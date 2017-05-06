В Крыму во время праздника Хыдырлез испекли самый большой в мире чебурек. Об этом 6 мая сообщает крымское информагентство «РИА Новости Крым».

«Длина чебурека составила 2,55 м, ширина – 1,4 м. Предыдущий мировой рекорд по самому большому чебуреку принадлежал Ялте Донецкой области, где было изготовлено изделие длиной 2,02 м и шириной 1,07 м», – заявил повар Расим Шейхумеров, участвовавший в выпечке изделия.

Он рассказал, что над изготовлением чебурека трудились 18 человек.

«Фарша ушло 15 кг, 75 кг муки и 1,3 тонны растительного масла», – добавил повар.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове. Сообщалось, что в этом году Хыдырлез будут праздновать «под патронатом» российского главы Крыма Сергея Аксенова.

Утром 6 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозят на мероприятие учеников местных школ.