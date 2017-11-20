«Брекзит», сепаратисткий кризис в Каталонии, дебют в национальных парламентах стран-членов ЕС правопопулистских и евроскептичных партий. Что это – признаки развала проекта общей Европы или признаки того, что ЕС меняется? Каким будет обновленный ЕС и когда ждать перемен? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии своими соображениями поделился эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Алексей Куропятник.

– Вы в своей статье для украинского издания «Зеркало недели», комментируя каталонский сепаратистский кризис, говорите, что Европа не разваливается, как утверждают российские и «сепаратистские» СМИ. Почему?

– На самом деле, само существование Европейского союза выходит за рамки заложенной в политической теории концепции представительского правления для национальных государств. В результате получается, что большие национальные государства как Германия, Великобритания, Италия, Испания имеют в своем составе меньшие нации.

Будущее Европы в политической федерализации наиболее успешных экономических регионов с целью процветания

Есть ряд предпосылок, чтобы думать, что все-таки будущее Европы не в развале имеющихся национальных государств, а в политической федерализации наиболее успешных экономических регионов с целью процветания.

Национальным государствам приходится делиться частью своего суверенитета не только со своими автономиями. В Испании 17 автономий, Каталония не единственная и не самые большие права имеет. Также Европе нужно делиться серьезной частью суверенитета с Брюсселем, с европейскими институциями.

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Необходимость делиться и наверх, и вниз иногда застает некоторых политиков врасплох. Особенно если мы посмотрим на Народно-консервативную партию Испании, которая находится при власти. У нее ядро избирателей выступает как раз за единую Испанию, и вообще не допускает мысли, что какие-то провинции, в том числе Каталония, могут претендовать на особые права. Они просто эмоционально к этому не готовы.

– Вы говорите, что возможный сценарий развития Европейского союза состоит в политической федерализации. Но, например, провинции в северной Италии голосовали за снятие санкций с России касательно аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Где гарантии, что Россия не добьется разобщенности в Европе по политическим вопросам?

– Европейский Союз состоит из множества маленьких наций, которые он пытается гомогенизировать, но не всегда удачно. Вопрос в том, что все они объединены после Второй мировой войны на единых принципах управления и отношениях власти с населением, единых ценностях. Вот это их вера в брюссельскую демократию и права человека и держит вместе

– Вы думаете, все это актуально, как и раньше? Ценности подверглись серьезному испытанию после притока беженцев, о чем свидетельствует успех правопопулистских партий.

– Совершенно верно. Но конкретно по так называемому миграционному кризису была одна из попыток решения Германии каким образом избежать демократического кризиса. Это не самый лучший способ. Но там каждый раз вынуждены доказывать своему населению, причем на абсолютно честных выборах, что они предлагают разумную, дееспособную и реализуемую политику, которую они обещают. Если они ошибаются, то, похоже, слышат критику, и стараются улучшить свою политику, свои взгляды и пытаются обеспечить процветание своих наций.

– Тем не менее, 13% на последних выборах в Германии получила правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», которая полностью отрицает идею интеграции и политику беженцев Ангелы Меркель.

– Здесь мы видим проявление других моментов, которые не наблюдаются на восточных пространствах евразийского континента. Все-таки у населения есть возможность конструктивно реагировать, а соответственно иметь очень конструктивную связь с политиками в случае, если есть коррупционные или ошибочные действия. Если политики в промежутке от выборов до выборов игнорируют его интересы, то вот она нормальная реакция населения. Это не вооруженные перевороты, это не свержение власти.

– Каталонский кризис те же российские СМИ преподносят не только как один из маркеров центробежных тенденций в Европе, но и как кризис демократии. Насколько оправдан этот тезис? Ведь в Каталонии прошел референдум – это прямой акт демократии, в то же время он противоречит конституции Испании.

Кризис демократии существует. Но сегодня он вряд ли угрожает существованию самого Европейского союза

– Определенный кризис демократии существует. Но сегодня он вряд ли угрожает существованию самого Европейского союза.

Получается, что одна из ведущих партий национального масштаба, Народная консервативная партия, не позволяет или, опираясь на мнение своих избирателей, ведет линию на то, чтобы не допускать ослаблений в направлении федерализма на территории Испании и не слушает каталонцев. Хотя нарушается одно из базовых принципов демократии – именно народ является источником власти.

– Есть кризис элит в Европейском союзе, они не понимают происходящих процессов в Европе?

Политики теряют поддержку собственного населения и пытаются искать пути прихода к власти в обход реальной поддержки населения

– В большинстве европейских стран все правительства меньшинства. Мало того, что избиратели не отдают свои голоса и не верят какой-то конкретной политической силе, они настолько дробят свои голоса, что победившие партии не могут создать правительство большинства.

Политики теряют поддержку собственного населения и пытаются искать пути прихода к власти в обход реальной поддержки населения.

– Не может ли это привести к какому-то уличному противостоянию и физическому развалу?

– Я все-таки считаю, что в Каталонии автономисты, хотя их и называют сепаратистами, они очень строго следят, чтобы не подорвать легитимность своего движения и своих устремлений. Они отказались от насилия, хотя у них была в подчинении местная полиция.

Они понимают, что таким образом они подорвут доверие в справедливость своего дела.

– Насколько параллели между федерализмом в Европе и федерализацией в Украине вообще уместны?

– Это очень туманные связи. У нас совершенно другая ситуация. Представительское управление предполагает ответственного избирателя. Ответственный избиратель – это же республиканская форма правления, общее дело, когда человек голосует, понимая всю политическую ответственность и благополучие свое, своей семьи, соседей и так далее. Таких людей нельзя купить за гречку. Это воспитание культуры, с одной стороны самой системы – государственные инструменты должны содействовать этому. У нас это хоть и написано на бумаге, но выборы не защищены, сам выбор людей не защищен.

Не нужно относиться к популистам как к чему-то плохому, это нормальное явление в переходной период

У нас очень мало ответственных избирателей. Политическая система не готова к эффективному представительскому правлению. Оно создано для среднего класса. Кризис среднего класса привел к Трампу в США, например. В Украине средний класс рассматривается в пределах 3-5%, по некоторым данным 13%.

Нельзя создавать и внедрять политическую систему для такого маленького количества населения.

– Возможно, знамя Европы подхватят самые активные. Где гарантия, что самые активные не будут популистами, радикалами или какими-то евроскептиками? И в Украине Майдан делала радикально настроенная молодежь.

– Не нужно относиться к популистам как к чему-то плохому, это нормальное явление в переходной период. Они как красные флажки, которые указывают политикам на существующие проблемы.

Но политики используют многие инструменты реализации ценностей, которые сегодня уже не работают, нужны другие.

– Останется ли ЕС в таком виде, каком он есть сейчас?

– На самом деле ЕС – это торговый союз, даже таможенный. Вопросы обороны таможенные союзы не решают, это решает НАТО. Но НАТО – это 80% боевых возможностей армии США, а это не европейская страна.

– Вполне возможно, что в Европе появятся более мощные собственные вооруженные силы?

– Совершенно верно. Мы видим некоторые подвижки в плане организации и усиления собственного промышленного комплекса. Да, ЕС – это всего лишь торговый союз. Расширение других сфер, в частности обороны, просто приведет к созданию европейской конфедерации по типу США. Этот вопрос еще поднимался в 2007-2008 годах.