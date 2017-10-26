Россия продолжает перебрасывать войска в аннексированный Крым. Уже сейчас, по словам командующего ПВО и ВВС Южного военного округа, генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, соединения Вооруженных сил России на полуострове лидируют по оснащенности новой и модернизированной авиатехникой.
Кроме того, в распоряжение российской армии в Крыму вскоре должен поступить новейший зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». По предварительной информации, его разместят под Феодосией. Российские военные регулярно рассказывают об американских беспилотниках, которые якобы кружат над полуостровом, и утверждают, что средства ПВО готовы в любой момент нанести удар по вражеским воздушным целям.
Бывший заместитель начальника Генштаба Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что с помощью размещения вооружений в Крыму Россия готовится к новой агрессии против Украины.
Для Владимира Путина полуостров – это крепость и непотопляемый авианосец в южном подбрюшье НАТОИгорь Романенко
– Россия накачивает Крым оружием с самого момента аннексии. Для Владимира Путина полуостров – это крепость и непотопляемый авианосец в южном подбрюшье НАТО. Насколько я знаю, в Феодосию до конца года планируют завезти еще один дивизион С-400. Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Характер учений, которые россияне проводят на море и на севере Крыма, говорит о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины. В российско-украинском конфликте Крым отличался от Донбасса именно тем, что на территории полуострова не было боевых действий, но с такой милитаризацией никто не может гарантировать этого в дальнейшем.
Игорь Романенко отмечает, что от наращивания Россией вооружений в Черном море, как и во всей восточной части Средиземноморского региона, возникает серьезное военное напряжение, на которое не могут не реагировать страны НАТО.
Украинский политолог Евгений Магда констатирует, что российские власти пренебрегли не только международными законами, но и интересами самих крымчан.
От милитаризации страдает курортный сезон. Теперь это пляж на военной базеЕвгений Магда
– Россия пытается противодействовать НАТО, и Черное море очень важно для этой задачи. С обострением противостояния милитаризация тоже будет неуклонно усиливаться. Когда крымчане шли на незаконный референдум в 2014 году, они вряд ли представляли, что полуостров превратится в одну большую военную базу, а их интересами будут пренебрегать, превратив, по сути, в заложников. Как мы видим, от милитаризации сильно страдает курортный сезон, и даже россияне все реже приезжают в Крым отдыхать, потому что теперь это пляж на военной базе.
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что Турция не позволит России взять верх в Черном море.
Российская группировка в Крыму – это угроза для всех стран Черноморского бассейнаАлександр Мусиенко
– Российская группировка в Крыму сейчас – это угроза для всех стран Черноморского бассейна: и для Румынии, и для Болгарии, и для Турции. Недаром учения НАТО в последние годы все чаще проходят в Восточной Европе и в Черном море. Турция может сколько угодно заискивать перед Россией в торговых отношениях и при закупке газа, но Реджеп Эрдоган не позволит Владимиру Путину стать хозяином всего региона. Это не новость: еще Российская империя стремилась распространить свое влияние на Ближний Восток, получить контроль над Босфорским проливом. Я не исключаю, что для повышения градуса противостояния Россия может перебросить в Крым даже ядерное оружие.
(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: