня непросто. В сентябре на керченской набережной и на вершине горы Митридат установили бинокли, направленные на место строительства моста. Но за их пользование взимается плата: от 50 до до 1 тысячи рублей – в зависимости от времени просмотра.

Обзорный бинокль на набережной в Керчи
Обзорный бинокль на набережной в Керчи
Обзорный бинокль на горе Митридат
Обзорный бинокль на горе Митридат

После окончания стройки рассмотреть мост тоже будет проблематично. Cухопутную территорию транспортного перехода обнесут забором, за которым организуют усиленную пропускную систему.

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