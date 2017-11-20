Евромайдановец Александр Костенко, осужденный в Крыму после аннексии, отбывает срок в колонии №5 Кировской области России. В мае 2015 года суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы – якобы за нанесение увечий сотруднику «Беркута». Дело Костенко вела экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По словам бывшего заключенного этой тюрьмы, крымчанина Григория Ларионова, российские силовики сломали Александру Костенко руку, и она неправильно срослась. Что происходит с крымским политическим заключенным сейчас – говорим в эфире Радио Крым.Реалии.

Заместитель координатора организации «Крым.SOS» Евгения Андреюк напоминает, что приговор украинцу был неправосудным.

Александра Костенко преследовали незаконно – за события в Киеве, произошедшие еще до аннексии Крыма

– Конечно, Александра Костенко преследовали незаконно, поскольку российский суд наказал его за события в Киеве, произошедшие еще до аннексии Крыма. С точки зрения международного права, это абсолютно неправовое решение, поэтому он однозначно политзаключенный. У Натальи Поклонской особенно предвзято относилась к Евромайдану, а еще надо было подтвердить один из пропагандистских мифов, что в Киеве якобы произошел вооруженный переворот и что эти события – однозначно плохие. В 2015 году появился целый «список Поклонской», то есть перечень почти из 50 крымчан, имевших отношение к организации Евромайдана на полуострове. Александр Костенко тоже в нем числился, но у нас нет подтверждений, что уголовные дела против остальных хоть как-то расследовали. Возможно, целью было просто выдавить этих людей из Крыма. Если так, то отчасти это удалось.

По данным СМИ, в «списке Поклонской» числились Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Заир Смедляев, Андрей Щекун, Сергей Мокренюк.

Крымчанин Григорий Ларионов, ранее освобожденный из российской колонии, так рассказывал о встрече с Александром Костенко:

«Он сидел со мной и в СИЗО Симферополя, и в колонии №5 Кировской области России. Я сам свидетель того, что Александра много раз избивали в «пресс-хате» – это специальная камера для издевательств. Против него настраивали все местное уголовное сообщество. В итоге во время пыток сотрудники ФСБ сломали ему руку, которая потом неправильно срослась из-за попыток скрыть инцидент. Так что Александр фактически стал инвалидом на одну руку. В последний раз я видел его в мае-апреле 2017 года».

Евгения Андреюк отмечает, что семья Александра Костенко оказалась под ударом, а Украина пока что никак не может на это ответить.

Украинский законопроект о политзаключенных еще находится на стадии подготовительной работы

– Напомню, что отец Александра, Федор Костенко, похищен, и до сих пор неизвестно, где он находится. Насколько мы знаем, во время следствия Александр получал намеки с угрозами, мол, состояние отца зависит от его поведения. Против брата, Евгения Костенко, открыли административное производство «за оскорбление суда».

Думаю, что после освобождения Александр переедет на материк, но из-за похищения отца этот ужас для него не закончится. К сожалению, украинский законопроект о политзаключенных еще находится на стадии подготовительной работы, процесс затягивается. Без такого закона невозможно говорить о системной помощи семьям политзаключенных.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)