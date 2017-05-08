На вершине горы Демерджи в Крыму вывесили «Знамя Победы»

На вершине горы Демерджи близ Алушты вывесили «Знамя Победы», приурочив событие к празднованию российского Дня победы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Алушты.

«Сегодня в наших рядах находится молодежь, которая должна видеть и знать людей, подвиг которых мы должны чтить. Мы, алуштинцы, сохраним традиции наших предков и приумножим их», – обратилась к участникам митинга российский заместитель главы администрации Галина Перепелица.

Впервые «Знамя Победы» появилось на вершине Демерджи в 1971 году по инициативе Анатолия Демидова. После распада Советского Союза эта традиция продолжилась в 2005 году.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.