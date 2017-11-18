Специально для Крым.Реалии

Аннексия Крыма, антиукраинская кампания в российских СМИ, поддержка Кремлем правых и левых радикалов в ЕС, продвижение идей сепаратизма в Европе и попытки дискредитировать американскую демократию – звенья одной глобальной цепи. Американский истеблишмент осознал, что находится в состоянии информационной войны с Москвой. И первый «залп» россияне произвели с территории украинского полуострова.

Изначально многим казалось, что аннексия Крыма была местью украинцам, которые «посмели» лишить власти президента Виктора Януковича и его «семью». Но это только часть общей картины. Российский лидер Владимир Путин, отдавая приказ на захват полуострова, преследовал более глобальные цели. Весной 2014 года Кремль развязал полноценную информационную войну против коллективного Запада, его политических институтов и ценностей.

Россияне активно используют проверенный метод многократного повторения лжи, но уже на информационных платформах XXI века

Бывший заместитель Госсекретаря США по общественной дипломатии Ричард Стенгел опубликовал любопытную статью о том, как Россия постепенно наращивала информационную агрессию против США и Запада в общем. Все началось с аннексии Крыма, рассказывает автор, который на тот момент занимал соответствующий пост в Госдепартаменте США. Вскоре после крымского «референдума» ему позвонила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. «После обычного приветствия Клинтон сразу перешла к делу: «Мы проигрываем информационную войну с Россией». Она убеждала меня действовать более решительно, наладить действенные механизмы обмена сообщениями, чтобы конкурировать с машиной российской пропаганды и дезинформации, которая искажала имидж Америки и подрывала демократию во всем мире», – писал Стенгел. Россияне активно используют проверенный метод многократного повторения лжи, но уже на информационных платформах XXI века, предупреждала его Хиллари Клинтон.

«Все началось с сообщений о «зеленых человечках». По крайней мере, именно так телевизионные новости описывали людей в масках и военной форме без шевронов, которые проникли в Крым в марте 2014 года. Фактически, это был российский спецназ. Путин категорически отрицал, что это были российские войска. Он уверял всех, что это – местные ополченцы, защищающие права этнических русских», – напомнил Стенгел.

Целью российской пропаганды было не распространение «альтернативной правды», а максимальное «загрязнение» информационного пространства

Россияне использовали интернет-троллей из известной организации в Санкт-Петербурге и «традиционные» медиа, прежде всего, телеканал Russia Today, финансируемый из государственного бюджета. Они обвиняли власти США в нарушении прав «народа Крыма», оскорбляли американских чиновников, выступавших в поддержку Украины, клеймили украинские власти тавром «нацисты». В Москве понимали, что западные журналисты, руководствуясь профессиональными стандартами, все равно будут обсуждать в эфирах кремлевские тезисы по поводу Крыма и Украины в общем. Целью российской пропаганды было не распространение «альтернативной правды», а максимальное «загрязнение» информационного пространства.

Ричард Стенгел признается, что весной 2014 года мало кто в Вашингтоне предвидел, что аннексия полуострова станет лишь первым этапом в череде агрессивных планов Москвы. В Украине российские власти и спецслужбы отработали методы информационных диверсий, которые затем активно применяли против американцев и европейцев. «Аннексия Крыма, российское вторжение на восток Украины и «цунами» в социальных сетях вокруг этих событий являются частью долгосрочной стратегии кремлевских спецслужб», – уверен Стенгел. Владимир Путин, начиная операцию «Крымнаш» и поддерживая популистов в Европе, ставил целью деморализовать ЕС и НАТО, поставить под сомнение основополагающие нормы международного права, вернув к жизни геополитические принципы XIX века.

На днях британский премьер Тереза Мэй напомнила Кремлю о захвате Крыма, кибератаках на европейские государства, попытках посеять раздор среди западных демократий и дискредитировать свободу слова как политический институт. Она напрямую предупредила президента Путина, заявив, что Лондон в курсе его планов, но у чекистов ничего не получится. У правительства страны имеются серьезные основания для таких заявлений. Британские спецслужбы на днях открыто обвинили российских хакеров в попытках нарушить работу энергетических объектов, телекоммуникационных сетей и медиа.

С начала аннексии Москва насаждала крымчанам три нарратива: угроза со стороны мифических «украинских нацистов», «развал» украинского государства и якобы перспективы богатой жизни в России

Казалось бы, речь идет о «большой геополитике», которая имеет опосредованное отношение к крымчанам. Но это не так. Во-первых, именно жители полуострова стали первыми жертвами информационных атак Кремля. С начала аннексии Москва активно насаждала среди населения три нарратива: угроза со стороны мифических «украинских нацистов», «развал» украинского государства и якобы перспективы богатой жизни в России. Теперь сытую жизнь крымчанам не обещают. Напротив, уровень жизни на полуострове заметно снизился. Власти специально смещают акцент публичной дискуссии в сторону милитаризации полуострова, поиска «террористов» и «диверсантов». Крым остается территорией страха и тотальной пропаганды.

Кремль не достиг поставленных целей в Украине, США и Европе. Крым не признали российским, Москва утратила политическое влияние в Киеве. Россияне пытались дискредитировать западную демократию и были пойманы за руку. Москва не может в одностороннем порядке «закрыть» вопрос полуострова. Запад настойчиво требует вернуть территорию законному собственнику. Большая часть российской элиты понимает, что если Путин не мог легализовать «Крымнаш» в 2014 году, то сделать это теперь почти нереально. Из Крыма рано или поздно придется уходить. Следовательно, крымчанам в любом случае нужно сохранить украинские документы и, по возможности, оформлять новые: свидетельства о рождении, браке, паспорта и тому подобное.

Во-вторых, Москва сделает все, чтобы минимизировать контакты крымчан с материковой Украиной. Каждый выезжающий с полуострова или гражданин Украины, едущий в Крым – потенциальный разносчик «неправильной информации», которая противоречит российской телевизионной картинке. Третье – и самое главное: российская политическая практика последних лет красноречиво свидетельствует, что Кремль, не имея возможности жестко ответить Западу, начинает «бить» собственное население. Или как выражаются российские блогеры, власть «бомбит Воронеж». В ответ на разоблачения на Западе чекисты, вероятно, ответят усилением репрессий в Крыму и соседней России. Ирония ситуации в том, что весной 2014 года Москва обещала крымчанам «спасение» от войны. На самом деле, жители полуострова оказались втянутыми в глобальную политическую авантюру с непредсказуемыми последствиями.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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