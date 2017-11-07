В прошлом месяце бывший заместитель начальника Генштаба Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил Крым.Реалии о наращивании вооружений в аннексированном Крыму. По его словам, Россия перебрасывает на полуостров оружие с самого начала аннексии и на данный момент активно заменяет устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 на новые Су-30. Обновляются также суда Черноморского флота. По мнению эксперта, данные вооружения могут быть использованы для новой агрессии России против Украины.

Бывший заместитель министра обороны Украины, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Леонид Поляков также не исключает возможности интервенции России со стороны Крыма, тем более если Москва задействует свои ресурсы в Приднестровье. Однако, по его мнению, даже если Кремль не предпримет попыток намеренной эскалации конфликта, беспрерывно продолжающаяся милитаризация создает риски, что уже ставшие привычными конфликтные ситуации между Украиной и Россией, обострения которых неоднократно имели место, могут рано или поздно привести к непредсказуемым последствиям.

Агрессивные действия России могут привести к эскалации конфликта даже в случае, если Москва не планирует его на данный момент

​«Россия продолжает вести себя, как пират, поскольку чувствует свое превосходство в средствах поражения. Вспомним резкую реакцию Москвы на проведение Украиной в декабре прошлого года ракетных испытаний вблизи от аннексированного Крымского полуострова. И это не единственная подобная ситуация. Однако агрессивные действия России могут привести к эскалации конфликта даже в случае, если Москва не планирует его на данный момент», – предостерегает Поляков.

В качестве примера военный эксперт вспоминает обстрел украинского самолета с захваченных Россией буровых вышек в Черном море. Напомним, что крымские месторождения и буровые установки украинского государственного предприятия «Черноморнефтегаз» были захвачены российскими военными еще в 2014 году. В том же году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство из-за незаконного захвата имущества предприятия на сумму 15 миллиардов гривен. В феврале текущего года Приморский районный суд Одессы арестовал крымское имущество «национализированного» Россией «Черноморнефтегаза», включая четыре буровые установки.

7 сентября прошлого года украинские пограничники столкнулись с агрессивными действиями со стороны российских военных кораблей. 30 ноября военные прокуроры совместно с офицерами Госпогранслужбы и других правоохранительных органов вышли в море к Одесскому газовому месторождению с целью задокументировать факт того, что Россия незаконно использует принадлежащие Украине буровые платформы. Перед ними сразу же появился сторожевой корабль – фрегат «Пытливый» ВМФ России, экипаж которого открыто заявил, что он устанавливает режим плавания для других судов.

Российский военный корабль прямо нарушил нормы международного морского права

​«Российский военный корабль прямо нарушил нормы международного морского права. Кроме того, российские военные, совершая опасное маневрирование вблизи украинского корабля, создали угрозу мореходству», – прокомментировал тогда инцидент главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

​«Украинская сторона установила конкретное подразделение спецназа, обстрелявшего военно-транспортный самолет Ан-26 с захваченных вышек в районе Одесского газового месторождения. Это была самая большая из четырех вышек, и, по информации украинской стороны, на ней в тот момент находились военнослужащие 25-го отдельного полка специального назначения ГРУ Генштаба Вооруженных сил России. В результате мог возникнуть инцидент с участием военнослужащих и вооружений двух стран с непредсказуемыми последствиями, среди которых могла быть и эскалация конфликта», – поясняет Леонид Поляков.

Экс-заместитель министра обороны Украины не исключает, что одной из целей наращивания вооружений в Крыму является как раз охрана захваченной у Украины собственности.

Без этих буровых установок России придется прокладывать в Крым отдельный газопровод, что обойдется ей весьма недешево

​«Сколько бы Россия ни использовала в своей пропаганде рассказы о том, как «Украина ворует российский газ», на самом деле для снабжения Крыма всегда использовался именно украинский газ. Как отмечал доктор технических наук, бывший советник председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» Роман Яремийчук, разработка этих месторождений способствовала повышению добычи газа с 2013 года по 1,64 миллиарда кубометров. Предполагалось, что в 2014-м добыча увеличится до 2,5 миллиардов кубометров, а в 2015-м – до 3 миллиардов, и это только благодаря введению в эксплуатацию двух месторождений. На сегодня именно эти месторождения дают возможность российской власти удовлетворять потребности населения полуострова в «голубом топливе». Именно поэтому в числе стратегически важных объектов, захваченных с самого начала оккупации, помимо парламента, аэродрома и других, были и черноморские вышки Украины. Без этих буровых установок России придется прокладывать в Крым отдельный газопровод, что обойдется ей весьма недешево», – отмечает Леонид Поляков.

​Кроме этого, по мнению экспертов, Россия сейчас активно занимается добычей нефти в Арктике и с этой целью закупает новейшую технологию у американских и канадских компаний. Введенные Соединенными Штатами санкции предполагают запрет в том числе и на продажу этих технологий, значит, крымские месторождения становятся для Москвы основным источником нефти и газа.

При этом военный аналитик отмечает: несмотря на то, что захват вышек повлек для Украины серьезный ущерб, критического урона ее энергетической безопасности он не нанес.

«У нас есть другие нефтяные и газовые месторождения, и их разработка – лишь вопрос времени. Плюс к этому уже налажены поставки газа из Европы. Тем не менее Украина вложила большие средства в крымские месторождения и теперь, безусловно, несет убытки. Поэтому так важна судьба иска, предъявленного компанией «Нафтогаз Украины» в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. В случае, если дело будет выиграно, не только Украина, но и другие страны получат право арестовать в качестве компенсации принадлежащее России имущество за рубежом», – отмечает Поляков.