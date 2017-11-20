За последние несколько лет и в Украине, и в России усилилось внимание к рэп-музыке. Клипы хип-хоп исполнителей и рэп-баттлы набирают миллионы просмотров на Youtube. Такая тенденция не обошла стороной и Крым, где десятки исполнителей записывают песни, устраивают концерты и проводят рэп-баттлы.

Одним из рекордсменов среди крымских рэперов по просмотрам стал исполнитель из Симферополя M. J. Marley. Клип на песню «ЖКХ», которую он записал совместно с рэпером Эндшпилем из Владикавказа, посмотрели более полутора миллионов человек. Политическую тематику и вопрос принадлежности Крыма рэперы обходят стороной.

Вокалист симферопольского коллектива JungleJunkies Алексей считает крымский рэп и хип-хоп достаточно интересными.

– В Крыму уже давно есть исполнители, которые принадлежат к этой культуре, хорошо заметно их постоянное развитие. Таких старых – единицы, а есть еще очень много новых. К сожалению, в Крыму очень мало организовывают хип-хоп- или рэп-вечеринок. Нужно специально искать их в интернете, интересоваться. Интересных рэперов – тех, у кого есть своя точка зрения, вкус, стиль, – в Крыму не так много.

Крымский рэп-исполнитель Давчик (Элемент) не комментирует политические темы, но отмечает, что после аннексии Крыма местная рэп-сцена ощутила внимание со стороны России.

После 2014 года к Крыму стало больше внимания со стороны России, и мы это чувствуем

– Мы читаем рэп об улицах, о социальных проблемах. Немного затрагиваем политику, но в связи с последними событиями лучше ее вообще не трогать, чтобы не оказаться в центре внимания. А так-то мы всегда были против политиков, которые не следили за улицами, за молодежью, были равнодушными. Обычно мы пишем про себя, про личные проблемы, взаимоотношения с друзьями. С начала 2000-х годов рэп сильно изменился в лучшую сторону – есть очень достойные коллективы. А темы одни и те же. Если полиция плохо относится к ребятам, преступность возрастает, маленькие зарплаты у молодежи – мы это отражаем в творчестве. А в целом после 2014 года к Крыму стало больше внимания со стороны России, и мы это чувствуем.

Симферопольский рэп-исполнитель Kadar утверждает, что российские и украинские музыканты встречаются на большом фестивале в Крыму.

– Иногда появляются ребята, которые заинтересованы в проведении мероприятий, но это не очень часто происходит, пару раз в году в Симферополе или в Севастополе, в Керчи. Летом проходит фестиваль Icecream, куда приезжает много рэперов из Украины, из России. В Судаке этот фестиваль проводится, это основная рэп-тусовка в Крыму.

Севастопольский рэп-исполнитель Александр (Стих) считает, что до 2014 года жить и работать в Крыму было заметно лучше.

После 2014 года наша жизнь изменилась в худшую сторону. Лучше бы мы оставались Украиной

– В моем понимании рэп должен быть настоящим, от души, его нельзя делать за деньги, коммерческим. Что идет изнутри – то и должно быть. Севастопольский рэп особенный тем, что мы затрагиваем темы выживания, призываем сжать волю в кулак, пробиваться. Честно признаться, после 2014 года наша жизнь изменилась в худшую сторону. Лучше бы мы оставались Украиной. У меня есть один текст, где я рассуждаю о том, зачем вообще это все было нужно, ведь жили мы замечательно. Но это не политика, а жизнь.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)