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Общество

«Экстремизм» в Севастополе: против политика Большакова открыли уголовное дело

Валерий Большаков со справкой из банка. 13 ноября 2017 года

Главу Союза рабочих Севастополя, члена российской «левой» политической партии Российский объединенный трудовой Фронт («РОТ Фронт» – КР) Валерия Большакова обвинили в экстремизме. 14 ноября в его доме прошел обыск, была изъята техника и документы. На сегодняшний день Большаков недоступен для звонков, его семья и близкие комментировать ситуацию отказываются. Что произошло с севастопольским активистом и какова его судьба, разбирался корреспондент Крым.Реалии.

В первой половине ноября Валерий Большаков обнаружил, что его банковская карта РНКБ не осуществляет операции в банкоматах. Сотрудник банка пояснил, что счет был заблокирован, на соответствующий официальный запрос в РНКБ ответили, что Большаков был включен в список Росфинмониторинга, как физическое лицо, в отношении которого имеются сведения его причастности к экстремистской деятельности.

Справка Валерию Большакову из банка РНКБ. Севастополь, 13 ноября 2017 года
Справка Валерию Большакову из банка РНКБ. Севастополь, 13 ноября 2017 года

13 ноября Большаков собрал пресс-конференцию, где сообщил журналистам о данной ситуации. К тому времени официальных обвинений в экстремизме ему предъявлено не было.

Тем не менее активист связывал решение о включении его в перечень подозреваемых в экстремизме с тем, что некоторое время назад он на своей странице в социальной сети «Вконтакте» опубликовал письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от нынешнего российского государственного флага на том основании, что в годы Второй мировой войны этот флаг использовал генерал Власов, сотрудничавший с нацистскими войсками.

Обыск, допрос, неизвестность

На следующий день связь с Валерием Большаковым пропала. Его соратники говорят, что с утра 14 ноября он перестал отвечать на телефонные звонки, информации о его местонахождении не было. Партия «РОТ Фронт», равно как и правоохранительные органы России ситуацию не комментировали.

Позже стало известно, что политику таки было предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса России – «экстремизм». А утром 14 ноября в его доме прошел обыск с участием сотрудников ФСБ России, Следственного комитета и Росгвардии, сообщили в партии «РОТ Фронт».

«В 6:00 14 ноября к нему (Валерию Большакову – КР) в дом явились силовики. Во время обыска применяли физическую силу. Ему через некоторое время стало плохо, вызвали скорую помощь. Парамедики, прибывшие по вызову, сказали, что требуется госпитализация. Я не знаю, какие именно проблемы со здоровьем у него были, но госпитализировать его им не дали», – сказал на условиях анонимности один из соратников Большакова.

Обыск, по его словам, продолжался около трех часов. Из квартиры были изъяты компьютер, флэш-накопители, мобильный телефон. Самого Большакова увезли на допрос.

«Обвинение строится на «экстремистской деятельности», но еще вменяют оскорбление сотрудников правоохранительных органов»

«Допрашивали то ли в здании ФСБ, то ли Следственного комитета – точно так и не понял. После обыска у него изъяли листовки, которые распространялись на митингах, документы, флэшки, компьютер и телефон. Обвинение, насколько сегодня известно, строится на «экстремистской деятельности», но, как я понял, еще вменяют оскорбление сотрудников правоохранительных органов. Пока что – это все, что известно», – сказал Крым.Реалии соратник Валерия Большакова.

Другой знакомый Большакова, участвовавший вместе с ним в митингах, сказал, что с него взяли подписку о невыезде. В настоящее время с ним работает адвокат по назначению.

«Угрожали СИЗО, но в итоге он, вроде как, подписал подписку о невыезде. Работает с государственным адвокатом по назначению. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли это условием отказа от посадки в СИЗО. Не знаю. Как я понимаю, он продолжает ходить на работу, но связи сейчас с ним ни у кого практически нет», – сказал Крым.Реалии источник, знакомый с Валерием Большаковым.

История отношений с правоохранителями

Я могу сказать и за себя, и за него. Мы не будем ни с кем говорить
Светлана Большакова

Поговорить с Большаковым корреспонденту Крым.Реалии не удалось. Его супруга Светлана Большакова отказалась отвечать на вопросы журналиста. «Я могу сказать и за себя, и за него. Мы не будем ни с кем говорить», – ответила она на просьбу о комментарии.

Коллеги и соратники Большакова уверенны, что дело, возбужденное против него, имеет политический подтекст, поскольку Большаков, добиваясь расследования нападения на свою мать, часто выступал с критикой различных правоохранительных структур России в Севастополе.

«Большаков – достаточно известный человек в городе. С самого начала 2014 года, когда мы уже вернулись в Россию, у него начались неприятные контакты с правоохранителями. Он добивался справедливого расследования избиения собственной матери Людмилы Большаковой. Но наши правоохранители старательно разваливали это дело. Он их публично изобличал, критиковал, очень много писал об этом, выходил на пикеты и митинги», – сказал собеседник Крым.Реалии.

Другой знакомый Валерия Большакова добавил, что после того, как дело об избиении его матери окончательно развалилось, со стороны правоохранителей начались провокации в отношении самого активиста.

«Тут достаточно вспомнить, как его задержали якобы за распитие пива, предъявив пустую бутылку, стоящую возле скамейки. Валерий говорил о том, что провокации были неоднократно. Полагаю, что между всем этим есть причинно-следственная связь», – отметил знакомый Валерия Большакова.

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