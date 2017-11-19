Главу Союза рабочих Севастополя, члена российской «левой» политической партии Российский объединенный трудовой Фронт («РОТ Фронт» – КР) Валерия Большакова обвинили в экстремизме. 14 ноября в его доме прошел обыск, была изъята техника и документы. На сегодняшний день Большаков недоступен для звонков, его семья и близкие комментировать ситуацию отказываются. Что произошло с севастопольским активистом и какова его судьба, разбирался корреспондент Крым.Реалии.

В первой половине ноября Валерий Большаков обнаружил, что его банковская карта РНКБ не осуществляет операции в банкоматах. Сотрудник банка пояснил, что счет был заблокирован, на соответствующий официальный запрос в РНКБ ответили, что Большаков был включен в список Росфинмониторинга, как физическое лицо, в отношении которого имеются сведения его причастности к экстремистской деятельности.

13 ноября Большаков собрал пресс-конференцию, где сообщил журналистам о данной ситуации. К тому времени официальных обвинений в экстремизме ему предъявлено не было.

Тем не менее активист связывал решение о включении его в перечень подозреваемых в экстремизме с тем, что некоторое время назад он на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от нынешнего российского государственного флага на том основании, что в годы Второй мировой войны этот флаг использовал генерал Власов, сотрудничавший с нацистскими войсками.

Обыск, допрос, неизвестность

На следующий день связь с Валерием Большаковым пропала. Его соратники говорят, что с утра 14 ноября он перестал отвечать на телефонные звонки, информации о его местонахождении не было. Партия «РОТ Фронт», равно как и правоохранительные органы России ситуацию не комментировали.

Позже стало известно, что политику таки было предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса России – «экстремизм». А утром 14 ноября в его доме прошел обыск с участием сотрудников ФСБ России, Следственного комитета и Росгвардии, сообщили в партии «РОТ Фронт».

«В 6:00 14 ноября к нему (Валерию Большакову – КР) в дом явились силовики. Во время обыска применяли физическую силу. Ему через некоторое время стало плохо, вызвали скорую помощь. Парамедики, прибывшие по вызову, сказали, что требуется госпитализация. Я не знаю, какие именно проблемы со здоровьем у него были, но госпитализировать его им не дали», – сказал на условиях анонимности один из соратников Большакова.

Обыск, по его словам, продолжался около трех часов. Из квартиры были изъяты компьютер, флэш-накопители, мобильный телефон. Самого Большакова увезли на допрос.

«Обвинение строится на «экстремистской деятельности», но еще вменяют оскорбление сотрудников правоохранительных органов»

«Допрашивали то ли в здании ФСБ, то ли Следственного комитета – точно так и не понял. После обыска у него изъяли листовки, которые распространялись на митингах, документы, флэшки, компьютер и телефон. Обвинение, насколько сегодня известно, строится на «экстремистской деятельности», но, как я понял, еще вменяют оскорбление сотрудников правоохранительных органов. Пока что – это все, что известно», – сказал Крым.Реалии соратник Валерия Большакова.

Другой знакомый Большакова, участвовавший вместе с ним в митингах, сказал, что с него взяли подписку о невыезде. В настоящее время с ним работает адвокат по назначению.

«Угрожали СИЗО, но в итоге он, вроде как, подписал подписку о невыезде. Работает с государственным адвокатом по назначению. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли это условием отказа от посадки в СИЗО. Не знаю. Как я понимаю, он продолжает ходить на работу, но связи сейчас с ним ни у кого практически нет», – сказал Крым.Реалии источник, знакомый с Валерием Большаковым.

История отношений с правоохранителями

Я могу сказать и за себя, и за него. Мы не будем ни с кем говорить

Поговорить с Большаковым корреспонденту Крым.Реалии не удалось. Его супруга Светлана Большакова отказалась отвечать на вопросы журналиста. «Я могу сказать и за себя, и за него. Мы не будем ни с кем говорить», – ответила она на просьбу о комментарии.

Коллеги и соратники Большакова уверенны, что дело, возбужденное против него, имеет политический подтекст, поскольку Большаков, добиваясь расследования нападения на свою мать, часто выступал с критикой различных правоохранительных структур России в Севастополе.

«Большаков – достаточно известный человек в городе. С самого начала 2014 года, когда мы уже вернулись в Россию, у него начались неприятные контакты с правоохранителями. Он добивался справедливого расследования избиения собственной матери Людмилы Большаковой. Но наши правоохранители старательно разваливали это дело. Он их публично изобличал, критиковал, очень много писал об этом, выходил на пикеты и митинги», – сказал собеседник Крым.Реалии.

Другой знакомый Валерия Большакова добавил, что после того, как дело об избиении его матери окончательно развалилось, со стороны правоохранителей начались провокации в отношении самого активиста.

«Тут достаточно вспомнить, как его задержали якобы за распитие пива, предъявив пустую бутылку, стоящую возле скамейки. Валерий говорил о том, что провокации были неоднократно. Полагаю, что между всем этим есть причинно-следственная связь», – отметил знакомый Валерия Большакова.