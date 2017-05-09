Севастопольских спасателей перевели в режим повышенной готовности

Севастопольское управление МЧС России на период празднования российского Дня победы будет работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 73-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Главное управление МЧС России по городу Севастополю переведено в режим функционирования в режиме повышенной готовности для обеспечения пожарной безопасности. Подразделения Главного управления будут обеспечивать безопасность севастопольцев и гостей города во всех местах массового скопления людей: на улице Ленина и площади Нахимова, в Артиллерийской бухте», – сказано в сообщении.

В Севастополе на 9 мая запланировано проведение военного парада и праздничного концерта с участием российской исполнительницы Юлии Самойловой.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.