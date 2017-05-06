В российском Петербурге отметили пятилетие событий на Болотной площади в Москве

В российском Санкт-Петербурге 6 мая несколько десятков человек собрались на Невском проспекте, чтобы вспомнить, как пять лет назад подавление мирного «Марша миллионов» обернулось массовыми задержаниями и судебными процессами, сообщает Радио Свобода.

Одна из организаторов схода, активистка петербургского отделения движения «Солидарность» Ольга Смирнова опасается, что на «Болотном деле» сфальсифицированные процессы могут не кончиться. Она напоминает, что административные дела заведены на многих участников массовых акций, прошедших 26 марта и 29 апреля, и никто пока не знает, чем они закончатся.

Одной из целей схода было поддержать московскую акцию, тоже посвященную годовщине Болотной. Участники петербургского схода считают, что всем людям, которые сейчас находятся в тюрьмах и СИЗО, важно знать, что их не забыли. Этим обусловлен принцип сопротивления сфальсифицированным политическим процессам: «Они сидят – мы стоим», говорят они.

Российские активисты заявляют, что их цель – переломить ситуацию, когда официальная пропаганда успешно уверяет пассивное большинство в том, что понятие «политзаключенный» относится исключительно к прошлым временам.

Одновременно с народным сходом проходили одиночные пикеты с требованием свободы для политзаключенных Примерно через час после начала народный сход памяти событий на Болотной площади изменил формат – его участники стали ходить по Невскому проспекту от одного одиночного пикета к другому. Акция обошлась без задержаний.

В результате массовых протестов в Москве в мае 2012 года задержали около полусотни человек, более 30 из них в конце концов получили реальные сроки заключения. Ряд фигурантов «Болотного дела» эмигрировали за границу.