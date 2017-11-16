В социальных сетях идут настоящие бои: «порохоботы» сцепились со «зрадофилами», «белые хакеры» – с кремлевскими «ботами» и «троллями». Из территории общения соцсети превратились в место, где политтехнологи и пропагандисты манипулируют общественным сознанием. Согласно отчету международной правозащитной организации Freedom House, правительства во всем мире не только поддерживают, но и инициируют подобные манипуляции, что грозит укреплением авторитарных режимов.

Манипуляции онлайн-контентом достаточно сложно обнаружить, а бороться с ними сложнее, признают специалисты Freedom House. Только в этом году тактика манипуляции и дезинформации отразилась на выборах в минимум 17 странах мира. А в около 30 странах власть использовала соцсети для распространения проправительственной мысли или для подавления критики внутри своей страны.

Такие же страны, как Россия, с помощью манипуляций распространяли свое влияние на другие государства, отмечает президент Freedom House Майкл Абрамович.

«Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения государственной пропаганды было основано Китаем и Россией, но теперь стало глобальным», ‒ отмечает Абрамович.

Использование платных комментаторов и ботов стало глобальным

Одной из жертв пророссийских манипуляций и пропаганды в социальных сетях стала Украина. В ответ на угрозы Киев заблокировал интернет-сервисы российского происхождения, в том числе социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и поисковик Yandex. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может пересмотреть это решение, «когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины».

Как отмечает публицист Сергей Грабовский, еще со времени первого президентства Владимира Путина ФСБ превращало интернет, социальные сети в «место дислокации» пророссийских пропагандистов.

«Как только Путин стал президентом России, появились ФСБшные «бригады», которые «заваливали» интернет не только фейками, но и шумом ‒ чтобы там терялась информация. Они терроризировали всех, кто отклонялся от «генеральной линии». Все это имело колоссальные последствия: интернет в России полностью перешел не только под контроль ФСБ, а и под контроль части пропутинского общества», ‒ отмечал эксперт в интервью Радіо Свобода.

Исследователь медийных коммуникаций, один из руководителей информационного проекта «Майдан Пресс Центр» Алекс Беккер отмечает, что сообщения на рекламных платформах в соцсетях никто не контролирует. Эти платформы превратились агитационные площадки, отдельные государства используют их для распространения пропаганды и политической рекламы. Негативное влияние таких манипулятивных действий показали выборы президента США в прошлом году и выборы в Германии и Франции – в этом году, говорит эксперт.

Это гибридная война, и использование социальных сетей является критическим

А в 2014-15 годах пророссийские «тролли», манипулируя правилами соцсети Facebook, блокировали украинских волонтеров и общественных активистов за якобы разжигание вражды, а фактически ‒ за распространение информации о боевых действиях на востоке Украины, о вторжении российских войск и тому подобное. Поэтому, считает Беккер, контент социальных сетей нужно анализировать, не допускать распространения пропаганды, лжи и тому подобное.

«Это гибридная война, и использование социальных сетей является критическим, учитывая это, поэтому необходимо вообще регулировать эту ситуацию», ‒ объясняет Беккер в беседе с Радіо Свобода.

Украинские политики: от «джинсы» ‒ до «ботов»

В Украине политические силы также используют социальные сети для распространения месседжей и мероприятий. Как отмечается в отчете Freedom House, для распространения и пропаганды политики властей в соцсетях используют проплаченных провластных комментаторов и политических ботов. Кроме того, в Украине, хоть и незначительно, под цензуру попадает критика власти, а также в значительной степени темы, связанные с вооруженным конфликтом на востоке.

Это признак нашего времени, это черта, которая будет присуща соцсетям в ближайшие несколько лет

В беседе с Радіо Свобода медиаэксперт, представитель международной организации «Репортеры без границ» Оксана Романюк отмечает: если еще несколько лет назад отдельные политики и партии инвестировали в медийную «джинсу», то теперь они платят «ботам».

«Различные политические силы и экономические компании используют так называемых «ботов» или проплаченных комментаторов. И это не сугубо украинская особенность, это признак нашего времени, это черта, которая будет присуща соцсетям в ближайшие несколько лет. Что с этим можно сделать? Повышать медиаграмотность населения, развивать критическое мышление», ‒ говорит Романюк.

Украинские эксперты говорят, что попытки украинских политиков манипулировать общественным сознанием во время гибридной войны России против Украины – опасны, они могут привести к расколу общества и отвлечь внимание украинцев от важных проблем.