Миротворческая миссия ООН на Донбассе, которую обсуждают украинские и западные лидеры на нескольких международных платформах, возможна только в случае определенного компромисса между украинской и российской сторонами конфликта, при этом не надо преувеличивать значение миссии для деоккупации территории ‒ такое мнение высказали Радіо Свобода украинские ветераны миротворческих миссий ООН. Между тем и эксперты, и украинские политики отмечают, что на сегодняшний день Украина и Россия имеют разное видение появления миротворцев в Донецке и Луганске, поэтому в ближайшее время это вряд ли реалистично.

Украине не стоит надеяться на то, что возможная миротворческая миссия ООН решит все проблемы внутри страны, кроме разграничения конфликтующих сторон и гуманитарных вопросов в зоне конфликта.

Такое мнение журналистам высказал Олег Мартыненко, бывший участник миротворческой миссии Гражданской полиции ООН в Боснии и Герцеговине (1999-2001) и аналогичной миссии в Косово (2002-2003), а ныне ‒ руководитель аналитического направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Олег Мартыненко отмечает, что в случае большой угрозы для жизни иностранных военных в Украину их могут и не пустить, или же ‒ отзовут миссию, если она уже будет работать.

«Ни одно государство не отправит своего военнослужащего на смерть в чужую страну. Премьер-министр должен будет подавать в отставку, если допустит, что его военнослужащий погибнет. Даже если он погиб в миротворческих целях», ‒ отмечает бывший миротворец.

В этих условиях Украине нужно понять, какой именно мандат будет иметь миротворческая миссия: или она будет только полицейской, то есть будет поддерживать порядок и охранять определенные объекты и гуманитарную миссию ООН; или наоборот ‒ будет мандат на «принуждение к миру», который дает максимальные полномочия, отмечает Юрий Белоусов, сотрудник отдела менеджмента стратегических проектов полиции ООН, участник миротворческой миссии в Либерии (2010-2011).

По его словам, Украине в этих условиях надо и дальше укреплять свою армию и наращивать дипломатические усилия.

Необходимо укреплять свои вооруженные силы. Переложить свою ответственность на ООН не получится

«Есть такая глупая ситуация, скажем грубо: враг является членом Совета безопасности ООН, который должен решать, будет ли миротворческая миссия. Мы хотим, чтобы это было на границе, они ‒ чтобы миссия просто размежевала ВСУ и сепаратистов группировок «ДНР» и «ЛНР». И пока каждый будет стоять на этом, никакой миротворческой миссии не будет. Поэтому необходимо укреплять свои вооруженные силы. Переложить свою ответственность на ООН не получится. Ведь не стоит рассчитывать, что они выполнят функцию Вооруженных сил Украины», ‒ отмечает Юрий Белоусов.

Он уточняет, что Украина от работы миссии получит как положительные, так и неприятные моменты. В частности, миссия ООН всегда действует, опираясь на международные нормы, а уже потом ‒ на местные законы, в той части, в которой они не противоречат международному праву. Государство соглашается на миссию на своей территории, но потом на ней долгое время главной властью будет ООН, отмечает бывший миротворец.

Кроме того, предполагает он, для запуска работы миссии Украины и России придется пойти на определенные компромиссы, и не обязательно это будет происходить в пределах минских соглашений.

При этом, по его словам, Россия может также приставить своих участников миротворческого контингента, поскольку как член Совбеза ООН она имеет право вето на решения этой организации. Чтобы такое добавление россиян стало невозможным ‒ ООН должна признать Россию стороной конфликта на Донбассе, но это решение Россия тоже имеет возможность блокировать, заключает Белоусов.

Депутат о миротворцах: «Давление санкций не оставляет Кремлю ни времени, ни маневра»

Украина не будет соглашаться на ограниченную миссию миротворцев, расположенную только на границе, и рано или поздно Россию заставят согласиться на такие условия Украины, такую уверенность выразил Радіо Свобода заместитель председателя фракции Народного фронта в Верховной Раде Украины, бывший миротворец Андрей Тетерук.

«Действительно, позиция России не позволяет начать миссию в ближайшее время. Но есть мощное давление санкций, не оставляющее Кремлю ни времени, ни маневра. Идет обратный отсчет до нового витка санкций, которые будут касаться крупных сумм средств, которые держат за рубежом Путин и его ближнее окружение», ‒ отмечает Тетерук.

Между тем эксперт по украинско-российским отношениям Владимир Нагорный очертил те границы компромисса, на который может пойти Украина со своей стороны, и Россия ‒ со своей.

Российская позиция по миротворческой миссии ‒ это активный пиар, который должен засвидетельствовать готовность Кремля к диалогу

«Предел компромисса для Украины ‒ это миротворческая миссия на всей территории конфликта, включая участок границы. И второй пункт ‒ отсутствие в миссии россиян. Все остальное ‒ является полем для дискуссии. Российская позиция по миссии ‒ это активный пиар, который должен засвидетельствовать готовность Кремля к диалогу. Именно поэтому, например, Владимир Путин говорил с сепаратистами о необходимости обмена пленными. Россия будет настаивать на согласовании миссии с сепаратистами, чтобы показать их субъектность и с другой стороны ‒ показать, что она сама не является стороной конфликта. И учитывая это ‒ настаивать на присутствии в миссии россиян», ‒ констатирует эксперт.

МИД Украины, Минобороны и президент Петр Порошенко на встречах с иностранными коллегами настаивают на том, что потенциальная международная миссия должна действовать на всей оккупированной территории, включая границу, и что в ее составе не может быть российских сил. Такую позицию поддерживают представители США и еще ряда стран НАТО.

Поддержку украинскому видению миротворцев на Донбассе и готовность к сотрудничеству по миссии высказал министр обороны Швеции Петер Гультквист во время встречи с украинским коллегой Степаном Полтораком на международной конференции по миротворческим операциям в Канаде 15 ноября.

К теме миротворцев президент Украины Петр Порошенко планировал вернуться во время заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши в Кракове.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин отвергает украинское видение миротворческой миссии, обвиняя Киев в том, что он «хочет наскоком, перечеркнув действующие минские договоренности, перечеркнув необходимость налаживания диалога с Донецком и Луганском, решить все одним махом».

Кремль считает, что целью миссии ООН на Донбассе должно быть только усиление охраны имеющейся миссии ОБСЕ

Карасин напомнил: официальный Кремль считает, что целью миссии ООН на Донбассе должно быть только «усиление охраны имеющейся миссии ОБСЕ». Россия, подала в Совет безопасности ООН предложение относительно сил ООН на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачей только охрану этих наблюдателей.

Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый сегодня участок российско-украинской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.