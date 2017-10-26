Россия продолжает перебрасывать войска в аннексированный Крым. Уже сейчас, по словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, соединения Вооруженных сил России на полуострове лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой.

Кроме того, в распоряжение российской армии в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». По предварительной информации, его разместят под Феодосией. Российские военные регулярно рассказывают об американских беспилотниках, которые якобы кружат над полуостровом, и утверждают, что средства ПВО готовы в любой момент нанести удар по вражеским воздушным целям.

Бывший заместитель начальника Генштаба Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что с помощью размещения вооружений в Крыму Россия готовится к новой агрессии против Украины.

Для Владимира Путина полуостров – это крепость и непотопляемый авианосец в южном подбрюшье НАТО

​– Россия накачивает Крым оружием с самого момента аннексии. Для Владимира Путина полуостров – это крепость и непотопляемый авианосец в южном подбрюшье НАТО. Насколько я знаю, в Феодосию до конца года планируют завезти еще один дивизион С-400. Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Характер учений, которые россияне проводят на море и на севере Крыма, говорит о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины. В российско-украинском конфликте Крым отличался от Донбасса именно тем, что на территории полуострова не было боевых действий, но с такой милитаризацией никто не может гарантировать этого в дальнейшем.

Игорь Романенко отмечает, что от наращивания Россией вооружений в Черном море, как и во всей восточной части Средиземноморского региона, возникает серьезное военное напряжение, на которое не могут не реагировать страны НАТО.

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​Украинский политолог Евгений Магда констатирует, что российские власти пренебрегли не только международными законами, но и интересами самих крымчан.

От милитаризации страдает курортный сезон. Теперь это пляж на военной базе

​– Россия пытается противодействовать НАТО, и Черное море очень важно для этой задачи. С обострением противостояния милитаризация тоже будет неуклонно усиливаться. Когда крымчане шли на незаконный референдум в 2014 году, они вряд ли представляли, что полуостров превратится в одну большую военную базу, а их интересами будут пренебрегать, превратив, по сути, в заложников. Как мы видим, от милитаризации сильно страдает курортный сезон, и даже россияне все реже приезжают в Крым отдыхать, потому что теперь это пляж на военной базе.

​Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что Турция не позволит России взять верх в Черном море.

Российская группировка в Крыму – это угроза для всех стран Черноморского бассейна

​– Российская группировка в Крыму сейчас – это угроза для всех стран Черноморского бассейна: и для Румынии, и для Болгарии, и для Турции. Недаром учения НАТО в последние годы все чаще проходят в Восточной Европе и в Черном море. Турция может сколько угодно заискивать перед Россией в торговых отношениях и при закупке газа, но Реджеп Эрдоган не позволит Владимиру Путину стать хозяином всего региона. Это не новость: еще Российская империя стремилась распространить свое влияние на Ближний Восток, получить контроль над Босфорским проливом. Я не исключаю, что для повышения градуса противостояния Россия может перебросить в Крым даже ядерное оружие.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)