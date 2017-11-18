Российские власти активно продвигают идею величия проекта моста через Керченский пролив. Пока фирмы друзей Владимира Путина осваивают на строительстве бюджетные миллиарды, российские государственные телеканалы тратят миллионы на съемки фильма о будущем мосте. Россиян же призывают славить мост бесплатно. Крым.Реалии разбирались, что из этого вышло.

Для популяризации Керченского моста российские власти задействуют все доступные ресурсы. На стройплощадке у крымских берегов пролива периодически появляются российские артисты и телеведущие, а кадры со «стройки века» появляются в эфирах российских телеканалов. А Минкульт России даже снял фильм, посвященный строительству моста.

«Россия строит мост»

Как стало известно Крым.Реалии, в конце прошлого года российский Минкульт закупил услуги по созданию полнометражного видеофильма на тему «О строительстве моста через Керченский пролив». Из российского бюджета на проект выделили три миллиона рублей. Контракт заключен с ООО «Телеиндустрия» из Москвы

Фирма занимается производством и распространением кинофильмов. Она принадлежит гражданину России Дмитрию Рязанову. Является ли он родственником советского режиссера – достоверное не известно.

«Телеиндустрия», согласно контракту с Минкультуры России, обязалась вложить в проект 1,5 миллиона рублей собственных средств. Смета расходов выглядит так:

Согласно тендерной документации, фильм должен быть односерийным, хронометраж – 52 минуты, рабочее название – «Россия строит мост».

По условиям контракта, работу над проектом «Телеиндустрия» должна была завершить в сентябре. Автором сценария указан Михаил Родин, а режиссером – Юрий Ручкин. В документах указано, что автор сценария и режиссер-постановщик за работу получили по 300 тысяч рублей. Гонорар продюсера составил 115 тысяч рублей.

Документальный фильм о еще не достроенном мосте, судя по всему, щедро проиллюстрируют компьютерной графикой. На нее, по тендерной документации, потратили 370 тысяч рублей.

Планируется, что фильму выдадут прокатное удостоверение и будут показывать в России.

Труды Кеосаяна

Ранее крымские СМИ сообщали, что фильм о Крымском мосте в Керчи снимает известный российский режиссер Тигран Кеосаян. Съемочная группа Кеосаяна успела поработать на смотровых площадках Крымского моста, а также в одном из кафе на набережной Керчи.

Крымский блогер Александр Кирьяков выложил фрагмент съемок в соцсети Instagram.

Ни название, ни бюджет фильма пока не известны.

Крымскому мосту Тигран Кеосан также посвятил несколько выпусков своей телепрограммы «Международная пилорама» в этом году.

«Я забиваю сваю»

Тем временем к публичному восхвалению моста приступили и его создатели. В августе прошлого года пресс-центр «Крымского моста» распространил видеоклип на песню «Я забиваю сваю». Ее написал и исполнил Константин Хоменко – проектировщик из «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург», разработавший проект моста.

Песни о мосте

После этого процесс воспевания стройки пошел по всей России. Местные власти предложили россиянам поучаствовать в конкурсе песен и стихов, посвященных мосту. Правда, без гонораров. В результате мир увидел тысячи произведений из различных регионов.

Работы оценивали известные российские исполнители, продюсеры и композиторы: Валерия, Николай Расторгуев, Алена Свиридова, Игорь Крутой, Владимир Матецкий и другие. Среди членов жюри оказался и упомянутый выше Константин Хоменко.

Журналисты телепроекта Крым.Реалии тоже составили хит-парад.

Победителем российского конкурса стал водитель из Иваново Леонид Чернышов. Его песню исполнил российский певец Олег Газманов на конкурсе «Новая волна» в Сочи в сентябре.

А с 16 ноября россияне выбирают название для строящегося моста. После изучения общественного мнения в Крыму и на Тамани Минтранс России предложил пять вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения.

Лавочка для молодоженов

Еще один способ популяризации будущего моста придумали строители. На вершине горы Митридат они установили скамейку «Крымский мост». На ее фоне уже успели засветиться крымские власти и депутат Госдумы России Николай Валуев.

Сейчас лавочка используется для фотосессий, в том числе, свадебных.

Посмотреть на стройку за 50 рублей

Увидеть «стройку века» вживую даже крымчанам сегодня непросто. В сентябре на керченской набережной и на вершине горы Митридат установили бинокли, направленные на место строительства моста. Но за их пользование взимается плата: от 50 до до 1 тысячи рублей – в зависимости от времени просмотра.

После окончания стройки рассмотреть мост тоже будет проблематично. Cухопутную территорию транспортного перехода обнесут забором, за которым организуют усиленную пропускную систему.