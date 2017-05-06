На праздник Хыдырлез в Бахчисарае пришли 30 тысяч человек – власти

На праздник Хыдырлез в Бахчисарае 6 мая пришли 30 тысяч человек. Об этом заявил подконтрольный Кремлю председатель госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных крымчан Заур Смирнов, сообщают «РИА Новости Крым».

«По состоянию на 11.00, в мероприятии участвуют 30 тысяч человек. К 14.00 ожидается около 50 тысяч», – заявил Смирнов.

Раньше председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозят на мероприятие учеников местных школ.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове. Сообщалось, что в этом году Хыдырлез будут праздновать «под патронатом» российского главы Крыма Сергея Аксенова.