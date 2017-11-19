Во вторник, 21 ноября, президент Чешской Республики Милош Земан начинает свой визит в Россию. В программе визита ‒ Москва, Сочи, Екатеринбург, встречи и переговоры с Владимиром Путиным, Михаилом Горбачевым, Дмитрием Медведевым, широким кругом российских политиков и предпринимателей, а также форумы и вернисажи. Накануне визита Земан еще раз заявил, что он выступает за отмену санкций Запада против России, введенных из-за российской агрессии против Украины.

Чешские СМИ уже назвали этот визит Милоша Земана рекордным, ведь президент с сопровождением вылетает в Россию тремя самолетами, за последнюю четверть века это самая большая по количеству официальная делегация Чехии, которая будет участвовать в зарубежном визите на высшем уровне. В России они должны подписать около десяти межгосударственных договоров. С чешским лидером в Россию летят более 130 предпринимателей – это самая большая делегация чешского Союза промышленности и транспорта. В состав делегации также входит министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек.

Президент Путин меня пригласил в Сочи, я это приглашение с радостью принимаю, потому что оно в некоторой степени является наградой

Сам Земан не скрывает чувств радости и оптимизма относительно своего визита в Россию. В сентябре, во время встречи с журналистами в Нью-Йорке, он подчеркнул, что «президент Путин меня пригласил в Сочи, я это приглашение с радостью принимаю, потому что оно в некоторой степени является наградой».

Среди целей визита – увеличить экспорт чешских товаров в Россию, который в течение последних нескольких лет сократился почти вдвое. «Чешский экспорт в Россию составлял в пересчете где-то в пределах 5-5,5 миллиардов долларов США и внезапно упал до 3 миллиардов долларов. И к этому привели не столько санкции Запада, сколько девальвация рубля, когда в какой-то момент чешские изделия практически нельзя было продать. Сейчас, в 2017 году в 1 квартале, видим определенный рост аж на 20 процентов. Объясняется это тем, что рубль снова начал укрепляться, а российская экономика определенным образом приспособилась к режиму санкций», ‒ отметил в комментарии Радіо Свобода чешский аналитик Ондржей Соукуп.

Для Чехии, что касается торговли с Россией, экспорт – в принципе маргинальное дело, он колеблется в пределах 3-4 процентов

Однако в целом, по мнению Ондржея Соукупа, больших изменений в чешско-российском экономическом диалоге ждать не стоит, поскольку львиная доля чешского экспорта все же ориентируется не на восточный, а на западный экономический рынок. «Для Чехии, что касается торговли с Россией, экспорт – в принципе маргинальное дело, он колеблется в пределах 3-4 процентов. Важнейшими рынками для чешской экономики является Европейский союз, в частности, Германия», ‒ отмечает чешский аналитик. Таким образом, скорее речь идет о совсем другом: о потребности громко заявить, что визит в Россию ‒ это важный шаг в поддержку чешской экономики, предпринимателей, бизнеса.

Рычагом поддержки экспорта чешский президент считает отмену санкций в отношении России, которые, по его мнению, вредят не только российской, но также и чешской экономике. Об этом Земан намерен говорить в Москве. «Санкции вредят. И по этим соображениям я являюсь противником санкций и об этом в течение командировки в России буду говорить», ‒ заявил чешский президент в беседе с журналистами.

Предвыборная составляющая визита в Россию

Визит Милоша Земана в Россию нужно рассматривать сквозь призму президентских выборов в Чехии, которые должны состояться в начале следующего года

Прежде всего визит Милоша Земана в Россию нужно рассматривать сквозь призму президентских выборов в Чехии, которые должны состояться в начале следующего года ‒ 12-13 января 2018 года. На это обращает внимание чешский политолог Иржи Пеге: «Этот визит имеет двойную цель: это конечно определенный сигнал к избирателям президента, потому что это избиратели, которым не мешают его сильные пророссийские сантименты, даже наоборот, они думают, что Чешская Республика должна развивать экономические отношения с Россией и возможно также отменить санкции. Земан играет на этой ноте для своих избирателей».

В то же время Иржи Пеге не исключает, что Земан «желает повторить то, о чем он заявил в октябре в Европейском парламенте, то есть, что могло бы дойти до какой-то финансовой компенсации Украине за Крым. Но проблема для него в том, что эту идею встретили и в России не со слишком с большим вдохновением». Все будет заключаться в самой «режиссуре» двусторонних переговоров, отметил в беседе с Радіо Свобода Иржи Пеге, то есть, «договорится ли Земан с Владимиром Путиным о том, что эту тему он поднимет снова, или это то, о чем лучше промолчать».

Земан считает аннексию Крыма свершившимся фактом. Чешское правительство не раз отмежевывалось от таких слов

Перед визитом в Москву чешский лидер в очередной раз подтвердил свои слова о Крыме, и если он не единственный из европейских лидеров, кто так говорит, то это, мол, потому, что другие боятся сказать вслух то, что думают. Стоит отметить, что Земан считает аннексию Крыма свершившимся фактом. Чешское правительство не раз отмежевывалось от таких слов, отмечая, что Земан не имеет таких полномочий во внешней политике Чехии, а чехи устраивали акции протеста и на улице, и в соцсетях.

Политолог Иржи Пеге считает, что визит в Россию – «это определенный жест в направлении Европейского союза, Запада, потому что Земан очень старался быть принятым западноевропейскими государственными лидерами, а это у него не совсем получилось. Поэтому этот визит к Путину каким-то образом, по его мнению, повышает его международный престиж».

Россия Путина хочет вывести из европейского сообщества бывшие советские сателлиты. Чехия Земана ему в этом помогает

По мнению чешского политолога, об Украине два президента будут говорить также, хотя эта тема и не станет главной в переговорах.

Некоторые чешские политики называют позицию чешского лидера предательством, заявляя, что в России Земан будет защищать российские, а не чешские интересы.

Твиттер Джамилы Стегликовой из Либерально-экологической партии, бывшего министра по правам человека и национальных меньшинств Чехии

«Россия Путина хочет вывести из европейского сообщества бывшие советские сателлиты, разрушить западный либеральный экономический порядок. Чехия Земана ему в этом помогает».

Земан почтит российских ветеранов

Сам Земан смотрит оптимистично на будущее чешско-российских отношений. В течение недели в Москве, Сочи и Екатеринбурге он будет иметь много возможностей, чтобы об этом говорить в полный голос везде и со всеми ‒ с Владимиром Путиным, Михаилом Горбачевым или Дмитрием Медведевым, российскими губернаторами.

К важным пунктам в программе визита принадлежит и встреча президента с ветеранами Второй мировой войны, участвовавшими в освобождении Чехословакии: их должны наградить медалями «За героизм». Как пишут чешские СМИ, четверо ветеранов родились в 1924 году, им уже стукнуло 93. Эта тема является особенно чувствительной для России.

Культурным акцентом визита Милоша Земана в Россию должно быть открытие в Москве выставки исторических реликвий и художественных произведений из чешских сборников. Выставка «Сокровища Пражского града» должна развернуться в залах Государственного исторического музея России. Более ста экспонатов, как отметил представитель канцелярии президента Чехии Иржи Овчачек, «представят тысячелетнее развитие и изменение стилей Пражского града». Среди экспонатов выставки посетители смогут увидеть произведение Ивана Айвазовского «Восход солнца в Крыму», датированное 1873 годом.

Визит Милоша Земана в Россию должен завершиться 24 ноября.