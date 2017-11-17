Специально для Крым.Реалии

Российским властям в среднесрочной перспективе выгоден низкий уровень жизни в Крыму. Экономическая стагнация позволяет «разгрузить» территорию, оставив в республике только военных, послушных бюджетников и пенсионеров. Кремль добивается ослабления санкций Запада исключительно ради технических нужд военной базы, созданной на полуострове.

Низкие доходы населения на фоне растущих цен – реалии современного Крыма. По основным параметрам качества жизни полуостров заметно проигрывает многим регионам соседней России. Местные власти заявляют о небывалом росте доходов республики, но при этом пеняют на санкции и обещают улучшения в региональной экономике после открытия Керченского моста. Но с каждым месяцем все меньше крымчан верят их бодрым заверениям.

Низкие доходы населения на фоне растущих цен – реалии современного Крыма

С начала аннексии Москва и подконтрольные ей власти республики неоднократно сообщали о повышении благосостояния по сравнению, как они выражаются, с «украинским периодом». Согласно их отчетам, средняя зарплата в Крыму колеблется в пределах 30 тысяч рублей. Директор подконтрольного России Центра занятости Симферополя Сергей Бродовский утверждает, что среди бюджетников самые большие доходы у врачей. «Средняя заработная плата наших вакансий составляет порядка 26,5 тысяч рублей. Врачи получают от 29 до 32 тысяч рублей, госслужащие – до 27 тысяч рублей», – сказал чиновник.

Обыватели воспринимают такую информацию с еле скрываемым раздражением. Пристойные доходы в Крыму наблюдаются у российских военных, силовиков, руководителей бюджетных учреждений и приезжих специалистов. Симферопольцы получают на руки около 15-20 тысяч рублей в месяц. Для сравнения аренда однокомнатной квартиры в спальном районе со «средним» ремонтом обойдется в 22-25 тысяч в месяц. Жилье с нормальной мебелью и бытовой техникой – около 30 тысяч рублей. Иногородние признают, что можно найти съемную квартиру и за 17-18 тысяч в месяц, но жить там будет невозможно. В других местах ситуация с доходами населения еще хуже. Жители Армянска жаловались в соцсетях, что работы в городе как бы хватает, но в объявлениях указывают весьма скромные оклады в 8-10 тысяч рублей. Для жизни в Крыму это – вообще не деньги. В среднем за один поход в магазин придется выложить свыше тысячи рублей. Речь идет о стандартном продуктовом наборе для семьи из 3-4 человек: мясо, крупы, яйца, молоко и овощи.

Еда, одежда, лекарства, коммунальные платежи и проезд – основные статьи расходов. Крымчан обнадеживают, что ситуация изменится с открытием Керченского моста, который соединит полуостров с соседней Россией. Отчасти это позволит решить логистические проблемы, но экономические перспективы проекта вызывают сомнения. Неизвестно, какова будет реальная пропускная способность объекта и сколько он вообще простоит без укрепительных работ. Власти могут ограничить поток грузов из-за сложной геологии в проливе. Пока речь идет о запуске автомобильного переезда. Когда именно откроют железнодорожную линию (в плане организации поставок она сама важная), пока точно не известно. Указана лишь предварительная дата – 2019 год.

Керченский мост не решает две другие проблемы. Во-первых, российские торговые сети и банки все равно не зайдут в Крым из-за угрозы санкций. Во-вторых, сомнительно, что российский и местный бизнес, подконтрольный властям, захочет терять сверхдоходы от торговли продуктами, спиртным и сигаретами. Открытие моста может повлиять на ассортимент товаров, но не на цены.

Кремлю выгоден низкий уровень жизни на полуострове. Москва медленно, но уверенно избавляется от потенциальных «смутьянов»

При детальном анализе политической ситуации в республике и в соседней России может выясниться, что Кремлю выгоден низкий уровень жизни на полуострове. Стагнация и отсутствие перспектив выдавливает из Крыма активную молодежь, которая выросла и получила образование еще до аннексии. С точки зрения российских властей, эта часть крымчан имеет опыт «негативной социализации»: они привыкли к политическим и экономическим свободам. Одни перебираются в российские регионы, где со временем могут превратиться в «полноценных» граждан этой страны. Другие вынуждены выезжать на материковую часть Украины. В основном так поступают те, кого не устраивает политическая обстановка на полуострове. Таким образом, Москва медленно, но уверенно избавляется от потенциальных «смутьянов». Кампания по изъятию российских паспортов у жителей полуострова также укладывается в логику борьбы с «лишним» населением.

Из Крыма пытаются сколотить огромную военную базу и дом престарелых одновременно. Москва добивается от Запада смягчения санкций не ради крымчан, а ради технических нужд армии. Российское правительство планирует наладить работу оборонных предприятий, но без иностранного оборудования и собственной генерации электричества сделать это почти нереально. Нужды местного бизнеса, также страдающего от санкций, для властей не являются приоритетом. Военные, спецслужбисты, бюджетники и пенсионеры – «идеальные крымчане», с точки зрения Москвы. Силовики обеспечивают функционирование и развитие армейской группировки, а бюджетники со стариками – пассивно поддерживают власть, сидя перед телевизором.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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