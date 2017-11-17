Казахстан: загадочные сбои в интернете

Каждый раз, когда в соцсетях идет прямая онлайн-трансляция оппозиционного политика Мухтара Аблязова, которые он ведет из-за рубежа, в Казахстане резко падает скорость интернета, а иногда он полностью отключается. Власти Казахстана уверяют, что причина сбоев – "технические проблемы".

Когда о сбоях спросили министра информации Казахстана Даурена Абаева, он заявил, что интернет Казахстан получает "не по воздуху, а по кабелю", поэтому, мол, у провайдеров и могут случаться технические сбои. Также, предполагает министр, сбои могут быть связаны с увеличением интернет-трафика в Казахстане за последние пять лет. А Аблязов, по его словам, к отключениям интернета по всей стране отношения не имеет.

Сам же оппозиционер и экс-министр энергетики Казахстана уверен, что именно власти Казахстана временно блокируют интернет во время его онлайн-выступлений. Весной 2017 года Мухтар Аблязов объявил о возрождении общегражданского движения "Демократический выбор Казахстана – ДВК" и призвал вступать в него тех, кто готов бороться с правящим в Казахстане режимом Нурсултана Назарбаева и его соратников. Сейчас Аблязов находится во Франции, которая отказалась выдавать его Казахстану, и собирает сторонников именно в сети.

Могут ли власти Казахстана технически блокировать интернет во всей стране? Телеканал "Настоящее Время" расспросил об этом казахстанского журналиста Сергея Дуванова.

Власти Казахстана без труда могут отключить интернет во всей стране

"Все казахстанские провайдеры интернета работают через некий "центр", куда заведены все маршруты, – подчеркивает Дуванов. – И власти Казахстана без труда могут либо включить замедление интернета, что не будет давать возможности смотреть видео, либо в целом отключить интернет во всей стране. И тем самым обеспечить непоказ и непросмотр каких-то материалов".

В январе 2017 года в Казахстане вступили в силу новые поправки о блокировке телефонной связи и соцсетей. Они наделили Комитет национальной безопасности Казахстана возможностями блокировать телефонную связь и интернет в стране, чтобы "отрегулировать прохождение в социальные сети только здравых, разумных мыслей и предложений".

КНБ может отключать связь напрямую. По крайней мере, в законе прописано именно так

"КНБ может отключать связь напрямую. По крайней мере, в законе прописано именно так", – подчеркивал после принятия закона адвокат алма-атинской коллегии адвокатов Джохар Утебеков. Основанием для блокировки может быть, например, "предотвращение тяжких преступлений".

С учетом того, что Мухтар Аблязов в Казахстане заочно приговорен к 20 годам тюрьмы по шести статьям Уголовного кодекса Казахстана, в том числе за создание преступного сообщества, растрату чужого имущества, легализацию средств, полученных преступным путем, и злоупотребление полномочиями – его случай подпадает под действие нового закона.

"В таких случаях, как с Аблязовым, это позволяет контролировать интернет и не допускать, чтобы нежелательные фигуры или организации выдавали в эфир какие-либо материалы", – считает Дуванов.

Для казахских властей, по его словам, "это обычная традиция: на голубом глазу заявлять, что "это не мы", но все прекрасно понимают, что это делает именно власть".

Дуванов предполагает, что отключение интернета – не единственное, на что могут пойти власти Казахстана.

Будут еще акции устрашения, практика запугивания в интернете будет продолжаться

"Я думаю, что будут еще акции устрашения, – считает журналист. – На тех блогеров, которые позволяют себе достаточно резко высказываться о происходящем в стране, будут поданы иски в суд. А к уже имеющимся наказаниям будут добавлены новые. Сегодня многим блогерам в Казахстане уже достаточно опасно быть откровенными. И практика их запугивания в интернете будет продолжаться. Хотя большой опасности для властей эти блогеры уже не представляют".

Словно в качестве подтверждения этих слов министр информации Казахстана Даурен Абаев заявил, что до конца следующего года в стране будет внедрена автоматизированная система контроля. Она, в частности, будет контролировать интернет и проводить обзор информации в интернете и онлайн-версиях газет.